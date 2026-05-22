CM Bhajanlal Sharma responds to a teenager's question in Dungarpur

CM Bhajanlal Sharma, the Chief Minister of Rajasthan, during a morning walk in the village of Dungarpur, responded to a teenager's concern about government leaks and informed her that there has been no leak in his tenure. He advised the rest of the young people to avoid misleading information and rumors.
युवती के सवाल पर सीएम भजनलाल शर्मा का जवाब, कहा- भ्रम न फैलाएं, बताएं हमारे कार्यकाल में कब लीक हुआ पेपर CM Bhajanlal Sharma Dungarpur visit: डूंगरपुर के धंबोला गांव में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मॉर्निंग वॉक कर ग्रामीणों से संवाद किया और उनकी समस्याएं सुनीं। इस दौरान उन्होंने युवाओं को नशे और भ्रामक खबरों से दूर रहने की सलाह दी।जिले की ग्राम पंचायत धंबोला का माहौल शुक्रवार को पूरी तरह बदला हुआ नजर आया। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के रात्रि विश्राम के चलते गांव में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही और जगह-जगह प्रशासनिक अधिकारी एवं सुरक्षाकर्मी तैनात रहे.
