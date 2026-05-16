CM Yogi's Order: 5 Crore Aid to Storm-Hit Families in 24 Hours

CM Yogi has directed the distribution of 5 crore rupees to the storm-hit families in 24 hours. The aid was given to the affected families due to the thunderstorm and the damage caused to the crops and property. The affected families received 44 lakhs of aid. The 75 district collectors visited the affected families and distributed the aid.

UP Weather Update: Thunderstorm के बाद CM Yogi का निर्देश, 24 घंटे में 5 करोड़ राशि बांटीतूफान से पीड़ितों को आर्थिक मदद सीएम योगी के निर्देश पर पीड़ितों को आर्थिक मदद मिल रही है और 24 घंटे में 5 करोड़ रुपये की सहायता राशि बांटी गई है तूफान से पीड़ितों को आर्थिक मदद सीएम योगी के निर्देश पर पीड़ितों को आर्थिक मदद मिल रही है और 24 घंटे में 5 करोड़ रुपये की सहायता राशि बांटी गई है लखनऊ से बड़ी खबर जहां पर यूपी में आंधी तूफान से पीड़ितों को आर्थिक मदद सीएम योगी के निर्देश पर पीड़ितों को आर्थिक मदद मिल रही है और 24 घंटे में 5 करोड़ रुपये की सहायता राशि बांटी गई है.

आपको बता दें कि पीड़ितों को 44 लाख रुपये की सहायता राशि दी गई है. 75 जिलों के प्रभारी मंत्रियों ने दौरा किया. 111 प्रभावित परिवारों को यह राशि सौंपी गई है. 24 घंटे में 5 करोड़ रुपये की सहायता राशि जो है वह बांटी गई है. पीड़ितों को 44 लाख रुपये की सहायता राशि दी गई है.75 जिलों के प्रभारी मंत्रियों ने दौरा किया है. आपको बता दें आपको कि 111 प्रभावित परिवारों को यह राशि सौंपी गई है.

लखनऊ से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं. जहां पर आंधी तूफान के कारण पीड़ितों को आर्थिक मदद दी गई है क्योंकि काफी नुकसान हुआ था. जान माल का भी नुकसान हुआ था और सीएम योगी के निर्देश पर पीड़ितों को आर्थिक मदद दी गई है. 24 घंटे के भीतर 5 करोड़ रुपये की सहायता राशि बांटी गई है. आपको बता दें कि पीड़ितों को 44 लाख रुपये की सहायता राशि दी गई है.

न्यूजनेशन से हमारे संवाददाता अविनाश ने बताया कि प्राकृतिक आपदा में जिन लोगों की मौत हुई है उन्हें चार लाख की सहायता राशि दी जाएगी. पीड़ित परिवारों के लिए 75 जिलों के जो प्रभारी मंत्री थे स्थानीय प्रशासन के साथ उनको भी काम में लगाया गया था तो अगर हम दो दिनों की बात करें तो जो भी प्रभारी मंत्री थे वो खुद चेक लेकर पहुंचे. उन किसानों को जिनकी फसलों का नुकसान हुआ था, उनकी भी भरपाई की.

हालांकि उसके लिए सरकार ने एक मानक तय किया है. लेकिन जिस तरह से बेमोस बारिश और आंधी तूफान के कारण नुकसान पहुंचा है. अब और कितने ऐसे पीड़ित परिवार हैं, जिन तक सहायता पहुंचनी है, इसका पता किया जा रहा है





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