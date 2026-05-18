CM Yogi Adityanath on Namaj on Roads: Say no to namaz on roads

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सार्वजनिक स्थानों और सड़कों पर नमाज पढ़ने को लेकर एक बेहद सख्त और बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सड़कों पर किसी भी तरह की अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर नमाज पढ़नी है, तो शिफ्ट में पढ़िए या अपने घर के अंदर पढ़ाइए, लेकिन सड़कें रोकने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। कार्यक्रम में कानून-व्यवस्था और सार्वजनिक अनुशासन पर बात करते हुए उन्होंने कहा देश में कानून-व्यवस्था बनी है प्रशासन का और इसकेacker चलाने के लिए। राज्य के प्रशासनिक अमले और पुलिस प्रशासन को सार्वजनिक स्थानों पर नियमों का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दे दिए गए हैं। CM Yogi's warning was met with an immediate response from the union government and the police administration.

सीएम योगी आदित्यनाथ की दो टूक, नमाज पढ़नी आवश्यक है तो आप शिफ्ट में पढ़ाइए; सड़क पर नहींCM Yogi Adityanath on Namaj on Roads: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सार्वजनिक स्थानों और सड़कों पर नमाज पढ़ने को लेकर एक बेहद सख्त और बड़ा बयान दिया हप्यार से मानोगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगेमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर सड़क पर नमाज पढ़ने वालों को सख्त लहजे में चेतावनी दी है। मुख्यमंत्री लखनऊ में सोमवार को एक मीडिया हाउस के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस अपने संबोधन में कहा कि जब हम दूसरे प्रदेश में जाते हैं तो लोग हमसे पूछते हैं कि क्या उत्तर प्रदेश में सड़कों पर नमाज नहीं होती तो हमने कहा कि नहीं होती है। जब उन लोगों ने हमसे पूछा कि आपने यह कैसे संभव किया तो हमने कहा कि सब सरकार के हाथ में है.

सीएम योगी आदित्यनाथ की दो टूक, नमाज पढ़नी आवश्यक है तो आप शिफ्ट में पढ़ाइए; सड़क पर नहींCM Yogi Adityanath on Namaj on Roads: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सार्वजनिक स्थानों और सड़कों पर नमाज पढ़ने को लेकर एक बेहद सख्त और बड़ा बयान दिया हप्यार से मानोगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगेमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर सड़क पर नमाज पढ़ने वालों को सख्त लहजे में चेतावनी दी है। मुख्यमंत्री लखनऊ में सोमवार को एक मीडिया हाउस के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस अपने संबोधन में कहा कि जब हम दूसरे प्रदेश में जाते हैं तो लोग हमसे पूछते हैं कि क्या उत्तर प्रदेश में सड़कों पर नमाज नहीं होती तो हमने कहा कि नहीं होती है। जब उन लोगों ने हमसे पूछा कि आपने यह कैसे संभव किया तो हमने कहा कि सब सरकार के हाथ में है





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Government Laws And Regulations Public Security Public Safety مسजिदों या तय स्थानों पर जगह कम है तो लोग अलग-अलग शिफ्ट (समय) तय करके नमाज अदा कर सकत Public Offices Public Places

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