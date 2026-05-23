CM Yogiaji Tightens Grip on UP Power Grid Amid Severe Heat and Power Outages

In the midst of the relentless heatwave and power outages in Uttar Pradesh, Chief Minister Yogi Adityanath has shown his sharp stance on the power grid. In a bid to improve the situation, UPPCCL has issued directive to provide uninterrupted power for 24 hours in cities and 18 hours in rural areas.

उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी और बिजली कटौती के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजली व्यवस्था पर सख्ती दिखाई है। यूपीपीसीएल ने शहरों में 24 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के आदेश जारी किए हैं। शिकायतों के तत्काल निस्तारण और फॉल्ट होने पर तुरंत सप्लाई बहाल करने के निर्देश दिए गए हैं। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम ने 14 जिलों के अधिकारियों को ब्रेकडाउन की स्थिति में तुरंत बिजली सप्लाई बहाल करने के निर्देश दिए हैं। सीएम के निर्देश के बाद विभाग की ओर से धैर्य बनाए रखने और जरूरत होने पर ही बिजली उपकरणों का इस्तेमाल करने की अपील की गई है.

उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी और बिजली कटौती के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजली व्यवस्था पर सख्ती दिखाई है। यूपीपीसीएल ने शहरों में 24 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के आदेश जारी किए हैं। शिकायतों के तत्काल निस्तारण और फॉल्ट होने पर तुरंत सप्लाई बहाल करने के निर्देश दिए गए हैं। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम ने 14 जिलों के अधिकारियों को ब्रेकडाउन की स्थिति में तुरंत बिजली सप्लाई बहाल करने के निर्देश दिए हैं। सीएम के निर्देश के बाद विभाग की ओर से धैर्य बनाए रखने और जरूरत होने पर ही बिजली उपकरणों का इस्तेमाल करने की अपील की गई है





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