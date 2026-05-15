CSK's Ruturaj Gaikwad Throws Blame on Hard Length After Crushing Defeat

After suffering a crushing defeat in the IPL 2026 match against Lucknow Super Giants, CSK captain Ruturaj Gaikwad blamed the hard length and mentioned that they need to improve in the upcoming matches to have a chance to make it to the playoffs.

LSG vs CSK: उत्तर प्रदेश से बड़ी हार के बाद पूरी तरह फंस चुकी है CSK की टीम, कप्तान रुतुराज गायकवाड़ ने बहाने थामने शुरू कर दिए हैं। IPL 2026 के 59वें मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। हार के बाद CSK के कप्तान रुतुराज गायकवाड़ ने बड़ा बयान दिया है। CSK के IPL 2026 के प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना पर लखनऊ सुपर जायंट्स ने हाथ पङाया है। शुक्रवार को इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में CSK को 7 विकेट से हरा दिया। हार के बाद CSK का पिछले 3 मैचों की लगातार जीत का क्रम टूट गया और प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना पहले से कम हो गई है। CSK को मिले 188 रन के लक्ष्य को लखनऊ सुपर जायंट्स ने 16.

4 ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से पारी की शुरुआत करने आए Mitchell Marsh ने मात्र 38 गेंदों पर 7 छक्कों और 9 चौकों की मदद से 90 रन की पारी खेल टीम को जीत दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई। जोश इंग्लिश ने 32 गेंदों पर 36 और Nicholas Pooran ने 17 गेंदों पर नाबाद 32 रन बनाए। मुकुल चौधरी भी 10 गेंदों पर 13 रन बनाकर नाबाद रहे। मैच के बाद Mitchell Marsh ने कहा, 'हमने प्लान के साथ आए थे। उन्होंने हसीब लड़ाईई की। कुछ शानदार शॉट खेले। मुझे लगता है कि हसीब लड़ाईई में कुछ न कुछ था। उनके ओपनर्स ने शानदार बैटिंग की। आपको कभी-कभी एक्सेप्ट करना पड़ता है। पिछली बार भी उन्होंने अच्छी शुरुआत की थी। कार्तिक शानदार खेले और मैं कॉन्फिडेंट हूं कि हम आखिरी दो मैचों में अच्छा खेलेंगे। पहले चैलेंज हैं ना केवल चेन्नई पहुंचना। कहने का मतलब है कि हमें सोचना है कि हमें क्या इम्प्रूव करना है। क्या ट्राय करना है और परिस्थितियों का आकलन करना है। यहां से काफी सिंपल है। हमें दोनों मैच जीतने हैं





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IPL 2026 Lucknow Super Giants Vs Chennai Super Kings Ruturaj Gaikwad Hard Length Bowling Plans For The Future Matches

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