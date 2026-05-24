CUET UG 2026 परीक्षा स्थगित: एनटीए ने 28 मई की परीक्षा टाली, जानें नया अपडेट और कारण

एनटीए ने बकरीद के कारण 28 मई को होने वाली सीयूईटी यूजी परीक्षा को स्थगित कर दिया है। नई तारीखों की घोषणा जल्द की जाएगी, छात्र आधिकारिक वेबसाइट चेक करें।

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने देश के लाखों विद्यार्थियों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। सीयूईटी यूजी 2026 की तैयारी कर रहे छात्रों को यह सूचित किया गया है कि 28 मई को आयोजित होने वाली परीक्षा को अब स्थगित कर दिया गया है। इस निर्णय का मुख्य कारण बकरीद (इदुल ज़ुहा) का पवित्र त्यौहार है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा अवकाश की तारीखों में किए गए बदलावों और प्रशासनिक कारणों को देखते हुए एनटीए ने यह कदम उठाया है। एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि 28 मई को निर्धारित दोनों शिफ्टों में होने वाली परीक्षाओं को अब उस दिन नहीं कराया जाएगा। यह निर्णय उन सभी उम्मीदवारों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जिन्होंने इस विशेष तारीख के लिए अपना परीक्षा स्लॉट प्राप्त किया था। एजेंसी ने यह भी आश्वासन दिया है कि इस परीक्षा की संशोधित तारीखों की घोषणा बहुत जल्द आधिकारिक तौर पर की जाएगी। परीक्षा की तारीखों में इस अचानक हुए बदलाव से विद्यार्थियों के बीच थोड़ी बेचैनी हो सकती है, लेकिन एनटीए ने उम्मीदवारों को धैर्य रखने की सलाह दी है। एजेंसी ने एक सख्त चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि छात्र किसी भी प्रकार की अपुष्ट खबरों या सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान न दें। वर्तमान समय में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर कई बार गलत जानकारियां साझा की जाती हैं, जिससे छात्रों में भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। इसलिए, उम्मीदवारों को निर्देशित किया गया है कि वे केवल और केवल आधिकारिक वेबसाइटों nta .

ac.in और cuet.nta.nic.in पर ही भरोसा करें। छात्रों को सलाह दी गई है कि वे नियमित रूप से इन पोर्टल्स पर विजिट करते रहें ताकि जैसे ही नई समय सारणी जारी हो, वे समय रहते उसकी जानकारी प्राप्त कर सकें और अपनी तैयारी को उसी अनुसार समायोजित कर सकें। सीयूईटी यूजी परीक्षा का महत्व भारत के उच्च शिक्षा तंत्र में बहुत अधिक है। यह एक साझा प्रवेश परीक्षा है जिसके माध्यम से देश के विभिन्न केंद्रीय विश्वविद्यालयों और अन्य मान्यता प्राप्त संस्थानों में स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश दिया जाता है। इस परीक्षा की शुरुआत का मुख्य उद्देश्य छात्रों को विभिन्न विश्वविद्यालयों की अलग-अलग प्रवेश परीक्षाओं के बोझ से बचाना था, जिससे उनके मानसिक तनाव में कमी आए और एक ही परीक्षा के माध्यम से उन्हें कई विकल्पों तक पहुंच मिल सके। इस परीक्षा की पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए एनटीए बहुत कड़े इंतजाम करता है, और इसी क्रम में अवकाश और प्रशासनिक अनिवार्यताओं को प्राथमिकता देते हुए परीक्षा की तारीखों में बदलाव किया गया है। अब छात्रों के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि वे अपनी तैयारी की लय को टूटने न दें। अक्सर परीक्षा स्थगित होने पर छात्र लापरवाह हो जाते हैं या तनाव में आ जाते हैं, लेकिन यह अतिरिक्त समय उन्हें अपनी कमजोरियों को सुधारने और रिवीजन करने का एक सुनहरा अवसर प्रदान करता है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने आवेदन आईडी और पासवर्ड जैसे लॉगिन विवरण सुरक्षित रखें, क्योंकि संशोधित एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए इनकी आवश्यकता होगी। जैसे ही नई तारीखों का एलान होगा, छात्रों को फिर से आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपना अपडेटेड एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। इस प्रक्रिया के दौरान किसी भी तकनीकी समस्या के आने पर एनटीए के हेल्पडेस्क से संपर्क किया जा सकता है। अंत में, यह समझना आवश्यक है कि राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं का आयोजन एक जटिल प्रक्रिया होती है जिसमें लाखों अभ्यर्थियों का प्रबंधन करना होता है। सरकारी छुट्टियों और सार्वजनिक त्योहारों का सम्मान करना प्रशासनिक दृष्टि से आवश्यक होता है ताकि सभी समुदायों के छात्र बिना किसी बाधा के अपनी परीक्षा दे सकें। एनटीए का यह निर्णय समावेशिता और सुविधा को ध्यान में रखकर लिया गया है। सभी परीक्षार्थियों को शुभकामनाएं कि वे इस अतिरिक्त समय का सदुपयोग करें और अपनी कड़ी मेहनत से सफलता प्राप्त करें। आने वाले दिनों में संशोधित शेड्यूल के साथ नए दिशा-निर्देश भी जारी किए जा सकते हैं, इसलिए आधिकारिक सूचनाओं के प्रति सतर्क रहना अनिवार्य है





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CUET UG 2026 NTA परीक्षा स्थगित बकरीद अवकाश यूनिवर्सिटी एडमिशन

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