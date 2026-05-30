CUET UG 2026: तकनीकी गड़बड़ी के कारण परीक्षा में देरी, NTA ने मांगी माफी

देशभर में 30 मई 2026 को आयोजित किया गया CUET UG 2026 परीक्षा तकनीकी समस्याओं के कारण शुरू नहीं हुआ। NTA ने अपologies दी और अतिरिक्त समय दिया।

सीयूईटी यूजी 2026 परीक्षा शनिवार को देशभर में कई केंद्रो पर तकनीकी समस्याओं के कारण तय समय पर शुरू नहीं हुई। परीक्षा सुबह 9 बजे शुरू होने वाली थी, लेकिन कई केंद्रो पर यह करीब 11:23 बजे ही शुरू हुई जिससे छात्रों और अभिभावकों को लंबा इंतजार करना पड़ा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ( NTA ) ने बताया कि परीक्षा आयोजन से जुड़ी एजेंसी M/s TCS की ओर से तकनीकी गड़बड़ी सामने आई थी। इसी वजह से 30 मई 2026 को आयोजित परीक्षा की प्रक्रिया प्रभावित हुई और कई परीक्षा केंद्रों पर एग्जाम समय पर शुरू नहीं हो पाया। परीक्षा केंद्रों पर सुबह आठ बजे प्रवेश प्रक्रिया बंद कर दी गई थी, जबकि बड़ी संख्या में छात्र तय वक्त से पहले केंद्रों पर पहुंच गए। तकनीकी समस्या के कारण पूरी परीक्षा प्रक्रिया बाधित हो गई, कई केंद्रो पर छात्रों को घंटों इंतजार करना पड़ा। लंबे समय तक परीक्षा शुरू न होने के कारण छात्रों के बीच अफवाहें फैलने लगीं और अभ्यर्थियों में असमंजस के स्थिति बन गई। अभिभावकों में भी नाराजगी दिखाई दी। तकनीकी समस्या के बाद NTA ने दोपहर सत्र की परीक्षा का समय बदल दिया। एजेंसी के अनुसार, दोपहर सत्र के लिए रिपोर्टिंग और प्रवेश प्रक्रिया दोपहर 2:30 बजे से शुरू होगी और परीक्षा पहले से तय 3:00 बजे के बजाय शाम को 4:00 बजे से शुरू होगी। NTA ने इस तकनीकी गड़बड़ी के लिए माफी मांगी है और छात्रों को अतिरिक्त समय दिया गया है। तकनीकी समस्या का झटका टीसीएस ( TCS ) की तकनीकी प्रणाली में आया था, जिससे परीक्षा की शुरुआत में देरी हुई। नागरिकों ने इस मामले में प्रशासनिक कार्यवाहक की भी आलोचना की। परीक्षा को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए NTA ने तेजी से निदानशिल्प किया और छात्रों को उपयुक्त अनुकूलन दिया.

सीयूईटी यूजी 2026 परीक्षा शनिवार को देशभर में कई केंद्रो पर तकनीकी समस्याओं के कारण तय समय पर शुरू नहीं हुई। परीक्षा सुबह 9 बजे शुरू होने वाली थी, लेकिन कई केंद्रो पर यह करीब 11:23 बजे ही शुरू हुई जिससे छात्रों और अभिभावकों को लंबा इंतजार करना पड़ा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने बताया कि परीक्षा आयोजन से जुड़ी एजेंसी M/s TCS की ओर से तकनीकी गड़बड़ी सामने आई थी। इसी वजह से 30 मई 2026 को आयोजित परीक्षा की प्रक्रिया प्रभावित हुई और कई परीक्षा केंद्रों पर एग्जाम समय पर शुरू नहीं हो पाया। परीक्षा केंद्रों पर सुबह आठ बजे प्रवेश प्रक्रिया बंद कर दी गई थी, जबकि बड़ी संख्या में छात्र तय वक्त से पहले केंद्रों पर पहुंच गए। तकनीकी समस्या के कारण पूरी परीक्षा प्रक्रिया बाधित हो गई, कई केंद्रो पर छात्रों को घंटों इंतजार करना पड़ा। लंबे समय तक परीक्षा शुरू न होने के कारण छात्रों के बीच अफवाहें फैलने लगीं और अभ्यर्थियों में असमंजस के स्थिति बन गई। अभिभावकों में भी नाराजगी दिखाई दी। तकनीकी समस्या के बाद NTA ने दोपहर सत्र की परीक्षा का समय बदल दिया। एजेंसी के अनुसार, दोपहर सत्र के लिए रिपोर्टिंग और प्रवेश प्रक्रिया दोपहर 2:30 बजे से शुरू होगी और परीक्षा पहले से तय 3:00 बजे के बजाय शाम को 4:00 बजे से शुरू होगी। NTA ने इस तकनीकी गड़बड़ी के लिए माफी मांगी है और छात्रों को अतिरिक्त समय दिया गया है। तकनीकी समस्या का झटका टीसीएस (TCS) की तकनीकी प्रणाली में आया था, जिससे परीक्षा की शुरुआत में देरी हुई। नागरिकों ने इस मामले में प्रशासनिक कार्यवाहक की भी आलोचना की। परीक्षा को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए NTA ने तेजी से निदानशिल्प किया और छात्रों को उपयुक्त अनुकूलन दिया





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CUET UG 2026 तकनीकी गड़बड़ी NTA परीक्षा देरी TCS अतिरिक्त समय माफी

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