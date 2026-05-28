CUET UG परीक्षा स्थगित, नई तारीखें जारी, एडमिट कार्ड डाउनलोड के लिए स्टेप्स

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने CUET UG 2024 परीक्षा के लिए नई तारीखों की घोषणा की है। 28 मई की पहली शिफ्ट परीक्षा 31 मई को और अगले दो दिनों की परीक्षा 6-7 जून को आयोजित होगी। 31 मई की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं, छात्र आधिकारिक वेबसाइट cuet.nta.nic.in से इसे डाउनलोड कर सकते हैं।

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET) UG परीक्षा की नई तारीखों की घोषणा की है। मूल रूप से आज 28 मई 2024 को होने वाली परीक्षा ईद-उल-अज़हा के कारण स्थगित कर दी गई है। अब यह परीक्षा दो चरणों में 31 मई 2024 और 6-7 जून 2024 को आयोजित किया जाएगा। निजी सूचनानुसार, NTA ने 31 मई को होने वाली परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड (हॉल टिकट) जारी कर दिए हैं। छात्र अब आधिकारिक वेबसाइट cuet.

nta.nic.in से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। 6-7 जून को होने वाली परीक्षा के एडमिट कार्ड का जारी होना भी अपेक्षित है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 'CUET (UG)-2024: एडमिट कार्ड' लिंक पर क्लिक करना होगा, फिर अपना लॉग-in डिटेल डालकर एडमिट कार्ड देखना और उसे PDF के रूप में डाउनलोड कर लेना होगा। डाउनलोड करने के बाद छात्रों को इसकी प्रिंट आउट जरूर निकालनी चाहिए और परीक्षा केंद्र लेने के लिए एडमिट कार्ड साथ रखना होगा। NTA ने छात्रों से अनुरोध किया है कि वे नई तारीखों के अनुसार परीक्षा की तैयारी जारी रखें और आधिकारिक वेबसाइट से नवीनतम जानकारी देखते रहें। परीक्षा स्थगित होने से पूर्व जमा किया गया प्रत्येक छात्र के लिए मूल रूप से तय की गई परीक्षा केंद्र संख्या और शिफ्ट वाला नया एडमिट कार्ड ही मान्य होगा। नए एडमिट कार्ड में परीक्षा की तारीख, समय और केंद्र की जानकारी शामिल है। परीक्षा संचालन के दौरान किसी भी समस्या के लिए छात्र NTA हेल्पलाइन नंबर या ईमेल से संपर्क कर सकते हैं। इस स्थगन का कारण देशभर में मनाई जाने वाली ईद-उल-अज़हा त्योहार पर पड़ने वाला चट्टी पड़ा है, जिससे राजनीतिक/सामुदायिक सुरक्षा की व्यवस्था में चुनौतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। NTA ने पहले ही बहुत से शहरों में परीक्षा के लिए केंद्र निर्धारित किया था





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