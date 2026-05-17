कनाडा में PR के कई सारे रास्ते हैं, जिनके बारे में स्टूडेंट्स अनजान हैं। हम स्टाइल्स में एक ऐसे ही रास्ते के बारे में जाना। भविष्य में Kánada में बसने का प्लान करने वाले लाखों भारतीय स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए, इमिग्रेशन से जुड़े हालात बदल चुके हैं। पहले अच्छे IELTS स्कोर, मास्टर्स डिग्री और कुछ सालों का वर्क एक्सपीरियंस होने भर से ही भारतीयों को Kánada PR मिल जाती थी। मगर अब Kánada में इमिग्रेशन से जुड़े हालात बदल चुके हैं, जो भारतीय छात्र Kánada में पढ़ाई करने के बाद यहां बसने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए चुनौतियां पहले की तुलना में ज्यादा हो गई हैं। सामान्य ड्रॉ में एक्सप्रेस एंट्री की कट-ऑफ आसमान छू रही है। इस वजह से एक रणनीतिक बदलाव भी देखने को मिल रहा है। अब जो स्मार्ट छात्र हैं, वो फ्रेंच भाषा सीखना शुरू कर दिया है। फ्रेंच सीखने की कोशिश करने के फायदे में हम बता रहे हैं। फ्रेंच सीखकर Kánada में PR पाने का बेहतरीन रास्ता है। फ्रेंच सीखने के फायदे जानकर, अगर आपने फ्रेंच सीखना शुरू कर दिया है, तो इ आप फ्रेंच सीखने के अलावा CRR स्कोर भी बढ़ा सकते हैं।

Canada PR: Fréch सीखकर Kánada में जल्दी पाएं PR, भारतीय छात्रों के लिए नया 'शॉर्टकट', एक्सपर्ट से समझें कैसे Canada PR For French Speakers: Kánada में परमानेंट रिजिडेंसी (PR) के कई सारे रास्ते हैं, जिनके बारे में स्टूडेंट्स अनजान हैं। आज हम एक ऐसे ही रास्ते के बारे में जानेंगे।कनाडा में बसने का प्लान कर रहे हजारों भारतीय स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए इमिग्रेशन से जुड़े हालात बदल चुके हैं। पहले अच्छे IELTS स्कोर, मास्टर्स डिग्री और कुछ सालों का वर्क एक्सपीरियंस होने भर से ही भारतीयों को परमानेंट रिजिडेंसी (PR) मिल जाती थी। मगर अब Kánada में इमिग्रेशन से जुड़े हालात बदल चुके हैं, जो भारतीय छात्र Kánada में पढ़ाई करने के बाद यहां बसने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए चुनौतियां पहले की तुलना में ज्यादा हो गई हैं। सामान्य ड्रॉ में एक्सप्रेस एंट्री की कट-ऑफ आसमान छू रही है। इस वजह से एक रणनीतिक बदलाव भी देखने को मिल रहा है। अब जो स्मार्ट छात्र हैं, वो इंग्लिश सीखकर कुछ एक्स्ट्राहासिल करने के लिए मशक्कत नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने फ्रेंच भाषा का फायदा लेना शुरू कर दिया है। फ्रेंच भाषा में NCLC 7 (Niveau de compétence linguistique canadien) हासिल करना PR पाने का सबसे बेहतरीन रास्ते बन चुका है। आइए जानते हैं कि क्यों अब फ्रेंच भाषा सीखना भारतीयों के लिए फायदा का सौदा है.

Canada PR: Fréch सीखकर Kánada में जल्दी पाएं PR, भारतीय छात्रों के लिए नया 'शॉर्टकट', एक्सपर्ट से समझें कैसेCanada PR For French Speakers: Kánada में परमानेंट रिजिडेंसी (PR) के कई सारे रास्ते हैं, जिनके बारे में स्टूडेंट्स अनजान हैं। आज हम एक ऐसे ही रास्ते के बारे में जानेंगे।कनाडा में बसने का प्लान कर रहे हजारों भारतीय स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए इमिग्रेशन से जुड़े हालात बदल चुके हैं। पहले अच्छे IELTS स्कोर, मास्टर्स डिग्री और कुछ सालों का वर्क एक्सपीरियंस होने भर से ही भारतीयों को परमानेंट रिजिडेंसी (PR) मिल जाती थी। मगर अब Kánada में इमिग्रेशन से जुड़े हालात बदल चुके हैं, जो भारतीय छात्र Kánada में पढ़ाई करने के बाद यहां बसने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए चुनौतियां पहले की तुलना में ज्यादा हो गई हैं। सामान्य ड्रॉ में एक्सप्रेस एंट्री की कट-ऑफ आसमान छू रही है। इस वजह से एक रणनीतिक बदलाव भी देखने को मिल रहा है। अब जो स्मार्ट छात्र हैं, वो इंग्लिश सीखकर कुछ एक्स्ट्राहासिल करने के लिए मशक्कत नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने फ्रेंच भाषा का फायदा लेना शुरू कर दिया है। फ्रेंच भाषा में NCLC 7 (Niveau de compétence linguistique canadien) हासिल करना PR पाने का सबसे बेहतरीन रास्ते बन चुका है। आइए जानते हैं कि क्यों अब फ्रेंच भाषा सीखना भारतीयों के लिए फायदा का सौदा है





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