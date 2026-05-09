Car Skids Off Road in Delhi's Western Area, Three Men Safe

A car skidded off the road in Delhi's western area, but three men inside the car were miraculously safe. The car was skidding due to the sudden appearance of a stray dog in front of it.

जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। विकासपुरी इलाके में आवारा कुत्ते की जान बचाने की कोशिश में एक कार अनियंत्रित होकर सड़क के बीचों-बीच पलट गई। इस दुर्घटना में कार सवार तीन युवक चमत्कारिक रूप से सुरक्षित बच गए। गनीमत रही कि हादसे के वक्त सड़क पर अन्य कोई वाहन इसकी चपेट में नहीं आया। पुलिस के अनुसार, विकासपुरी थाने को एक पीसीआर काल के माध्यम से सड़क दुर्घटना की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां उपसस्थित दुर्घटनाग्रस्त कार के मालिक रमन कपूर ने बताया कि उनका बेटा अपने दो दोस्तों के साथ कार से जा रहा था। रास्ते में अचानक एक आवारा कुत्ता कार के सामने आ गया। कार में सवार उनके बेटे और दोस्तों को कोई चोट नहीं आई कुत्ते को बचाने के प्रयास में चालक ने अचानक स्टीयरिंग घुमाया, जिससे गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क पर ही पलट गई। कार मालिक रमन कपूर ने पुलिस को लिखित बयान देते हुए स्पष्ट किया कि कार में सवार उनके बेटे और दोस्तों को कोई चोट नहीं आई है। उन्होंने इस मामले में किसी भी प्रकार की पुलिसिया या कानूनी कार्रवाई न करने की इच्छा जताई है। किसी बाहरी व्यक्ति या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा चूंकि यह हादसा केवल गाड़ी के असंतुलन के कारण हुआ था और इसमें किसी बाहरी व्यक्ति या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा, इसलिए पुलिस द्वारा कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस टीम ने क्रेन की सहायता से क्षतिग्रस्त वाहन को तुरंत सड़क से हटवाया और बाधित हुए यातायात को फिर से सुचारू रूप से शुरू करवाया। यह भी पढ़ें- दक्षिणी दिल्ली के लोधी कॉलोनी रामायण मंदिर विवाद: कब्जे की कोशिश, गार्ड को बंधक बनाने का आरो.

जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। विकासपुरी इलाके में आवारा कुत्ते की जान बचाने की कोशिश में एक कार अनियंत्रित होकर सड़क के बीचों-बीच पलट गई। इस दुर्घटना में कार सवार तीन युवक चमत्कारिक रूप से सुरक्षित बच गए। गनीमत रही कि हादसे के वक्त सड़क पर अन्य कोई वाहन इसकी चपेट में नहीं आया। पुलिस के अनुसार, विकासपुरी थाने को एक पीसीआर काल के माध्यम से सड़क दुर्घटना की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां उपसस्थित दुर्घटनाग्रस्त कार के मालिक रमन कपूर ने बताया कि उनका बेटा अपने दो दोस्तों के साथ कार से जा रहा था। रास्ते में अचानक एक आवारा कुत्ता कार के सामने आ गया। कार में सवार उनके बेटे और दोस्तों को कोई चोट नहीं आई कुत्ते को बचाने के प्रयास में चालक ने अचानक स्टीयरिंग घुमाया, जिससे गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क पर ही पलट गई। कार मालिक रमन कपूर ने पुलिस को लिखित बयान देते हुए स्पष्ट किया कि कार में सवार उनके बेटे और दोस्तों को कोई चोट नहीं आई है। उन्होंने इस मामले में किसी भी प्रकार की पुलिसिया या कानूनी कार्रवाई न करने की इच्छा जताई है। किसी बाहरी व्यक्ति या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा चूंकि यह हादसा केवल गाड़ी के असंतुलन के कारण हुआ था और इसमें किसी बाहरी व्यक्ति या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा, इसलिए पुलिस द्वारा कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस टीम ने क्रेन की सहायता से क्षतिग्रस्त वाहन को तुरंत सड़क से हटवाया और बाधित हुए यातायात को फिर से सुचारू रूप से शुरू करवाया। यह भी पढ़ें- दक्षिणी दिल्ली के लोधी कॉलोनी रामायण मंदिर विवाद: कब्जे की कोशिश, गार्ड को बंधक बनाने का आरो





Dainik Jagran / 🏆 10. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Delhi Road Accidents Stray Dogs Car Skidding Miraculous Escape

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

IPL 2023: Delhi Capitals vs Kolkata Knight Riders, Key Match PreviewThe upcoming match between Delhi Capitals and Kolkata Knight Riders is crucial for both teams as they aim to secure their spot in the playoffs. With Delhi needing to win all their remaining four matches, their batting has been a major concern. The team's management has been making changes to the batting order, which has not been yielding positive results. The bowling lineup, however, seems strong with players like Lungi Ngidi, Mitchell Starc, and Kuldeep Yadav. On the other hand, Kolkata's batting has not been consistent with Ajinkya Rahane and Fin Allen struggling to provide strong starts. The young batter, Angrejs Rughavshi, has been performing well, while the duo of Rinku Singh and Ravichandran Ashwin are expected to provide big scores. The match is a must-win for Delhi, and if their batting doesn't improve, the playoff path could get tougher. The Kolkata Knight Riders have 9 points from 9 matches and need to win 5 out of 5 matches to secure a top-four finish.

Read more »

लखनऊ में बारिश के बाद धंसी गोमती नगर की सड़क: मनोज पांडे चौराहे पर बढ़ा हादसे का खतरा; वाहनों की आवाजाही हो...Lucknow Gomti Nagar road collapse alert. Road sinking near Manoj Pandey intersection. Follow Latest Updates.

Read more »

Delhi-Sahaaranpur Accused Fraudster's Widening Web Stretching Across Railway Stations from Delhi to DehradunA woman from Saharanpur filed a complaint with the Gorakhpur Railway Police (GORIPOL) against Mohammad Ahmad, a resident of Ramnagar Malihearn, in district Saharanpur, Uttar Pradesh. Mohammad Ahmad, claiming to be a railway technical engineer, deceived the woman into getting a job as a clerk at the railway station, after promising her a job in senior clerk at the railway station.

Read more »

Delhi News: दिल्ली के दो गांवों के किसानों के लिए खुशखबरी, मिलेगा बढ़ा हुआ मुआवजादिल्ली के रोहिणी स्थित जिला अदालत ने किसानों और जमीन मालिकों को राहत देते हुए मुआवजे की दरों में वृद्धि का आदेश दिया। डिस्ट्रिक्ट जज सिद्धार्थ माधुर ने एक समान परिस्थिति में सभी जमीन मालिकों को समान मुआवजा देने की आवश्यकता पर जोर दिया।

Read more »

'हम नहीं सुधरेंगे!' देहरादून एक्सप्रेसवे के टॉयलेट को 20 दिन में ही बना दिया कबाड़, फ्लश टैंक भी चुरा ले गएDelhi-Dehradun Expressway: 14 अप्रैल 2026 को दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ था। वादा दिल्ली से देहरादून की दूरी 2.

Read more »

Delhi Security Heightened Amid Terrorist Alert at BJP HQ: Additional Security Measures TakenA terror alert has been triggered in Delhi, prompting heightened security at the headquarters of the Bharatiya Janata Party (BJP) and nearby government buildings. As per inputs received, the fear of Kovid-19 vaccines catching fire might be used against the DDU Marg offices, and this has resulted in the increased deployment of security personnel, checkpoints, and surveillance at these places.

Read more »