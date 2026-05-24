Delhi's Water and Power Crisis Intensifies

The situation worsens in Delhi with a heatwave and a worsening water supply and power cut affecting residents and daily lives. The government is preparing but the people are responding and pointing to the struggle for basic needs. The heat intensifies, and conditions could get worse, reflecting the need for immediate attention and solutions.
दिल्ली में गर्मी बढ़ने के साथ पानी और बिजली का संकट भी गहराता जा रहा है। कई इलाकों में लोग घंटों पानी के टैंकरों का इंतजार कर रहे हैं, तो कहीं बिजली कटौती ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सरकार तैयारियों का दावा कर रही है, लेकिन राजधानी के कई हिस्सों में लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए जूझ रहे हैं। दिल्ली में भीषण गर्मी ने लोगों की परेशानी को कई गुना बढ़ा दिया है। एक तरफ पानी की किल्लत ने हालात बिगाड़ दिए हैं, तो दूसरी तरफ कुछ इलाकों में बिजली कटौती ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। राजधानी के अलग-अलग इलाकों से सामने आ रही तस्वीरें साफ दिखाती हैं कि गर्मी के इस सीजन में बुनियादी सुविधाओं पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है.
भीषण गर्मी में उबले बरेली वाले, पारा पहुंचा 41 डिग्री: हीट वेव के चलते आसमान से बरस रही आग, बिजली कटौती और पानी की किल्लत से लोग त्राहि-त्राहि करने को मजबूरBareilly heatwave updates: 41 degree Celsius temperature. Follow latest news on power outages and water shortages in UP.
सबसे गर्म शहरों में प्रयागराज शामिल, तापमान 46.6°C: बिजली कटौती बनी परेशानी, जल रहे ट्रांसफार्मरPrayagraj heatwave 46.6°C, power crisis intensifies. Follow Uttar Pradesh (UP) Latest Updates.
‘न पानी, न बिजली’, भीषण गर्मी में 10 किलोमीटर चलकर पानी ला रहे लोग | Prayagraj Shankargarh Water Crisis Heatwave No Water No Electricity Villagers Walk 10 Km For Water Hindi NewsPrayagraj Water Crisis: यूपी के प्रयागराज में गर्मी का कहर। शंकरगढ़ ब्लॉक में बूंद-बूंद पानी को तरसे लोग। बिजली गुल, नल सूखे, 10 KM पैदल चलकर प्यास बुझाने को मजबूर ग्रामीण। जानिए पूरी खबर...
रात में अचानक लोड बढ़ाने वाले इलाकों में छापेमारी: भीषण गर्मी में पावर कट को लेकर कारपोरेशन चेयरमैन मुख्य अभियंताओं की ली बैठकUttar Pradesh power cut crisis heatwave meeting. Follow UP Power Corporation Chairman Dr. Ashish Goel review electricity supply, raids on overload areas.
उत्तर प्रदेश में बिजली संकट पर सीएम योगी गंभीर, अफसरों को दिया मॉनीटरिंग और जवाबदेही तय करने का आदेशUttar Pradesh Power Crisis: उत्तर प्रदेश में कई जिलों में इन दिनों बिजली संकट चल रहा है। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों संग अहम बैठक की।
‘महिलाएं दफ्तर में नहाने को मजबूर’, दिल्ली में पानी की किल्लत पर भड़के मनीष सिसोदिया, BJP सरकार को बताया नाकाम | Delhi Water Crisis Manish Sisodia Avind Kejriwal Aap Attacks BjpAAP Vs BJP: दिल्ली के दक्षिणपुरी में पानी की किल्लत को लेकर AAP ने BJP पर हमला बोला है। मनीष सिसोदिया ने दावा किया कि हजारों लोग पिछले एक महीने से पानी की समस्या झेल रहे हैं और महिलाओं को दफ्तर में नहाने तक की नौबत आ गई है।
