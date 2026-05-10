Delhi News: Juvenile Murder Case in Yamuna Par

A 15-year-old student was brutally murdered with a knife in Yamuna Par area. Police have registered a case and arrested a minor in connection with the crime. They are still searching for the two other minor suspects involved.

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। यमुनापार में नाबालिग हत्या करने से जरा पीछे नहीं हट रहे हैं। एक छात्र की चाकू से ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी गई है। मृतक की पहचान 15 वर्षीय अयान मंसूरी के रूप में हुई है। न्यू उस्मानपुर थाना पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया है। पुलिस ने इस मामले में 17 वर्षीय एक नाबालिग को दबोचा है, उसके पास से वारदात में इस्तेमाल चाकू बरामद किया है। इसके दो साथियों की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। दसवीं का छात्र था अयान। परिवार में पिता सगीर अहमद, मां शबीना, दो भाई अल्तमश व सानिब औ है। अयान क्षेत्र के एक स्कूल में 10वीं का कक्षा में पढ़ाई कर रहा था। मृतक के स्वजन ने बताया कि शनिवार शाम को सानिब किसी काम से घर से बाहर गया हुआ था। वह देर शाम को अकेले घर लौट रहा था। इस बीच उसने देखा कि गली में दो लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं। आरोपित ने सानिब के थप्पड़ मार दिया। उन्होंने वारदात के बारे में अपने बड़े भाई अयान को बताया। रात करीब साढ़े नौ बजे अयान अपने एक दोस्त के साथ उसकी स्कूटी से गाैतम विहार की गली नंबर-चार में पहुंचा। यहां उसे वह आरोपित मिले, जिन्होंन उसके भाई को थप्पड़ मारा था। आरोप है कि उन्होंने अयान को घेरा और चाकू निकालकर उसके पेट, कमर, हाथ समेत शरीर के कई हिस्सों पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। खून से लथपथ हालत में अयान को जग प्रवेश चंद्र अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डाक्टराें ने उसे मृत घोषित कर दिया। अयान का दोस्त किसी तरह से वहां से भागा। पुलिस ने सिर्फ एक आरोपित को ही पकड़ा है। वारदात की सूचना अस्पताल से मिली थी। पुलिस ने नाबालिग की हत्या में एक आरोपित को पकड़ लिया है। पूछताछ कर मामले की जांच की जा रही है। तकजाड़िया न्यूज 8 जनवरी, 2026: मार्केटिंग गेट में सात साल की बच्ची की सामूहिक दुष्कर्म की वारदात बनी न्यूनत.

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