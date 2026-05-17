Delhi Metro Lift Video Viral: Police, DMRC Issues Clearance, Manure on Public Space in Metro, Self-Restraint Urged

A video of a senior citizen urinating in a Delhi Metro lift went viral, leading to public outcry. The Delhi police and DMRC issued clarification. The accused, a senior citizen, was facing medical emergency at the junction. He had to find a toilet but got delayed, resulting in the man's actions and the female flyers present. Viral video raised questions on hygiene and gender sensitivity in public transport. The accused was penalized under Section 59 of DMRC act.

कर लो जो करना है： दिल्ली मेट्रो की लिफ्ट में बुजुर्ग ने किया पेशाब, Video वायरल होने पर पुलिस- DMRC ने दी सफाई एक बुजुर्ग व्यक्ति द्वारा कालकाजी मेट्रो स्टेशन की लिफ्ट में पेशाब करने का वीडियो वायरल होने के बाद दिल्ली पुलिस और DMRC ने स्पष्टीकरण दिया। पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर गंदगी फैलाने पर जुर्माना लगाया। DMRC के कालकाजी मेट्रो स्टेशन पर एक बुजुर्ग व्यक्ति द्वारा लिफ्ट के अंदर पेशाब करने के बाद एक यूजर का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। घटना के दौरान लिफ्ट में दो महिलाएं भी मौजूद थीं। वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने नाराजगी जताई, जिसके बाद दिल्ली पुलिस और DMRC ने पूरे मामले पर स्पष्टीकरण दिया.

कर लो जो करना है： दिल्ली मेट्रो की लिफ्ट में बुजुर्ग ने किया पेशाब, Video वायरल होने पर पुलिस-DMRC ने दी सफाई एक बुजुर्ग व्यक्ति द्वारा कालकाजी मेट्रो स्टेशन की लिफ्ट में पेशाब करने का वीडियो वायरल होने के बाद दिल्ली पुलिस और DMRC ने स्पष्टीकरण दिया। पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर गंदगी फैलाने पर जुर्माना लगाया। DMRC के कालकाजी मेट्रो स्टेशन पर एक बुजुर्ग व्यक्ति द्वारा लिफ्ट के अंदर पेशाब करने के बाद एक यूजर का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। घटना के दौरान लिफ्ट में दो महिलाएं भी मौजूद थीं। वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने नाराजगी जताई, जिसके बाद दिल्ली पुलिस और DMRC ने पूरे मामले पर स्पष्टीकरण दिया





Dainik Jagran / 🏆 10. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Delhi Metro Lifting Public Space Urinate Women Flyers Medical Emergency Violation Of Law Clearlication Value Incident DMRC Penalty

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

दिल्ली में चाकू से गोदकर युवक की हत्या, 4 आरोपी गिरफ्तारDelhi police arrest four suspects in the case of a man killed after a fight with a knife, in which a five-member gang makes the killing.

Read more »

दिल्ली मेट्रो की लिफ्ट में हंगामा! लड़कियों के सामने मुस्लिम बुजुर्ग ने की पेशाब, एक्शन में पुलिस और DMRCDelhi metro viral video: दिल्ली के कालकाजी मेट्रो स्टेशन की लिफ्ट में एक बुजुर्ग व्यक्ति का वीडियो वायरल है। उन पर लिफ्ट में पेशाब करने का आरोप लगा है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक, बुजुर्ग मेडिकल इमरजेंसी के कारण मजबूरी में बोतल में पेशाब कर रहे थे, जिसके बाद DMRC ने उन पर जुर्माना...

Read more »

दिल्ली में मेट्रो कॉरिडोर के किनारे बनेंगे सस्ते घर, DDA ने TOD नीति के तहत 14 भूखंडों की पहचान की - dda identifies 14 metro land parcels for delhi tod housingDDA ने दिल्ली में सस्ते आवास को बढ़ावा देने के लिए टीओडी नीति के तहत मेट्रो कॉरिडोर के पास 14 भूमि खंडों की पहचान की है। इन भूखंडों पर आवासीय परिसर बनाए जाएंगे और निजी डेवलपर्स भी इसमें रुचि दिखा रहे हैं, जिसके लिए एक पोर्टल बनेगा।

Read more »

Delhi Metro News: दिल्ली में पुलिसवाले अब करेंगे मेट्रो-बस का सफर, PM मोदी की अपील के बाद मेमोरेंडमप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद अब दिल्ली में पुलिसवाले भी मेट्रो और बस का इस्तेमाल करेंगे। इसे लेकर मेमोरेंडम जारी किया गया है। सभी जिलों, यूनिट्स और सीनियर अफसरों को सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल में कटौती और ईंधन की खपत कम करने के निर्देश दिए गए...

Read more »

DMRC की बड़ी तैयारी, हर सोमवार को चलेंगी 6 अतिरिक्त मेट्रो; 24 फेरे बढ़ने से यात्रियों को मिलेगी राहत - delhi metro boost dmrc adds extra monday services from 2026डीएमआरसी पर्यावरण संरक्षण और यात्रियों की सुविधा के लिए 18 मई 2026 से हर सोमवार को 6 अतिरिक्त ट्रेनों के माध्यम से 24 अतिरिक्त फेरे संचालित करेगा। यह कदम बढ़ती यात्री संख्या और सड़क परिवहन के रुझान को देखते हुए उठाया गया है, जिससे निर्बाध सेवाएं सुनिश्चित...

Read more »

Delhi Metro News: दिल्ली मेट्रो का बड़ा फैसला, अतिरिक्त ट्रेनें चलाएगी DMRC, जानें वजह क्या हैDelhi Metro News: DMRC ने 18 मई से हर सोमवार 6 अतिरिक्त ट्रेनों के जरिए 24 अतिरिक्त फेरे शुरू करेगा। और बाकी दिनों में, जरूरत पड़ने पर भी ऐसा किया जाएगा। क्षमता में इस विस्तार का मकसद यात्रियों की आवाजाही बढ़ने के दौरान निर्बाध सेवा और यात्रियों का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करना...

Read more »