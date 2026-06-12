Delhi Concerned Over Monsoon Ahead of Floods, Urge Government for Integrated Water Management

The RWAs in Delhi are anxious about the upcoming monsoon and have appealed to the government for integrated water management. They have also warned the government about the possibility of floods and accidents during the monsoon season, given the current conditions of the city. The RWAs have urged the government to take urgent action and work on a war footing to manage the integrated water management. Various agencies and the government claim that the management of rainwater is better, but there is a significant difference between the claims of the RWAs and the ground reality. Some areas have reported waterlogging even after light rainfall, such as in ITO and Ring Road in southern Delhi. The RWAs have also highlighted the need for better coordination among various agencies and officials to prevent negligence and ensure timely action in case of accidents.
दिल्ली में मानसून से पहले जलभराव की आशंका से आरडब्ल्यूए चिंतित हैं, उन्होंने सरकार से एकीकृत जल निकासी प्रबंधन की मांग की है। पिछले हादसों का हवाला देगर्मी व लू के प्रकोप के बीच बेसब्री से मानसून का इंतजार हो रहा है, लेकिन मानसून के साथ जलभराव व हादसों की आशंका भी आरडब्ल्यूए की चिंता को बढ़ा रही है। वे राज्य सरकार को आगाह करते हुए एकीकृत जल निकासी प्रबंधन पर युद्धस्तर पर कार्य करने की अपील कर रही है। विभिन्न निकायों और सरकार का दावा है कि वर्षा जल निकासी का प्रबंधन बेहतर है पर विभिन्न आरडब्ल्यूए के अनुसार, सरकारी दावे और जमीनी हकीकत में काफी अंतर है। कुछ दिन पूर्व हल्की वर्षा में ही आइटीओ व रिंग रोड समेत दक्षिणी दिल्ली के कई इलाकों में जलभराव हो गया था। ऐसे में पूरी व्यवस्था की रियल टाइम मानिटरिंग हो। यूनाइटेड रेजिडेंट्स आफ दिल्ली (यूआरडी) के महासचिव सौरव गांधी ने कहा कि कालोनियों की सीवरों से लेकर नालों तक की सफाई पूरी नहीं हुई है। कहीं सफाई हुई है तो गाद सड़कों पर रखी है, जो फिर नालों में जा रही है।जरूरी है कि सभी निकायों में तैयारियों व निकासी प्रबंधन में बेहतर तालमेल और अधिकारियों की जवाबदेही तय हो, ताकि लापरवाही की पुरानी कहानी फिर न दोहराई जाएं। हर मानसून राजधानी जलमग्न होती है। ओल्ड राजेंद्र नगर में एक कोचिंग सेंटर की बेसमेंट में पानी भरने से तीन प्रतियोगी छात्रों की मौत हो गई थी।वहीं, करोलबाग में करंट लगने से युवक की मौत, गाजीपुर में मां-बेटे का नाले में डूब जाना, अंडरपास में जलभराव से वाहनों के डूबने जैसी घटनाएं हर मानसून की कहानी है। गांधी के अनुसार, कई क्षेत्रों में दशकों पुराने ड्रेनेज सिस्टम के साथ दिखावे वाली सफाई से जलभराव होता है।एमसीडी का दावा, 90 प्रतशित नालों की सफाई पूरी। 30 जून तक सभी 713 नालों की सफाई का दावा।निकाले गए गाद के जल्द निस्तारण की हो व्यवस्थाजब हादसा होता है, तब सरकार एक्शन मोड में आती है। यहां पिछले 20 दिनों से नालों से निकली गाद सड़क पर पड़ी है, जो वापस नालों में जा रही है पर इसे कोई देखने वाला नहीं है। गाजीपुर समेत पूर्वी दिल्ली के नालों की आधी सफाई भी नहीं हुई है। जरूरी है कि रियल टाइम मानिटरिंग हो।- राजेंद्र नगर के निवासियों को मानसून को लेकर अभी से चिंता बनी हुई है, क्योंकि बड़ा बाजार मार्ग के नीचे से काफी पुराना नाला बह रहा है, जो अरावली पहाड़ी होते हुए किंग्सवे कैंप की ओर जा रहा है। जब तक उसकी पहचान कर उसे दुरुस्त नहीं किया जाता तब तक जलभराव की समस्या बनी रहेगी.
दिल्ली में मानसून से पहले जलभराव की आशंका से आरडब्ल्यूए चिंतित हैं, उन्होंने सरकार से एकीकृत जल निकासी प्रबंधन की मांग की है। पिछले हादसों का हवाला देगर्मी व लू के प्रकोप के बीच बेसब्री से मानसून का इंतजार हो रहा है, लेकिन मानसून के साथ जलभराव व हादसों की आशंका भी आरडब्ल्यूए की चिंता को बढ़ा रही है। वे राज्य सरकार को आगाह करते हुए एकीकृत जल निकासी प्रबंधन पर युद्धस्तर पर कार्य करने की अपील कर रही है। विभिन्न निकायों और सरकार का दावा है कि वर्षा जल निकासी का प्रबंधन बेहतर है पर विभिन्न आरडब्ल्यूए के अनुसार, सरकारी दावे और जमीनी हकीकत में काफी अंतर है। कुछ दिन पूर्व हल्की वर्षा में ही आइटीओ व रिंग रोड समेत दक्षिणी दिल्ली के कई इलाकों में जलभराव हो गया था। ऐसे में पूरी व्यवस्था की रियल टाइम मानिटरिंग हो। यूनाइटेड रेजिडेंट्स आफ दिल्ली (यूआरडी) के महासचिव सौरव गांधी ने कहा कि कालोनियों की सीवरों से लेकर नालों तक की सफाई पूरी नहीं हुई है। कहीं सफाई हुई है तो गाद सड़कों पर रखी है, जो फिर नालों में जा रही है।जरूरी है कि सभी निकायों में तैयारियों व निकासी प्रबंधन में बेहतर तालमेल और अधिकारियों की जवाबदेही तय हो, ताकि लापरवाही की पुरानी कहानी फिर न दोहराई जाएं। हर मानसून राजधानी जलमग्न होती है। ओल्ड राजेंद्र नगर में एक कोचिंग सेंटर की बेसमेंट में पानी भरने से तीन प्रतियोगी छात्रों की मौत हो गई थी।वहीं, करोलबाग में करंट लगने से युवक की मौत, गाजीपुर में मां-बेटे का नाले में डूब जाना, अंडरपास में जलभराव से वाहनों के डूबने जैसी घटनाएं हर मानसून की कहानी है। गांधी के अनुसार, कई क्षेत्रों में दशकों पुराने ड्रेनेज सिस्टम के साथ दिखावे वाली सफाई से जलभराव होता है।एमसीडी का दावा, 90 प्रतशित नालों की सफाई पूरी। 30 जून तक सभी 713 नालों की सफाई का दावा।निकाले गए गाद के जल्द निस्तारण की हो व्यवस्थाजब हादसा होता है, तब सरकार एक्शन मोड में आती है। यहां पिछले 20 दिनों से नालों से निकली गाद सड़क पर पड़ी है, जो वापस नालों में जा रही है पर इसे कोई देखने वाला नहीं है। गाजीपुर समेत पूर्वी दिल्ली के नालों की आधी सफाई भी नहीं हुई है। जरूरी है कि रियल टाइम मानिटरिंग हो।- राजेंद्र नगर के निवासियों को मानसून को लेकर अभी से चिंता बनी हुई है, क्योंकि बड़ा बाजार मार्ग के नीचे से काफी पुराना नाला बह रहा है, जो अरावली पहाड़ी होते हुए किंग्सवे कैंप की ओर जा रहा है। जब तक उसकी पहचान कर उसे दुरुस्त नहीं किया जाता तब तक जलभराव की समस्या बनी रहेगी
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