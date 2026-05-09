Delhi Police Arrests Two Members of a Gang Involved in a Major Crime

The Delhi Police has arrested two members of a notorious gang, including a 19-year-old and a 28-year-old, who were in possession of illegal firearms. The suspects were part of the Kalu Jhatri gang and were planning a major crime.

उत्तर प्रदेश के द्वारका के बाबा हरिदास नगर थाना पुलिस ने नो गन्स-नो गैंग्स अभियान के तहत कुख्यात संदीप उर्फ काला जठेड़ी गैंग के दो सक्रिय सदस्य को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। इन आरोपितों की पहचान 19 वर्षीय अंकित और 28 वर्षीय विनोद उर्फ बोना के रूप में हुई है, जो नजफगढ़ के झरोदा कलां गांव के रहने वाले हैं। घटना 5 और 6 मई की दरमियानी रात की है, जब हेड कांस्टेबल दया सिंह और हेड कांस्टेबल कृष्ण ढांचांव-नीलवाल रोड पर यूईआर फ्लाईओवर के पास नियमित गश्त पर थे। रात करीब 10:20 बजे पुलिस टीम की नजर फ्लाईओवर के नीचे खड़े दो संदिग्धों पर पड़ी। पुलिस को देखते ही दोनों आरोपितों ने खुद को छिपाने की कोशिश की और अंधेरे का फायदा उठाकर भागने लगे। पुलिसकर्मियों ने सूझबूझ का परिचय देते हुए उनका पीछा किया और घेराबंदी कर दोनों को धर दबोचा। किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में तलाशी लेने पर पुलिस को इनके पास से घातक हथियारों का जखीरा मिला। आरोपित अंकित के पास से एक अवैध देशी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद हुआ, वहीं आरोपित विनोद उर्फ बोना के पास से एक अत्याधुनिक सेमी-आटोमैटिक पिस्तौल और जिंदा कारतूस मिले। पूछताछ के दौरान दोनों ने खुलासा किया कि वे काला जठेड़ी गैंग से जुड़े हैं और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज पकड़े गए इन आरोपितों का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। अंकित पहले भी दो वारदातों में शामिल रहा है, जबकि विनोद के खिलाफ तीन मामले दर्ज हैं। द्वारका जिला के पुलिस उपायुक्त ने बताया कि बाबा हरिदास नगर थाने में आर्म्स एक्ट और बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि इन आरोपितों को हथियार किसने मुहैया कराए और इनके निशाने पर कौन था। पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई ने इलाके में संभावित गैंगवार या किसी बड़ी घटना को समय रहते टाल दिया है.

उत्तर प्रदेश के द्वारका के बाबा हरिदास नगर थाना पुलिस ने नो गन्स-नो गैंग्स अभियान के तहत कुख्यात संदीप उर्फ काला जठेड़ी गैंग के दो सक्रिय सदस्य को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। इन आरोपितों की पहचान 19 वर्षीय अंकित और 28 वर्षीय विनोद उर्फ बोना के रूप में हुई है, जो नजफगढ़ के झरोदा कलां गांव के रहने वाले हैं। घटना 5 और 6 मई की दरमियानी रात की है, जब हेड कांस्टेबल दया सिंह और हेड कांस्टेबल कृष्ण ढांचांव-नीलवाल रोड पर यूईआर फ्लाईओवर के पास नियमित गश्त पर थे। रात करीब 10:20 बजे पुलिस टीम की नजर फ्लाईओवर के नीचे खड़े दो संदिग्धों पर पड़ी। पुलिस को देखते ही दोनों आरोपितों ने खुद को छिपाने की कोशिश की और अंधेरे का फायदा उठाकर भागने लगे। पुलिसकर्मियों ने सूझबूझ का परिचय देते हुए उनका पीछा किया और घेराबंदी कर दोनों को धर दबोचा। किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में तलाशी लेने पर पुलिस को इनके पास से घातक हथियारों का जखीरा मिला। आरोपित अंकित के पास से एक अवैध देशी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद हुआ, वहीं आरोपित विनोद उर्फ बोना के पास से एक अत्याधुनिक सेमी-आटोमैटिक पिस्तौल और जिंदा कारतूस मिले। पूछताछ के दौरान दोनों ने खुलासा किया कि वे काला जठेड़ी गैंग से जुड़े हैं और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज पकड़े गए इन आरोपितों का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। अंकित पहले भी दो वारदातों में शामिल रहा है, जबकि विनोद के खिलाफ तीन मामले दर्ज हैं। द्वारका जिला के पुलिस उपायुक्त ने बताया कि बाबा हरिदास नगर थाने में आर्म्स एक्ट और बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि इन आरोपितों को हथियार किसने मुहैया कराए और इनके निशाने पर कौन था। पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई ने इलाके में संभावित गैंगवार या किसी बड़ी घटना को समय रहते टाल दिया है





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