Delhi Car Blast: NIA Chargesheet Reveals Terror Engineer Insights

The NIA chargesheet reveals how the terrorists used ChatGPT and YouTube to find answers related to creating a rocket and mixing liquid components. It also mentions the IED, drone, and explosive material kept for the blast. The chargesheet was submitted in the Special Court on 14 May. The report also reveals the involvement of AQIS and another terror module, 'White Collar'.
दिल्ली के लाल किले के पास कार ब्लास्ट मामले की NIA जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। एजेंसी की चार्जशीट के मुताबिक, अल-कायदा से जुड़े आतंकियों ने टेरर इंजीनियरिंग के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया था। आतंकियों ने 'रॉकेट कैसे बनाएं और मिक्सचर किस रेशियो में होना चाहिए' जैसे सवाल सर्च किए। जांच में रॉकेट, IED , ड्रोन और विस्फोटक तैयार करने की साजिश का भी खुलासा हुआ है। NIA ने 14 मई को स्पेशल कोर्ट में 7500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। जांच में खुलासा हुआ है कि 10 नवंबर 2025 को दिल्ली में कार ब्लास्ट के पीछे AQIS से जुड़ा हुआ था। धमाके में 11 लोगों की मौत हुई थी। NIA की चार्जशीट में हमले के मुख्य आरोपी, पुलवामा निवासी डॉ.
उमर-उन-नबी का भी नाम है। इसमें उनके नाम आतंकी मॉड्यूल 'डॉक्टर' वर्ग भी सामने आया है, जिसमें कट्टरपंथी मेडिकल प्रोफेशनल थे
