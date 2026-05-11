Delhi Sikh Oppose Guru Granth Sahib Honour Amendment Act, Warn of Protests

The Delhi Sikh community is opposing the 'Guru Granth Sahib Honour Amendment Act 2026' passed by the Punjab government, warning of protests due to the lack of addressing the law's shortcomings. The chairperson of Guru Teg Bahadur Institute of Technology (GTBTI) and a member of Delhi Sikh Gurudwara Committee (DSGC), Ranjeet Kaur, stated that the act was not made to protect the honor of Guru Granth Sahib but to harm the religious sentiments and deceive the Sikh community. She also accused the government of creating the law without consulting Sikh organizations, scholars, and legal experts, indicating a political motive behind it.

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। पंजाब सरकार द्वारा लाए गए 'गुरु ग्रंथ साहिब सम्मान संशोधन अधिनियम 2026' का दिल्ली का सिख भी विरोध कर रहे हैं। कानून की कमियों को दूर नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी (डीएसजीएमसी) की सदस्य और गुरु तेग बहादुर इंस्टीट्यूट आफ टेक्नॉलाजी (जीटीबीआइटी) की अध्यक्ष रंजीत कौर ने कहा कि यह कानून श्री गुरु ग्रंथ साहिब के सम्मान की रक्षा करने के लिए नहीं बल्कि लोगों की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने और सिख समुदाय को गुमराह करने के लिए लाया गया है। उन्होंने कहा कि इसमें सबसे बड़ी कमी यह है कि कानून में 'अपवित्रता' की स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है, जिससे भविष्य में इसका दुरुपयोग हो सकता है। सरकार ने सजा की बात तो की है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया है कि जांच कैसे की जाएगी, दोषियों को कैसे दंडित किया जाएगा और निर्दोष लोगों को झूठे मुकदमों से कैसे बचाया जाएगा। जिनके शासनकाल में आज तक बेअदबी के असली दोषियों को न्याय के कटघरे में नहीं लाया गया है और अब वे नए कानून लाकर सिखों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर सरकार वाकई ईमानदार है तो उसे पहले राम रहीम जैसे बेअदबी के दोषियों को कड़ी सजा देनी चाहिए और फिर नए कानूनों की बात करनी चाहिए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि यह कानून सिख संगठनों, एसजीपीसी, दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी, हरियाणा गुरुद्वारा कमेटी, पंथिक विद्वानों और कानूनी विशेषज्ञों से परामर्श किए बिना बनाया गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि सरकार केवल राजनीतिक लाभ प्राप्त करना चाहती है। धार्मिक मामलों पर जल्दबाजी में बनाए गए कानून समाज के लिए कभी भी अच्छे साबित नहीं होते। सिख समुदाय भावनात्मक नारों से नहीं, बल्कि सच्चे न्याय से संतुष्ट हो सकता है। उन्होंने पंजाब सरकार को चेतावनी दी कि यदि कानून में मौजूद कमियों को दूर नहीं किया गया, तो पंथक दल एक बड़ा संघर्ष छेड़ेंगे.

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। पंजाब सरकार द्वारा लाए गए 'गुरु ग्रंथ साहिब सम्मान संशोधन अधिनियम 2026' का दिल्ली का सिख भी विरोध कर रहे हैं। कानून की कमियों को दूर नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी (डीएसजीएमसी) की सदस्य और गुरु तेग बहादुर इंस्टीट्यूट आफ टेक्नॉलाजी (जीटीबीआइटी) की अध्यक्ष रंजीत कौर ने कहा कि यह कानून श्री गुरु ग्रंथ साहिब के सम्मान की रक्षा करने के लिए नहीं बल्कि लोगों की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने और सिख समुदाय को गुमराह करने के लिए लाया गया है। उन्होंने कहा कि इसमें सबसे बड़ी कमी यह है कि कानून में 'अपवित्रता' की स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है, जिससे भविष्य में इसका दुरुपयोग हो सकता है। सरकार ने सजा की बात तो की है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया है कि जांच कैसे की जाएगी, दोषियों को कैसे दंडित किया जाएगा और निर्दोष लोगों को झूठे मुकदमों से कैसे बचाया जाएगा। जिनके शासनकाल में आज तक बेअदबी के असली दोषियों को न्याय के कटघरे में नहीं लाया गया है और अब वे नए कानून लाकर सिखों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर सरकार वाकई ईमानदार है तो उसे पहले राम रहीम जैसे बेअदबी के दोषियों को कड़ी सजा देनी चाहिए और फिर नए कानूनों की बात करनी चाहिए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि यह कानून सिख संगठनों, एसजीपीसी, दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी, हरियाणा गुरुद्वारा कमेटी, पंथिक विद्वानों और कानूनी विशेषज्ञों से परामर्श किए बिना बनाया गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि सरकार केवल राजनीतिक लाभ प्राप्त करना चाहती है। धार्मिक मामलों पर जल्दबाजी में बनाए गए कानून समाज के लिए कभी भी अच्छे साबित नहीं होते। सिख समुदाय भावनात्मक नारों से नहीं, बल्कि सच्चे न्याय से संतुष्ट हो सकता है। उन्होंने पंजाब सरकार को चेतावनी दी कि यदि कानून में मौजूद कमियों को दूर नहीं किया गया, तो पंथक दल एक बड़ा संघर्ष छेड़ेंगे





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Guru Granth Sahib Honour Amendment Act Delhi Sikh Gurudwara Committee Punjabi Government Religious Sentiments Political Motive

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