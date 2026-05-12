Delhi Government Limits Vehicles for Departmental Work Amid Petrol-Diesel Shortage

In response to Prime Minister Narendra Modi's call to reduce petrol-diesel usage, the Delhi government has decided to limit the number of vehicles used for departmental work. The Chief Minister, Ms. Reema Khare Gupta, has asked all ministers, MLAs, officials, and departments to use the minimum number of vehicles and prioritize carpooling and public transportation.
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। पेट्रोल-डीजल के कम उपयोग को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान पर दिल्ली सरकार ने वाहनों के उपयोग में कमी लाने का निर्णय किया है। विभागीय कामकाज के लिए वाहनों की संख्या सीमित की जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सभी मंत्रियों, विधायकों, अधिकारियों एवं विभागों से कम से कम वाहन उपयोग कराने को कहा है। उन्हें कारपूल और सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिता देने की सलाह दी है। मुख्यमंत्री ने एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री ने वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों के मद्देनज़र देशवासियों से पेट्रोल-डीजल की बचत करने तथा ऊर्जा संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री की इस महत्वपूर्ण अपील को आत्मसात करते हुए दिल्ली सरकार ने विभागीय कामकाज के लिए वाहनों की संख्या सीमित करने का निर्णय लिया है। सभी विधायक, अधिकारी न्यूनतम वाहनों का करेंगे इस्तेमाल: रेखा गुप्ता उन्होंने कहा कि मैं और मेरे सभी कैबिनेट सहयोगी, भाजपा के सभी विधायक, जनप्रतिनिधि, दिल्ली सरकार के अधिकारी एवं सभी विभाग भी आवश्यकता के अनुरूप न्यूनतम वाहनों का उपयोग करेंगे तथा कारपूल और सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता देंगे। ऊर्जा संरक्षण राष्ट्रहित से जुड़ा दायित्व है। दिल्ली सरकार ईंधन संरक्षण और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने दिल्लीवासियों से भी प्रधानमंत्री के इस आह्वान का पालन करते हुए ऊर्जा संरक्षण के इस राष्ट्रीय प्रयास में सहभागी बनने का आग्रह किया है। वाहनों के उपयोग में कमी लाने के लिए शीघ्र ही आवश्यक कदम अधिकारियों का कहना है कि वाहनों के उपयोग में कमी लाने के लिए शीघ्र ही आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सरकारी कार्य के लिए अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग किया जाए। लोगों को सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें इसके लिए प्रत्येक रूट पर डीटीसी बसों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। मेट्रो के फेरे बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है। वर्क फ्राम होम को बढ़ावा दिया जाएगा.
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। पेट्रोल-डीजल के कम उपयोग को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान पर दिल्ली सरकार ने वाहनों के उपयोग में कमी लाने का निर्णय किया है। विभागीय कामकाज के लिए वाहनों की संख्या सीमित की जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सभी मंत्रियों, विधायकों, अधिकारियों एवं विभागों से कम से कम वाहन उपयोग कराने को कहा है। उन्हें कारपूल और सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिता देने की सलाह दी है। मुख्यमंत्री ने एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री ने वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों के मद्देनज़र देशवासियों से पेट्रोल-डीजल की बचत करने तथा ऊर्जा संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री की इस महत्वपूर्ण अपील को आत्मसात करते हुए दिल्ली सरकार ने विभागीय कामकाज के लिए वाहनों की संख्या सीमित करने का निर्णय लिया है। सभी विधायक, अधिकारी न्यूनतम वाहनों का करेंगे इस्तेमाल: रेखा गुप्ता उन्होंने कहा कि मैं और मेरे सभी कैबिनेट सहयोगी, भाजपा के सभी विधायक, जनप्रतिनिधि, दिल्ली सरकार के अधिकारी एवं सभी विभाग भी आवश्यकता के अनुरूप न्यूनतम वाहनों का उपयोग करेंगे तथा कारपूल और सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता देंगे। ऊर्जा संरक्षण राष्ट्रहित से जुड़ा दायित्व है। दिल्ली सरकार ईंधन संरक्षण और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने दिल्लीवासियों से भी प्रधानमंत्री के इस आह्वान का पालन करते हुए ऊर्जा संरक्षण के इस राष्ट्रीय प्रयास में सहभागी बनने का आग्रह किया है। वाहनों के उपयोग में कमी लाने के लिए शीघ्र ही आवश्यक कदम अधिकारियों का कहना है कि वाहनों के उपयोग में कमी लाने के लिए शीघ्र ही आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सरकारी कार्य के लिए अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग किया जाए। लोगों को सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें इसके लिए प्रत्येक रूट पर डीटीसी बसों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। मेट्रो के फेरे बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है। वर्क फ्राम होम को बढ़ावा दिया जाएगा
Delhi Government Petrol-Diesel Shortage Vehicle Usage Public Transportation Carpooling Energy Conservation
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
PM Modi Asks Indians to ‘Work From Home’ Amid US, Israel TensionPrime Minister Narendra Modi appealed to Indians to reduce petrol-diesel usage and suggested sticking to 'work from home' (WFH) approach, which set off a wave of memes. 'When PM Modi backs you up' meme, 'I'm ready' meme, and a manager's reaction meme were some of the popular memes generated, all with a twist on the work-from-home theme.
Read more »
सरकार ने कहा- पेट्रोल-डीजल और LPG की कमी नहीं: एक दिन पहले PM मोदी ने कहा था- इनका इस्तेमाल कम करेंIndia Govt Assures No Petrol, Diesel, LPG Shortage. Follow Latest Updates.
Read more »
रिपोर्ट- सरकार ईधन रेट बढ़ाने की तैयारी में: इम्पोर्ट घटाने पर भी विचार, PMO-RBI की बैठक हुई; तेल कंपनियों ...India petrol-diesel stock update: 60-day supply assured. Follow Dainik Bhaskar (दैनिक भास्कर).
Read more »
India Faces Energy Shortage Concerns Amid Middle East Tensions, Amid Stabilization Measures in RussiaIndia's energy supply has come under pressure due to the continuous unrest in the Middle East, with the fear of a petrol, diesel and cooking gas shortage looming large. The central minister of the petroleum and natural gas department has reassured that such a shortage is not to be worried about. However, he temeates the continuous pressure for production enhancement to ensure best energy management in faces.
Read more »
Good news for India: Rajasthan to be a big help in overcoming the oil crisis and energy security challengesThe Balotara refinery in Rajasthan, which has been facing delays due to a fire incident, is expected to start producing petrol and diesel in May or June. The refinery, owned by HPCL Rajasthan Refinery Limited, is the first of its kind in India that will produce environmentally friendly BS-VI standard petrol and diesel from the beginning. It is also the first integrated project in India where the refinery and petrochemical complex are located in the same place.
Read more »
तमिलनाडु: सीएम विजय के सामने DMK नेता उदयनिधि की सनातन पर टिप्पणी, पेट्रोल-डीजल प्राइस हिक्की पर हारेप सिंह Puri का बयान, बढ़ीं लोगों की चिंताएंTamil Nadu: CM Vijay's face-off with DMK leader Udayanidhi on Sanatana Dharma, Hardeep Singh Puri's big statement on petrol-diesel price hike, increased concerns among people, PM Modi's appeal to save petrol-diesel and reduce spending, CCTV footage of a GoMatty delivery boy stealing water and tap, NEET UG exam cancelled, CBI to investigate, pregnant woman's death in hospital, protesters demanding justice, Bengal cabinet reshuffle, PM Modi's appeal to save petrol-diesel and reduce spending, Supreme Court's decision on TMC's SIR argument, and the crisis in West Asia due to the COVID-19 pandemic.
Read more »