Divyangant Gagan Singh Raghuv, a visually impaired student, achieved 95.4% in CBSE 12th exam, proving his name 'Gagan' means something

A visually impaired student, Gagan Singh Raghuv, from Mathura, has achieved 95.4% in his CBSE 12th exam, proving that his name 'Gagan' means something. He has also applied to study at the University of London and received a letter of admission for a Bachelor of Science in Business and Health. However, the cost of studying there is 55,000 pounds per year, which he needs financial assistance for.

जागरण संवाददाता, मथुरा। मां-बाप ने उनका नाम गगन रखा था। मगर, उन्हें गगन का मतलब नहीं पता था। उसकी ऊंचाई, रंग की कोई समझ नहीं। उनके हिस्से में आया था अंधेरा। किसान मां-बाप की संतान गगन जन्म से ही आंखों से दिव्यांग हैं। मगर, उन्होंने अपने हौसले से ऊंची उड़ान भरी है। सीबीएसई 12वीं की परीक्षा में 95.

4 प्रतिशत अंक लाकर सबको चौंका दिया। गगन होने के मायने साबित किए। गगन ने बताया कि वह विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं। उन्होंने विश्व में नौवीं रैंक प्राप्त यूके की यूनिवर्सिटी कालेज आफ लंदन में प्रवेश के लिए आवेदन किया था। वहां से बीएससी बिजनेस एंड हेल्थ में प्रवेश के लिए पत्र भी प्राप्त हुआ है, लेकिन वहां की पढ़ाई का खर्चा 55 हजार पाउंड प्रतिवर्ष है। इसके लिए उन्हें बड़ी आर्थिक मदद की आवश्यकता है। संघर्षों की ये कहानी है मांट के भद्रवन निवासी गगन सिंह राघव की। पिता हाकिम सिंह किसान व मां रानी देवी गृहिणी हैं। तीन भाई बहनों में सबसे बड़े गगन पांचवीं तक भाई व बहन के साथ स्कूल जाते और सुनकर पढ़ाई करते। गगन को उसके भाई और बहन के साथ वृंदावन स्थित परमेश्वरी देवी धानुका स्कूल में प्रवेश दिलाया, लेकिन यहां ब्रेललिपि से पढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं थी। तीनों भाई-बहन वृंदावन में किराए का कमरा लेकर रहते। कक्षा में शिक्षक जो भी पढ़ाते गगन उसे याद रखते और घर आकर अपने मोबाइल पर उसके वायस नोट्स बना लेते। मोबाइल पर टाक बैक एप्लीकेशन की मदद से वह इससे रिवीजन करते। भाई और बहन उसी की कक्षा में होने से उनसे किताबें पढ़कर सुनते। इस तरह, गगन ने अपनी मेहनत से हाईस्कूल में 91.2 प्रतिशत अंक प्राप्त किए। 12वीं में उन्होंने एक और प्रतिष्ठित स्कूल श्रीजी बाबा सरस्वती स्कूल में प्रवेश लिया। मगर, ब्रेल लिपि से पढ़ने या पढ़ाने की व्यवस्था यहां भी नहीं थी। यह भी पढ़ें- स्कूल में मासूम ने की उल्टी तो मां को बुलाकर साफ करवाई क्लास, दो घंटे तक धूप में खड़ी रही नर्सरी की छात्रा गगन ने यहां भी याद रखने की अपनी क्षमता और मोबाइल पर वायस नोट्स से लिए। 12वीं में उसे 95.4 प्रतिशत अंक मिले। उनके भाई शिवा के 76.2 और बहन तनीशा के 76.4 प्रतिशत अंक आए हैं। गगन की उड़ान और हौसला इतना है कि उसे यह नंबर भी कम लग रहे हैं। वह कहते हैं कि प्रीबोर्ड में उनके 98 प्रतिशत तक अंक आए थे। गगन ने बताया कि उन्हें परीक्षा में अलग रूम में बैठाया गया। लिखने के लिए 11वीं कक्षा का एक राइटर दिया गया। उन्होंने बोल-बोलकर लिखवाया और सफलता पाई। ब्रेल लिपि में अधिकांश किताबें उपलब्ध न होने पर उन्हें पढ़ाई में काफी परेशानी हुई। टीचर जो बोलकर पढ़ाते थे, उसे वह वाइस रिकार्डिंग कर पढ़ते थे। इसके साथ ही यूट्यूब से फिजिक्सवाला के नोट्स से भी मदद मिली। प्रतिदिन स्कूल के अलावा छह घंटे व छुट्टी वाले दिनों में 12 घंटे पढ़ाई करते थे





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