Donald Trump Signals: US-Iran War May End Soon, Oil Prices Crash Expected

US President Donald Trump has given a new update on the US-Iran war, signaling that it may end soon and oil prices may crash. He has also mentioned that the decision on military action against Iran may be made by Sunday.
Donald Trump Signal: पहले ट्रंप ने दिए संकेत... अब आया ये बयान, क्या क्रैश होंगी तेल की कीमतें? US-Iran War को लेकर बीते दिनों Donald Trump ने संकेत दिए थे कि ये युद्ध जल्द खत्म हो सकता है और कच्चे तेल की कीमतें तेजी से गिरेंगी.
अब अमेरिकी राष्ट्रपति ने नया बयान जारी कर युद्ध के लेकर बड़ा अपडेट दिया है. कच्चा तेल बीते कुछ समय से दुनिया को डरा रहा है. तमाम एक्सपर्ट इसकी कीमतों में आने वाले दिनों में तेज उछाल और इससे दुनियाभर में महंगाई का बम फूटने के भी दावे करते नजर आ रहे हैं. लेकिन बीते सप्ताह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि जल्द तेल की कीमतें क्रैश हो जाएंगी और तेजी से नीचे आएंगी.
अब ट्रंप की ओर से नया बयान आया है, जिससे लगता है कि उनका कहा सच होने वाला है और तेल पर बड़ी राहत मिल सकती है. शांति समझौते के बेहद करीब पहुंच गए हैं. उन्होंने संकेत दिया कि रविवार तक इसे लेकर एक बड़ा फैसला हो सकता है. बता दें कि लगातार अंतरराष्ट्रीय बाजार में Crude Oil Price लगातार 100 डॉलर प्रति बैरल के पार बना हुआ है.
ने बीते हफ्ते क्रूड ऑयल प्राइस की कीमतों में जल्द गिरावट के सिग्नल दिए थे. उन्होंने कहा था कि जल्द तेल की कीमतें क्रैश (Crude Oil Price Crash) हो सकती हैं. उन्होंने दावा किया है कि अब जल्द ईरान युद्ध खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से तेल की कीमतों में आग लगी हुई है.
उन्होंने कहा था कि तेहरान हमसे समझौता करने के लिए बेताब है और वहां पर तेल का बड़ा भंडार है, ऐसा होने पर Crude Oil की ग्लोबल कीमतों में जल्द ही भारी गिरावट आएगी. ट्रंप ने अपने बयान में कहा था कि, 'वहां इतना तेल है कि इसकी कीमतें धड़ाधड़ गिरेंगी, आप तेल की कीमतों में जल्द बड़ी गिरावट देखेंगे. खत्म होने जा रही ईरान जंग? ट्रंप की डील पर यूरेनियम छोड़ने को तैयार तेहरान'शांति के लिए असाधारण कोशिश...
' शहबाज शरीफ ने फिर लगाया ट्रंप को मक्खनडोनाल्ड ट्रंप ने पहले संकेत दिए थे, तो अब उनका इसे लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने शनिवार को कहा कि अमेरिका और ईरान शांति समझौते के बेहद करीब पहुंच गए हैं. इसके साथ ही उन्होंने इस बात का सिग्नल भी दिया है कि युद्ध पर फैसला रविवार को हो सकता है कि तेहरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई दोबारा शुरू की जाए या नहीं.
हालांकि, उन्होंने ये भी साफ किया है कि, 'मैं सिर्फ वही समझौता साइन करूंगा जिसमें अमेरिका की सभी मांगें पूरी हों.
' इनमें स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोलने (Hormuz Strait Opening), विदेशी बैंकों में फंसी ईरानी संपत्तियों को अनफ्रीज करने और दोनों देशों के बीच बातचीत जारी रखने जैसे मुद्दे शामिल हैं. ट्रंप ने कहा कि वह सलाहकारों के साथ बैठक में ईरान के नए प्रपोजल की समीक्षा करेंगे और उसके बाद तय करेंगे कि युद्ध दोबारा शुरू करना है या नहीं. दुनिया कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट की उम्मीद लगाए बैठे है.
क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमतों में बीते कुछ समय में आए उबाल ने पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका से लेकर ब्रिटेन और भारत पर बुरा असर डाला है. यहां पेट्रोल-डीजल की कीमतों में तेज इजाफा (Petrol-Diesel Price Hike) देखने को मिला है. यही नहीं खुद अमेरिका में भी ईंधन की कीमतें हाई पर पहुंच चुकी हैं. फिलहाल की बात करें, तो कच्चे तेल की कीमत 100 डॉलर प्रति बैरल के पार बनी हुई है.
ब्रेंटप्राइस 104 डॉलर प्रति बैरल के करीब है, तो वहीं WTI Crude Oil Price 97 डॉलर के आसपास ट्रेड कर रहा है. मर्बन क्रूड की कीमत भी 102 डॉलर प्रति बैरल के पार है
Donald Trump US-Iran War Oil Prices Crash Shahbaz Sharif Hormuz Strait Opening Foreign Banks Iranian Assets Oil Prices Crash Oil Prices Oil Prices Crash Oil Prices Crash Oil Prices Crash Oil Prices Crash Oil Prices Crash Oil Prices Crash Oil Prices Crash Oil Prices Crash Oil Prices Crash Oil Prices Crash Oil Prices Crash Oil Prices Crash Oil Prices Crash Oil Prices Crash Oil Prices Crash Oil Prices Crash Oil Prices Crash Oil Prices Crash Oil Prices Crash Oil Prices Crash Oil Prices Crash Oil Prices Crash Oil Prices Crash Oil Prices Crash Oil Prices Crash Oil Prices Crash Oil Prices Crash Oil Prices Crash Oil Prices Crash Oil Prices Crash Oil Prices Crash Oil Prices Crash Oil Prices Crash Oil Prices Crash Oil Prices Crash Oil Prices Crash Oil Prices Crash Oil Prices Crash Oil Prices Crash Oil Prices Crash Oil Prices Crash Oil Prices Crash Oil Prices Crash Oil Prices Crash Oil Prices Crash Oil Prices Crash Oil Prices Crash Oil Prices Crash Oil Prices Crash Oil Prices Crash Oil Prices Crash Oil Prices Crash Oil Prices Crash Oil Prices Crash Oil Prices Crash Oil Prices Crash Oil Prices Crash Oil Prices Crash Oil Prices Crash Oil Prices Crash Oil Prices Crash Oil Prices Crash Oil Prices Crash Oil Prices Crash Oil Prices Crash Oil Prices Crash Oil Prices Crash Oil Prices Crash Oil Prices Crash Oil Prices Crash Oil Prices Crash Oil Prices Crash Oil Prices Crash Oil Prices Crash Oil Prices Crash Oil Prices Crash Oil Prices Crash Oil Prices Crash Oil Prices Crash Oil Prices Crash Oil Prices Crash Oil Prices Crash Oil Prices Crash Oil Prices Crash Oil Prices Crash Oil Prices Crash Oil Prices Crash Oil Prices Crash Oil Prices Crash Oil Prices Crash Oil Prices Crash Oil Prices Crash Oil Prices Crash Oil Prices Crash Oil Prices Crash Oil Prices Crash Oil Prices Crash Oil Prices Crash Oil Prices Crash Oil Prices Crash Oil Prices Crash Oil Prices Crash Oil Prices Crash Oil Prices Crash Oil Prices Crash Oil Prices Crash Oil Prices Crash Oil Prices Crash Oil Prices Crash Oil Prices Crash Oil Prices Crash Oil Prices Crash Oil Prices Crash Oil Prices Crash Oil Prices Crash Oil Prices Crash Oil Prices Crash Oil Prices Crash Oil Prices Crash Oil Prices Crash Oil Prices Crash Oil Prices Crash Oil Prices Crash Oil Prices Crash Oil Prices Crash Oil Prices Crash Oil Prices Crash Oil Prices Crash Oil Prices Crash Oil Prices Crash Oil Prices Crash Oil Prices Crash Oil Prices Crash Oil Prices Crash
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Gold Price Reacts to US-Iran Crisis; Prices Soar Amid UncertaintyThe global market has been plagued by uncertainty due to the ongoing conflict between the United States and Iran, affecting precious metals like gold and silver. In India, the prices of gold and silver have been volatile, with the price of gold hitting a high of 1.64 lakh per 10 grams in Delhi, 15,963 per gram in New Delhi, 15,948 per gram in Mumbai, 16,123 per gram in Chennai, 15,948 per gram in Kolkata, and 15,948 per gram in Bengaluru, Hyderabad, and Kerala.
Read more »
Iran sends new proposal to end war with US, talks of reopening Hormuz straitIran has sent a new proposal to end the war with the US, which includes reopening the Hormuz strait. Reports suggest that the US administration is preparing for military action against Iran.
Read more »
डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव बनाने के ईरान का अगला टार्गेट सेट, अरब अधिकारी दावा- ‘युद्ध छेड़ने के बाद और बिगड़ जाएगा मामला’ | Donald Trump Iran War Arab Official Warning Bab El Mandeb Strtait Closed Next Targetdonald trump iran conflict: डोनाल्ड ट्रंप अगर ईरान पर फिर हमला करते हैं तो भारी पड़ सकता है। अरब अधिकारी ने इसको लेकर सख्त चेतावनी दी है।
Read more »
US President Trump Posts Picture of US Flag on Iran Map, Stirring Tensions in Middle EastUS President Donald Trump has posted a picture of the US flag on Iran's map on social media, amid rising tensions in the Middle East and discussions about US-Iran relations. The post has sparked questions about whether the US is planning to take action and if it could escalate tensions between the two countries.
Read more »
खुलेगा होर्मुज स्ट्रेट और युद्ध का होगा स्थायी अंत, जल्द फाइनल हो सकती है अमेरिका-ईरान के बीच डील | Us And Iran Deal Could Be Finalized Soon Donald Trump SaysIran-US Deal: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जानकारी दी है कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौते पर बातचीत आखिरी चरण में है और जल्द ही दोनों देशों के बीच डील फाइनल हो सकती है।
Read more »
क्रूड ऑयल सस्ता हो सकता हैं: ट्रम्प का दावा- ईरान जंग खत्म करने का समझौता लगभग फाइनल, मुस्लिम देशों के नेताओं से बात कीUS President Donald Trump Iran War Deal Latest Updates. Follow Latest News & Updates on Dainik Bhaskar.
Read more »