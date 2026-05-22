DRDO launches homegrown Agni-1 missile, 'challenging' India's nuclear shield abilities

DRDO has successfully tested the indigenously-developed Agni-1 ballistic missile from the Andhra Pradesh Coastal Belt, which can now carry both nuclear and conventional weapons to strike distant targets in India's strategic deterrence area.

अब्दुल कलाम द्वीप से अग्नि-1 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण, परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम DRDO ने ओडिशा के डॉ. एपीजी अब्दुल कलाम द्वीप से स्वदेशी 'अग्नि-1' बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। मिसाइल परमाणु और पारंपरिक हथियार ले जाने में सक्षम है। भारत ने रक्षा क्षेत्र में आज एक और ऐतिहासिक कामयाबी हासिल की है। भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ( DRDO ) ने शुक्रवार (22 मई 2026) की शाम ओडिशा के तट पर स्थित डॉ.

एपीजी अब्दुल कलाम द्वीप से 'अग्नि-1' (Agni-1) बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह परीक्षण शाम ठीक 6:30 बजे एकीकृत परीक्षण रेंज (ITR) से किया गया। 'अग्नि-1' पूरी तरह से भारत में विकसित (स्वदेशी) शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल (SRBM) है, जिसे डीआरडीओ ने तैयार किया है। यह मिसाइल सामरिक परमाणु हथियारों के साथ-साथ पारंपरिक हथियार ले जाने में भी पूरी तरह सक्षम है। भारतीय सशस्त्र बलों की स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड (SFC) इस मिसाइल का संचालन करती है। यह मिसाइल 700 किलोमीटर से लेकर 1200 किलोमीटर तक की दूरी पर मौजूद दुश्मन के ठिकानों को पूरी तरह से ध्वस्त कर सकती है। यह अपने साथ 1,000 किलोग्राम (1 टन) तक के परमाणु या पारंपरिक विस्फोटक ले जा सकती है। मिसाइल में ठोस प्रणोदक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से इसे बेहद कम समय में तुरंत लॉन्च (त्वरित प्रक्षेपण) के लिए तैयार किया जा सकता है





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DRDO Agn-1 Missile Indigenously Developed Challenging India's Nuclear Shield Abilities AP Coastal Belt Strategic Deterrence Area

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