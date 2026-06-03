दिल्ली की DTC और क्लस्टर बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा के लिए जारी पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड का उपयोग अपेक्षा से कम है। इसलिए DTC ने अगले सप्ताह से कंडक्टरों को महिलाओं को कार्ड इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करने का निर्णय लिया है। जुलाई से इसे अनिवार्य बनाने की तैयारी चल रही है। जानें पूरी खबर।

दिल्ली की दिल्ली परिवहन निगम ( DTC ) और क्लस्टर बस ों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा के लिए जारी किए गए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड का उपयोग अपेक्षा से कम है। इस बात को लेकर DTC ने अगले सप्ताह से कार्य مرحلہ शुरू करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत बस कंडक्टरों को महिला यात्रियों से पहले पिंक स्मार्ट कार्ड के बारे में पूछना और उन्हें इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित करना होगा। जुलाई महीने से इस कार्ड को यात्रा के लिए अनिवार्य बनाने की तैयारी भी चल रही है। इसमें महिलाओं को कागज के पिंक टिकट के बजाय स्मार्ट कार्ड को इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग मशीन (ईटीएम) पर टैप कराना होगा। अगर किसी महिला के पास कार्ड नहीं है तो उसे तुरंत नया कार्ड बनवाने की सलाह दी जाएगी। डीटीसी के प्रबंध निदेशक जितेंद्र कुमार के मुताबिक, यहां तक कि 10 लाख से अधिक पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड जारी किए जा चुके हैं, लेकिन रोजाना 6 से 7 लाख महिलाओं द्वारा मुफ्त यात्रा का लाभ लिया जाता है, उनमें से केवल 10 से 15 फीसदी ही इस कार्ड का उपयोग कर रही हैं। बाकी महिलाएं अभी भी कागज के टिकट का इस्तेमाल कर रही हैं। इस समस्या का समाधान करने के लिए DTC ने कंडक्टरों के माध्यम से महिलाओं को सीधे टिकट दene के बजाय कार्ड के प्रति जागरूक करने और उसके प्रति आकर्षित करने का निर्णय लिया है। इस तरह से अनिवार्य बनाने से पहले उपयोग की आदत बनाना और रिकॉर्ड रखने में मदद मिलेगी। आधिकारिक स्रोतों से जानकारी मिलती है कि DTC जुलाई में इसे अनिवार्य करने का प्रस्ताव जल्द ही मंजूरी के लिए भेजने वाली है। इससे पहले महिलाओं को कार्ड का उपयोग करने की आदत डालना आवश्यक है ताकि अनिवार्य होने पर कोई भी अफरातफरी न हो। स्मार्ट कार्ड से यात्रा करने से महिला यात्रियों के आंकड़ों का बेहतर रिकॉर्ड रहता है और यह DTC के लिए यात्रा आंकड़ों का विश्लेषण करने में भी उपयोगी सिद्ध होता है। यह एक सुविधाजनक और पारदर्शी तरीका है। बiji न्यूज़ एजेंसियों की खबरों के अनुसार, DTC के पास 90 दिनों में 10 लाख से अधिक कार्ड जारी करने का रिकॉर्ड है, लेकिन उनके उपयोग को बढ़ाने के लिए अभी भी जागरूकता अभियान चलाना जरूरी है.

दिल्ली की दिल्ली परिवहन निगम (DTC) और क्लस्टर बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा के लिए जारी किए गए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड का उपयोग अपेक्षा से कम है। इस बात को लेकर DTC ने अगले सप्ताह से कार्य مرحلہ शुरू करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत बस कंडक्टरों को महिला यात्रियों से पहले पिंक स्मार्ट कार्ड के बारे में पूछना और उन्हें इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित करना होगा। जुलाई महीने से इस कार्ड को यात्रा के लिए अनिवार्य बनाने की तैयारी भी चल रही है। इसमें महिलाओं को कागज के पिंक टिकट के बजाय स्मार्ट कार्ड को इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग मशीन (ईटीएम) पर टैप कराना होगा। अगर किसी महिला के पास कार्ड नहीं है तो उसे तुरंत नया कार्ड बनवाने की सलाह दी जाएगी। डीटीसी के प्रबंध निदेशक जितेंद्र कुमार के मुताबिक, यहां तक कि 10 लाख से अधिक पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड जारी किए जा चुके हैं, लेकिन रोजाना 6 से 7 लाख महिलाओं द्वारा मुफ्त यात्रा का लाभ लिया जाता है, उनमें से केवल 10 से 15 फीसदी ही इस कार्ड का उपयोग कर रही हैं। बाकी महिलाएं अभी भी कागज के टिकट का इस्तेमाल कर रही हैं। इस समस्या का समाधान करने के लिए DTC ने कंडक्टरों के माध्यम से महिलाओं को सीधे टिकट दene के बजाय कार्ड के प्रति जागरूक करने और उसके प्रति आकर्षित करने का निर्णय लिया है। इस तरह से अनिवार्य बनाने से पहले उपयोग की आदत बनाना और रिकॉर्ड रखने में मदद मिलेगी। आधिकारिक स्रोतों से जानकारी मिलती है कि DTC जुलाई में इसे अनिवार्य करने का प्रस्ताव जल्द ही मंजूरी के लिए भेजने वाली है। इससे पहले महिलाओं को कार्ड का उपयोग करने की आदत डालना आवश्यक है ताकि अनिवार्य होने पर कोई भी अफरातफरी न हो। स्मार्ट कार्ड से यात्रा करने से महिला यात्रियों के आंकड़ों का बेहतर रिकॉर्ड रहता है और यह DTC के लिए यात्रा आंकड़ों का विश्लेषण करने में भी उपयोगी सिद्ध होता है। यह एक सुविधाजनक और पारदर्शी तरीका है। बiji न्यूज़ एजेंसियों की खबरों के अनुसार, DTC के पास 90 दिनों में 10 लाख से अधिक कार्ड जारी करने का रिकॉर्ड है, लेकिन उनके उपयोग को बढ़ाने के लिए अभी भी जागरूकता अभियान चलाना जरूरी है





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