Daughter's body found in a field, boyfriend arrested, gangrape and murder allegations

The body of a Dalit BA third-year student was found in a field in Rohat town, 25 km away from her home, three days after she went missing to appear for a degree college exam. The family alleged rape and murder, and staged a protest outside the police station. The main accused, Ankush, was arrested by the police on Sunday night. He confessed to killing her due to suspicion of a relationship with another boy.
देर रात बॉयफ्रेंड अरेस्ट, लड़की ने मोबाइल में लिखा- प्लीज सेव मी गॉडमेरठ में 15 मई को बीए थर्ड ईयर की परीक्षा देने निकली छात्रा की 3 दिन बाद गन्ने के खेत में सड़ी हालत में मिली। परिवार के लोगों गैंगरेप के बाद हत्या की बात कही। साथ 3 युवकों के खिलाफ नामजद तहरीर देकर थाने के बाहर हंगामा किया।पुलिस ने रविवार देर रात मुख्य आरोपी अंकुश को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में उसने मोबाइल में दूसरे संबंध का शक होने पर हत्या करना कबूल किया है। वहीं युवती के मोबाइल में मिले नोट मिला। इसमें लिखा है कि वो कुछ गलत न हो जाए इससे बचाने के लिए भगवान से प्रार्थना कर रही है।आज 11/05/26 में पेपर देने तो जा रही हूं, लेकिन मुझे बहुत ही अजीब फील हो रहा है। पता नहीं क्यूं पर मेरे अंदर से महसूस हो रहा है। भगवान मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती हैं कुछ गलत मत होने देना। प्लीज, प्लीज, प्लीज गॉड, मेरा घर बिखर जाएगा। मेरे अनुरोध है। भगवान आपसे प्लीज सब कुछ ठीक रखना। मेरे बिना तो रह भी नहीं पाएंगे, ये सब मम्मी, पापा, भाई बहन। मेरे बिना इनका मन नहीं लगता, पता नहीं क्यों इसको लिखने में भी मेरे आंसू बह रहे हैं भगवान प्लीज सब ठीक रखना, सेव मी सेव ऑल…सबसे पहले पूरी घटना पढ़िए.
