Emraan Hashmi: नेशनल लीग के सीजन के दौरान बाथरूम में छिपाए जाने का पुराना किस्सा सुनाया सुर्खियों में

इमरान हाशमी ने हाल ही में खुलासा किया कि इम्पीरियल लीग के एक सीजन के दौरान उन्हें बाथरूम में छिपाxeन पड़ा था। उन्होंने इंटरव्यू के दौरान कोलकाता में हुए एक फैन इवेंट का किस्सा सुनाया। उन्होंने यह किस्सा साल 2008 का बताया जब उनकी फिल्म 'जन्नत' (Jannat) रिलीज हुई थी। यानी, साल 2008 में। उनके बारे में अफरा तफरी मच गई थी। लोगों ने उनकी तारीफ कर दी थी, फिर भी उन्हें बाथरूम में छिपाने पड़ा उसके बाद भी।

Emraan Hashmi : बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी ने हाल ही में खुलासा किया कि आईपीएल के एक सीजन के दौरान उन्हें बाथरूम में छिपना पड़ा था.

जानते हैं पूरा किस्सा- बॉलीवुड के फेमस एक्टर इमरान हाशमी अपनी रोमांटिक फिल्मों के लिए जाने जाते हैं. उन्हें 'सीरियल किसर' का टैग भी मिला है. लेकिन इमरान ने 'द डर्टी पिक्चर' और 'टाइगर 3' जैसी फिल्मों में शानदार एक्टिंग कर एक गंभीर एक्टर के रूप में पहचान बनाई है. अब हाल ही में इमरान ने अपनी लोकप्रियता पर बात की.

उन्होंने आईपीएल का भी जिक्र किया और एक पुराना किस्सा सुनाया. इर्फान हाशमी ने बॉलीवुड हंगामा को दिए एक इंटरव्यू में, अपनी लोकप्रियता को लेकर यह भी खुलासा किया कि उन्हें साल 2008 में एक मॉल के 'मीट-एंड-ग्रीट' के लिए गए थे. लेकिन वहां उन्हें अपनी अलग पहचान पसंद नहीं आई और उनकी तारीफ हुई थी. साथ ही इस दौरान उनके साथ अचानक भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई और उन्हें बाथरूम में भागना पड़ा





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