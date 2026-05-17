Latest entertainment news updates from the live blog of news nation, providing you with the latest updates on Bollywood, TV and celebrity life.

Entertainment News Live Updates: डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज नेशन में उपलब्ध लाइव ब्लॉग के माध्यम से, नवीनतम मनोरंजन की अपडेट्स आसानी से मिल जाएंगी। बॉलीवुड, टीवी, सेलेब्स की लाइफ से संबंधित सारी छोटी-बड़ी महत्वपूर्ण और अनमोल खबरें आप तक पहुंचेगी। Entertainment News Live Updates: सोशल मीडिया के द्वारा ज्ञात है, कल्ट-क्लासिक फ्रैंचाइजी 'वेलकम' की तीसरी इंस्टॉलमेंट की रिलीज होने की बहुत ही बेसब्री से कदर की जा रही है। इसके लिए अब-अब सुनील शेट्टी का और अक्षय के बाद का फर्स्ट लुक सामने आया है। Entertainment News Live Updates: कपूर खानदान की कुछ ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जो मुंबई के किसी भी कपूर खानदान की फीमेल हैं। ऐसी ही अदनिका अरोड़ा हैं। उनका बहुत ही स्टइगनेस और रॉयल लुक सभी को आकर्षित करते हैं। उनके हालिया प्रीक्वॉयर में वे कांस फिल्म फेस्टिवल्स के विशेष परिदृश्य में हैदरी साड़ी लुक पर नजर आ रही हैं, जो उनके लुक को और भी ज्यादा ओटीस रियलिटी देती है। उनके नए अलग-अलग लुक को देखें और आपके साथ उनकी तस्वीरें भी.

Entertainment News Live Updates: डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज नेशन में उपलब्ध लाइव ब्लॉग के माध्यम से, नवीनतम मनोरंजन की अपडेट्स आसानी से मिल जाएंगी। बॉलीवुड, टीवी, सेलेब्स की लाइफ से संबंधित सारी छोटी-बड़ी महत्वपूर्ण और अनमोल खबरें आप तक पहुंचेगी। Entertainment News Live Updates: सोशल मीडिया के द्वारा ज्ञात है, कल्ट-क्लासिक फ्रैंचाइजी 'वेलकम' की तीसरी इंस्टॉलमेंट की रिलीज होने की बहुत ही बेसब्री से कदर की जा रही है। इसके लिए अब-अब सुनील शेट्टी का और अक्षय के बाद का फर्स्ट लुक सामने आया है। Entertainment News Live Updates: कपूर खानदान की कुछ ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जो मुंबई के किसी भी कपूर खानदान की फीमेल हैं। ऐसी ही अदनिका अरोड़ा हैं। उनका बहुत ही स्टइगनेस और रॉयल लुक सभी को आकर्षित करते हैं। उनके हालिया प्रीक्वॉयर में वे कांस फिल्म फेस्टिवल्स के विशेष परिदृश्य में हैदरी साड़ी लुक पर नजर आ रही हैं, जो उनके लुक को और भी ज्यादा ओटीस रियलिटी देती है। उनके नए अलग-अलग लुक को देखें और आपके साथ उनकी तस्वीरें भी





News Nation / 🏆 15. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Entertainment News Bollywood TV Shows Celebrities 'Welcome' Huma Qureshi Aditi Rao Hydari

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

भास्कर अपडेट्स: गोवा कांग्रेस नेता केतन भाटीकर की सांप के काटने से मौत, पोंडा बायपोल में उम्मीदवार थेbreaking news hindi, breaking news today, breaking news today bhopal, breaking news live, breaking news headlines, breaking news in india today, breaking news india in hindi, breaking news india sports

Read more »

बरेली में टेम्प्रेचर 34°C: तेज धूप निकली, 5 किलोमीटर की स्पीड से हवा बह रही, 20 मई से मौसम बदलने के आसारBareilly weather updates: Expecting Jeth ki tapish and cloud hide-and-seek. Follow Dainik Bhaskar for latest news.

Read more »

Entertainment News Live Updates: बॉक्स ऑफिस पर छाई तृषा-सूर्या की 'करुप्पु', तारा सुतारिया ने Cannes 2026 में बिखेरा जलवाEntertainment News Live Updates: न्यूज नेशन के इस लाइव ब्लॉग में हम आपको मनोरंजन से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स देते रहेंगे. यहां आपको बॉलीवुड, टीवी से लेकर सेलेब्स की लाइफ से जुड़ी हर छोटी से बड़ी चटपटी खबरें मिलेंगी.

Read more »

केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री गोरखपुर पहुंचे: गुरु गोरखनाथ की पूजा-अर्चना की; CM योगी करेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यासGorakhpur International Cricket Stadium Inauguration News. Follow CM Yogi Adityanaths Dream Project Updates on Dainik Bhaskar.

Read more »

मुशफिकुर रहीम ने संन्यास से वापसी की खबरें खारिज कीं: कहा- टीम अच्छा कर रही, मेरी जरूरत नहीं; पिछले साल रिटायरमेंट लिया थाBangladesh cricket star Mushfiqur Rahims retirement comeback rumors rejected. Follow Bangladesh cricket news and updates on Dainik Bhaskar.

Read more »

तापमान में गिरावट के बाद भी उमस ने किया परेशान: दिनभर धूप-छांव देखने को मिली, अगले 4 दिन बादल छाए रहने की संभावनाJodhpur weather updates: Heat and humidity persist despite temperature drop. Follow Dainik Bhaskar for latest news.

Read more »