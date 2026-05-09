E.D. Conducts Raid at Punjab Cabinet Minister Sanjeev Arora's Home, Touts of Suspicious Activity

The Enforcement Directorate (E.D.) has conducted a raid at the home of Punjab Cabinet Minister Sanjeev Arora in Chandigarh. The E.D. officials have reached the residence in around 20 vehicles. The search operation began at 7:25 AM. The security of the area has been enhanced with the deployment of around 30 CIA and SF personnel. The Aam Aadmi Party (AAP) leader Sanjay Singh has alleged that the BJP's 'sword of Damocles' E.D. has once again arrived in Punjab. He has also claimed that the search operation at the minister's residence is underway. Singh further stated that a two-three day long drama is expected, with fake news and propaganda being spread, and the 'sword' will be sent back to its master. A press conference by the Punjab Chief Minister is expected at 10 AM.
पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा के घर ईडी ने सुबह-सुबह छापेमारी की है. ईडी के अधिकारी करीब 20 गाड़ियों में पहुंचे हैं. संजीव अरोड़ा के चंडीगढ़ स्थित सेक्टर-2 आवास पर ईडी ने छापेमारी की.
जानकारी के मुताबिक सुबह 7:25 बजे रेड की कार्रवाई शुरू हुई. और पढ़ेंसुरक्षा के लिए करीब तीन दर्जन CIA और SF जवान तैनात किए गए. वहीं इसे लेकर AAP सासंद संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी का सुपारी किलर ईडी आज फिर पंजाब पहुंच गया है. सरकार के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा के घर छापेमारी शुरू हो गई है.
संजय सिंह ने कहा दो-तीन दिन तमाशा चलेगा, फर्ज़ी खबरे चलेंगी, सुपारी किलर वापस चले जायेंगे. फिर मालिक के द्वारा उनको नया टास्क दिया जायेगा. संजय सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आगे कहा कि पंजाब की भगवंत मान सरकार को बदनाम करने के लिए, पंजाब की जनता का काम रोकने के लिए और कितने हथकंडे अपनाओगे मोदी जी?
BJP का “सुपारी किलर” ED आज फिर पंजाब पहुँच गया है।सरकार के कैबिनेट मंत्री @SanjeevArora_PB के घर छापेमारी शुरू हो गई है।दो तीन दिन तमाशा चलेगा, फ़र्ज़ी ख़बरे चलेंगी सुपारी किलर वापस चले जायेंगे।फिर मालिक के द्वारा उनको नया टास्क दिया जायेगा।पंजाब की @BhagwantMann सरकार को..
Punjab Cabinet Minister Sanjeev Arora E.D. Suspicious Activity Sword Of Damocles Fake News Propaganda Bhagwant Mann Government Sanjay Singh Press Conference
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Bihar Cabinet Expansion: बिहार सरकार में नए चेहरों की एंट्री, देखिए लिस्ट में कौन-कौन हैं शामिल / Bihar Cabinet Expansion today 7 may 2026 see the final list CM Samrat ChaudharyBihar Cabinet Expansion: सम्राट चौधरी सरकार का आज पटना के गांधी मैदान में कैबिनेट विस्तार होगा. बीजेपी, जेडीयू और सहयोगी दलों के कई पुराने और नए नेता मंत्री पद की शपथ लेंगे. निशांत कुमार की एंट्री सबसे ज्यादा चर्चा में है.
Read more »
पंजाब: मनी लॉन्ड्रिंग केस में 12 ठिकानों पर ED रेड, GMADA लाइसेंस घोटाले की जांच तेजईडी ने पंजाब में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 12 जगहों पर छापेमारी की है. बिल्डरों और मुख्यमंत्री के करीबी सहयोगी के खिलाफ जांच जारी है.
Read more »
Bihar Cabinet: बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार में परिवार अपार; सम्राट चौधरी के कौन मंत्री किनके परिवारजन?बिहार की नई सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के साथ सबसे ज्यादा चर्चा राजनीति में परिवारवाद की हो रही है। जब बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो यह बात उठी थी कि
Read more »
मंत्री एके शर्मा से ऊर्जा विभाग छिन सकता है: यूपी में स्मार्ट मीटर के गुस्से का असर मंत्रिमंडल विस्तार में ...Uttar Pradesh (UP) Yogi Adityanath Cabinet Expansion Political Crisis Smart Meter Impact Explained; Follow UP Politics, Smart Meter Protest, Energy Minister AK Sharma, Yogi Cabinet News, Reports On Dainik Bhaskar.
Read more »
Actress Riva Arora's Encounter with a Delivery Agent: Mumbai Police InterventionActress Riva Arora recounts her experience with a delivery agent who mistreated her and her family, leading to a police intervention in Mumbai.
Read more »
Indonesian volcano Mount Dukano erupts, 3 killed: Rescuers work to save 20 trapped in cratersMount Dukano, an Indonesian volcano, had its eruption on May 8, with the rescue operation underway to save 20 people who were trapped in the craters created by the volcanic activity.
Read more »