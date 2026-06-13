EPFO ब्याज दर 8.25% बनी रहेगी, अभी तक खातों में नहीं जमा; पैसा जune-सितंबर के दौरान आ सकता है

EPFO ने FY2025-26 के लिए ब्याज दर 8.25% स्थिर रखने की सिफारिश की है, लेकिन अभी तक सदस्यों के खातों में ब्याज जमा नहीं हुआ है। पिछले वर्ष की तुलना में, जारी रुझानों के अनुसार, ब्याज जून-सितंबर के दौरान डाला जाएगा। सदस्यों को अपने पीएफ बैलेंस की जांच के लिए EPFO की आधिकारिक सुविधाओं का उपयोग करना चाहिए।

ईपीएफओ के सदस्य अपने पीएफ खाते में ब्याज राशि जमा होने का इंतजार कर रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पीएफ ब्याज दर 8.25 फीसदी पर स्थिर रहने का फैसला केंद्रीय न्यासी बोर्ड द्वारा लिया गया है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा 2 मार्च को जारी प्रेस विज्ञप्ति में, सीबीटी ने इस सिफारिश को मंजूरी देने का निर्णय किया। हालांकि, अभी तक पैसा सदस्यों के खातों में क्रेडिट नहीं हुआ है। EPFO के मुताबिक, ब्याज राशि तभी जमा की जाती है जब केंद्र सरकार कानूनी प्रक्रिया पूरी कर ले और इसे आधिकारिक रूप से घोषित कर दे। पिछले वर्ष, कई सदस्यों को जून और जुलाई में ब्याज मिला था, इसलिए इस बार भी ब्याज जून और सितंबर के बीच लगभग किसी भी समय डाला जा सकता है। पासबुक अपडेट में देरी होने पर भी, यह ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी प्रशासनिक देरी से सदस्यों की राशि पर कोई असर नहीं पड़ता। EPF Scheme 1952 की धारा 60 के तहत, ब्याज मासिक चालू शेष पर सालाना चक्रवृद्धि दर से गणना किया जाता है। सदस्य अपने प FasBook में अपडेट देखने के लिए उमंग ऐप, EPFO E-Service पोर्टल, मिस्ड कॉल सेवा या एसएमएस का इस्तेमाल कर सकते हैं। EPFO ने कई गैर-संबंधित समाचार भी इस साइट में शामिल किए हैं, जिन्हें अनदेखा कर दिया जाना चाहिए.

ईपीएफओ के सदस्य अपने पीएफ खाते में ब्याज राशि जमा होने का इंतजार कर रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पीएफ ब्याज दर 8.25 फीसदी पर स्थिर रहने का फैसला केंद्रीय न्यासी बोर्ड द्वारा लिया गया है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा 2 मार्च को जारी प्रेस विज्ञप्ति में, सीबीटी ने इस सिफारिश को मंजूरी देने का निर्णय किया। हालांकि, अभी तक पैसा सदस्यों के खातों में क्रेडिट नहीं हुआ है। EPFO के मुताबिक, ब्याज राशि तभी जमा की जाती है जब केंद्र सरकार कानूनी प्रक्रिया पूरी कर ले और इसे आधिकारिक रूप से घोषित कर दे। पिछले वर्ष, कई सदस्यों को जून और जुलाई में ब्याज मिला था, इसलिए इस बार भी ब्याज जून और सितंबर के बीच लगभग किसी भी समय डाला जा सकता है। पासबुक अपडेट में देरी होने पर भी, यह ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी प्रशासनिक देरी से सदस्यों की राशि पर कोई असर नहीं पड़ता। EPF Scheme 1952 की धारा 60 के तहत, ब्याज मासिक चालू शेष पर सालाना चक्रवृद्धि दर से गणना किया जाता है। सदस्य अपने प FasBook में अपडेट देखने के लिए उमंग ऐप, EPFO E-Service पोर्टल, मिस्ड कॉल सेवा या एसएमएस का इस्तेमाल कर सकते हैं। EPFO ने कई गैर-संबंधित समाचार भी इस साइट में शामिल किए हैं, जिन्हें अनदेखा कर दिया जाना चाहिए





AajTak / 🏆 5. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

EPFO पीएफ खाता श्रम एवं रोजगार मंत्रालय केंद्रीय न्यासी बोर्ड EPFO ब्याज दर PF इंटरेस्ट रेट EPFO पासबुक अपडेट EPFO सदस्य श्रम और रोजगार मंत्रालय

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

EPFO Higher Pension: टाटा स्टील कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर, डिमांड ड्राफ्ट जमा करते समय न करें ये गलती - tata steel employees get second epfo higher pension demandटाटा स्टील कर्मचारियों को उच्चतर पेंशन योजना के तहत ईपीएफओ से दूसरी बार डिमांड नोटिस मिला है, जिसमें लेखा विभाग की गलती के कारण ब्याज सहित अतिरिक्त राशि जमा करने को कहा गया है। वहीं, टीएसडीपीएल में लंबित वेतन समझौते को लेकर प्रबंधन से नाराजगी के बाद महामंत्री त्रिदेव सिंह बैठक छोड़कर चले...

Read more »

EPFO Changes: 100% PF Withdrawal in Special CircumstancesThe Employees' Provident Fund Organisation (EPFO) has introduced significant changes in the rules for withdrawing PF. Employees can now withdraw up to 100% of their PF, but this amount can only be withdrawn in specific circumstances. The new changes aim to simplify the process and provide more flexibility to EPFO customers.

Read more »

EPFO Rules: PF ट्रांसफर-विड्रॉल की टेंशन खत्म! EPFO ने बदला नियम, ये लोग बिना कारण बताए निकलेगा 100 पैसा - epfo simplifies pf withdrawal 100 funds without reasonईपीएफओ ने पीएफ निकालने के नियमों को आसान बनाया है, जिससे अब कुछ विशेष परिस्थितियों में बिना कारण बताए 100 पीएफ निकाला जा सकता है। यह बदलाव नौकरीपेशा लोगों को जरूरत के समय अपने जमा पैसे तक आसानी से पहुंचने में मदद करेगा, जबकि सामान्य निकासी 75 तक ही...

Read more »