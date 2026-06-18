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EPFO Interest Rate: सरकार ने FY26 के लिए 8.25% ब्याज दर को दी मंजूरी, इसी महीने खाते में आएगा पैसा?

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EPFO Interest Rate: सरकार ने FY26 के लिए 8.25% ब्याज दर को दी मंजूरी, इसी महीने खाते में आएगा पैसा?
EPFO Interest Rateसरकार ने FY26 के लिए 8.25% ब्याज दर को दी मंजूइसी महीने खाते में आएगा पैसा
📆18-06-2026 10:12:00
📰Dainik Jagran
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केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) जमा पर 8.25% ब्याज दर को मंजूरी दे दी है। इस महीने सात करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स के खातों में ब्याज की रकम जमा किए जाने की संभावना है।

EPFO Interest Rate: सरकार ने FY26 के लिए 8.25% ब्याज दर को दी मंजू री, इसी महीने खाते में आएगा पैसा ?

केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) जमा पर 8.25% ब्याज दर को मंजूरी दे दी है। इस महीने सात करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स के खातों में ब्याज की रकम जमा किए जाने की संभावना है। EPFO, फाइनेंस मिनिस्ट्री के जरिए सरकार से मंजूरी मिलने के बाद EPF पर ब्याज दर बताता है। EPFO Interest Rate दर को मंजूरी दे दी है। इसे इस महीने ही सात करोड़ से अधिक अंशधारक सदस्यों के खातों में जमा किए जाने की संभावना है। एक सूत्र ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। इम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) सब्सक्राइबर्स के अकाउंट में ब्याज तभी जमा करता है, जब वित्त मंत्रालय ब्याज दर को औपचारिक रूप से मंजूरी दे देता है और उसकी सूचना जारी कर देता है। PTI की रिपोर्ट में एक सूत्र के हवाले से कहा गया है कि वित्त मंत्रालय ने एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइज़ेशन (EPFO) की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) द्वारा तय की गई 8.25 प्रतिशत ब्याज दर को मंजूरी दे दी है। 2 मार्च, 2026 को केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में हुई बैठक में CBT ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए EPF ब्याज दर को 8.25% पर ही बनाए रखने का फैसला किया। इस तरह, लगातार तीसरे साल यह दर बिना किसी बदलाव के बरकरार रखी गई। इसके बाद, इस प्रस्ताव को मंज़ूरी के लिए वित्त मंत्रालय भेजा गया, क्योंकि भारत सरकार EPF जमा राशि की गारंटी देती है। PTI की रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि वित्त मंत्रालय ने जांच-पड़ताल के बाद इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। श्रम मंत्रालय के निर्देश पर, EPFO के इस महीने सब्सक्राइबर्स के खातों में 2025-26 के लिए 8.25 प्रतिशत की दर से ब्याज जमा करने की संभावना है। पिछले वर्ष फरवरी में ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भी 8.25 प्रतिशत (EPF Interest Rate) ब्याज दर को यथावत रखा था। ईपीएफओ ने 2024 में 2023-24 के लिए ब्याज दर को थोड़ा बढ़ाकर 8.25 प्रतिशत किया था, जो 2022-23 में 8.15 प्रतिशत थी। मार्च 2022 में संगठन ने 2021-22 के लिए ब्याज दर घटाकर 8.10 प्रतिशत कर दी थी, जो चार दशक से अधिक का निचला स्तर था। इससे पहले 2020-21 में यह दर 8.5 प्रतिशत थी। वित्त वर्ष 1977-78 में यह आठ प्रतिशत थी। मार्च 2020 में ईपीएफओ ने 2019-20 के लिए भविष्य निधि जमा पर ब्याज दर घटाकर 8.5 प्रतिशत कर दी थी, जो 2018-19 में 8.65 प्रतिशत थी। संगठन ने 2016-17 में 8.65 प्रतिशत और 2017-18 में 8.55 प्रतिशत ब्याज दर दी थी, जबकि 2015-16 में यह दर 8.8 प्रतिशत थी। वित्त वर्ष 2013-14 और 2014-15 में ब्याज दर 8.75 प्रतिशत रही, जो 2012-13 के 8.5 प्रतिशत से अधिक थी। वित्त वर्ष 2011-12 में यह दर 8.25 प्रतिशत थी। EPFO 3.

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