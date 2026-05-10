EV Battery Care Tips: What Happens When Your Electric Car Battery Dies?

When your electric car battery dies, it doesn't shut off abruptly like a gasoline car. Instead, it gives you several warnings before it stops. This gives you time to find a charging station or a safe place to park. Here's what happens when your electric car battery dies and how to handle it.

EV Battery Care Tips: इलेक्ट्रिक कारों को यातायात का अच्छा और किफायती जरिया माना जा रहा है और इसीलिए ज्यादातर लोग ईवी खरीदना पसंद कर रहे हैं। पेट्रोल कार में फ्यूल खत्म होने पर इंजन झटके लेकर बंद हो जाता है और स्टीयरिंग सख्त हो जाती है। लेकिन, क्या आपने कभी सोचा है कि इलेक्ट्रिक कार (EV) की बैटरी 0% होने पर क्या होता है?

अच्छी बात यह है कि ईवी अचानक बंद नहीं होती, बल्कि रुकने से पहले आपको कई बार चेतावनी देती है। इसमें आपको संभलने का पूरा मौका मिलता है। आइए आपको बताते हैं कि इलेक्ट्रिक कार की बैटरी खत्म हो जाए तो क्या होता है। बार-बार मिलती है चेतावनी बीजीआर की रिपोर्ट (Ref) के मुताबिक बैटरी खत्म होने से काफी पहले ही कार आपको सावधान करना शुरू कर देती है। शुरुआती अलर्ट - जब बैटरी 15-20% बचती है, तो डैशबोर्ड पर लाइट जलने लगती है और मैसेज आता है कि कार चार्ज कर लें। सख्त चेतावनी - जैसे-जैसे बैटरी और कम होती है, स्क्रीन पर लाल निशान चमकने लगते हैं और कार बीप की आवाज (अलर्ट) के जरिए आपको आगाह करती है। 0% का मतलब - अगर डैशबोर्ड पर बैटरी 0% भी दिखाने लगे, तब भी कार में थोड़ी रिजर्व पावर बची होती है ताकि आप सुरक्षित जगह पर कार रोक सकें। टर्टल मोड क्या होता है?

जब बैटरी बिल्कुल खत्म होने वाली होती है, तो कार खुद को टर्टल मोड (Turtle Mode) में डाल देती है। डैशबोर्ड पर कछुए (Turtle) का निशान बन जाता है। इसमें कार की स्पीड बहुत कम हो जाती है। पावर बचाने के लिए कार का AC (एयर कंडीशनर) अपने आप बंद या बहुत कम हो जाता है। यह सब इसलिए होता है ताकि आप बैटरी की बची हुई पावर से सड़क के किनारे या किसी सुरक्षित जगह तक पहुंच सकें। जब कार पूरी तरह रुक जाए अगर आप तब भी चार्जिंग पॉइंट तक नहीं पहुंच पाते, तो इलेक्ट्रिक कार धीरे-धीरे धीमी होकर रुक जाएगी। क्या काम करेगा?

- भले ही कार आगे न बढ़े, लेकिन उसके कुछ इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स जैसे कि दरवाजे के लॉक, खिड़कियां और बाहर की लाइटें कुछ समय तक काम करती रहती हैं। ब्रेक और स्टीयरिंग - पेट्रोल कार की तरह ही इनकी भी ब्रेक और स्टीयरिंग थोड़े भारी हो सकते हैं, लेकिन वे काम करते रहेंगे। अगर आप रास्ते में फंस जाएं तो क्या करें?

पेट्रोल कार में तो आप बोतल में तेल लाकर डाल सकते हैं, लेकिन ईवी के साथ ऐसा नहीं है। टो-ट्रक - आपको एक टो-ट्रक (Tow Truck) बुलाना पड़ेगा जो आपकी कार को नजदीकी चार्जिंग स्टेशन तक ले जा सके। स्पेशल सर्विस - कुछ शहरों में अब मोबाइल चार्जिंग वैन की सुविधा भी मिलने लगी है, जो सड़क किनारे आकर आपकी कार को थोड़ा चार्ज कर देती हैं। इससे आप कार को ड्राइव करके चार्जिंग स्टेशन तक पहुंच सकते हैं और कार को चार्ज कर सकते हैं





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