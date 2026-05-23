आरोपी समिति प्रबंधक की निशानदेही पर अब तक 200 बोरा खाद बरामद, एमसीबी जिले के आदिम जाति सेवा सहकारी समिति जिल्दा का मामला(Fertilizer Scam Case) में आरोपी समिति प्रबंधक अखिल चंद को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोतवाली पुलिस ने मामले में अभी तक 200 बोरी खाद बरामद कर लिया है। वहीं खरीदारों की तलाश में जुटी है। इधर पुलिस की पूछताछ में समिति प्रबंधक ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं।

Fertilizer Scam Case : 68 लाख का खाद घोटाला करने वाला समिति प्रबंधक गिरफ्तार , पूछताछ में किया ये चौंकाने वाला खुलासा, आरोपी समिति प्रबंधक की निशानदेही पर अब तक 200 बोरा खाद बरामद, एमसीबी जिले के आदिम जाति सेवा सहकारी समिति जिल्दा का मामला( Fertilizer Scam Case ) में आरोपी समिति प्रबंधक अखिल चंद को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोतवाली पुलिस ने मामले में अभी तक 200 बोरी खाद बरामद कर लिया है। वहीं खरीदारों की तलाश में जुटी है। इधर पुलिस की पूछताछ में समिति प्रबंधक ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। वहीं ऐसी भी चर्चा है कि 2 राजनैतिक पार्टियों के ब्लॉक व मंडल स्तर के पदाधिकारी भी इसमें शामिल हैं, क्योंकि पुलिस द्वारा उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था। जिल्दा सहकारी समिति में 247 मीट्रिक टन खाद को बिचौलियों को बेचने के मामले (Fertilizer scam) में सहायक पंजीयक सहकारिता आयुष प्रताप सिंह, सहकारी बैंक नोडल अधिकारी कल्लू प्रसाद मिश्रा, समिति प्रबंधक अखिल चंद को निलंबित किया गया है। वहीं आरोपी समिति प्रबंधक के खिलाफ कोतवाली पुलिस की जांच की रफ्तार बढ़ी है। मामले में समिति प्रबंधक अखिल चंद (Society Manager arrested) को उसके घर जिल्दा से गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं अभी तक 200 बोरी खाद बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि सरकारी खाद को ग्राम पंचायत बैमा में बिचौलिया के घर से बरामद किया गया है। पुलिस टीम खाद खरीदी करने वाले बिचौलियों को पकडऩे तलाश कर रही है। गौरतलब है कि कृषि, राजस्व एवं सहकारिता विभाग की संयुक्त टीम की मौजूदगी में जिल्दा समिति के स्टॉक का भौतिक सत्यापन किया गया था, जहां ऑनलाइन रेकॉर्ड के अनुसार समिति में कुल 431.

55 मीट्रिक टन उर्वरक उपलब्ध होना दर्शाया गया था। जबकि गोदाम में मात्र 184.80 मीट्रिक टन उर्वरक पाया गया। स्टॉक में कुल 246.75 मीट्रिक टन खाद गायब थी। जिसकी अनुमानित कीमत 68 लाख बताई गई है।खाद घोटाले का आरोप समिति प्रबंधक अखिल चंद ने पुलिस को पूछताछ में कई चौकाने वाली बातें बताई है। ऐसी चर्चा है कि 1800 बोरी जिल्दा के बिचौलिया, 1200 बोरी पोड़ी के बिचौलिया, 50 बोरी जिलीबांध के बिचौलिया को बेची है। इसके अलावा पोड़ी के बरपारा, ग्राम तेलईमुड़ा सूरजपुर के बिचौलिया को खाद बेचा गया है। ऐसी चर्चा है कि खाद घोटाले (Huge fertilizer scam case) में संलिप्तता के संदेह पर 2 राजनैतिक दल के मंडल व ब्लॉक स्तर के पदाधिकारियों को संदेह के आधार पर पूछताछ करने तलब किया गया था। हालांकि, नेताओं को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया है। दूसरी ओर ग्रामीणों के बीच खाद घोटाला मामले को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं चल रही है।इस संबंध में बैकुंठपुर कोतवाली थाना प्रभारी राजेश तिवारी ने बताया कि जिल्दा समिति में खाद गबन के आरोपी प्रबंधक को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले (Jilda society fertilizer scam) में अभी तक 200 बोरी खाद बरामद हुआ है। आगे की विवेचना की जा रही है





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Fertilizer Scam Case 68 लाख का खाद घोटाला समिति प्रबंधक गिरफ्तार पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा आरोपी समिति प्रबंधक की निशानदेही

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