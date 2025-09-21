Fire-Boltt ने लॉन्च किए स्मार्ट ग्लासेस FireLens, AI फीचर्स से लैस

Fire-Boltt ने भारत में FireLens स्मार्ट ग्लासेस की नई रेंज लॉन्च की है। ये ग्लासेस हैंड्स-फ्री कॉलिंग, म्यूजिक प्लेबैक, AI असिस्टेंस, रियल-टाइम ट्रांसलेशन और हाई-क्वालिटी इमेजिंग जैसे कई शानदार फीचर्स से लैस हैं। ये स्मार्ट ग्लासेस दो वेरिएंट में उपलब्ध हैं: FireLens Audio और FireLens Vision AI, जो अलग-अलग ज़रूरतों को पूरा करते हैं।

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Fire-Boltt ने FireLens नाम की स्मार्ट ग्लासेस की नई सीरीज पेश की है, जो टेक्नोलॉजी को डेली यूज के साथ कंबाइन करती है। इस लाइन में FireLens Audio और FireLens Vision AI शामिल हैं, जो हैंड्स-फ्री कॉल, म्यूजिक प्लेबैक, AI असिस्टेंस, रियल-टाइम ट्रांसलेशन और हाई-क्वालिटी इमेजिंग जैसे फीचर्स ऑफर करती हैं। फ्रेम्स हल्के हैं और प्रिस्क्रिप्शन लेंस भी फिट किए जा सकते हैं। कीमत FireLens Audio के लिए कीमत 3,499 रुपये से शुरू होती है। जबकि, FireLens Vision AI की कीमत 9,999

रुपये से शुरू है। ये प्रोडक्ट्स fireboltt.com और Flipkart.com पर उपलब्ध हैं।\FireLens Audio में डायरेक्शनल स्पीकर्स और एक डिस्क्रीट माइक्रोफोन है। इससे यूजर्स कॉल कर सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं और वॉयस असिस्टेंट का इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। ये एक पर्सनल ऑडियो हब की तरह काम करता है, साथ ही डेली वियर के लिए स्टाइलिश डिजाइन भी है। दूसरी ओर, FireLens Vision AI ग्लासेस में 8MP स्मार्ट कैमरा है जो Fire-AI टेक्नोलॉजी से चलता है। यूजर्स फोटो, बटन या वॉयस कमांड ('Hey FireLens, take a photo') से क्लिक कर सकते हैं। वीडियो 1080p Full HD में रिकॉर्ड किया जा सकता है। डिवाइस तुरंत सवालों के जवाब देता है और लैंडमार्क्स और कल्चरल स्टोरीज के बारे में डिटेल देता है। Vision AI मॉडल ऑब्जेक्ट्स, प्लांट्स और साइन्स को पहचानता है और फेक्ट्स और ट्रांसलेशन तुरंत देता है। ये 35 से ज्यादा भाषाओं में रियल-टाइम ट्रांसलेशन सपोर्ट करता है। यूजर्स नोट्स, कन्वर्सेशन, फोटो और वीडियो भी भविष्य के लिए सेव कर सकते हैं। FireLens रेंज में तीन मॉडल हैं: FireLens F1 स्टैंडर्ड फिट और 220mAh बैटरी के साथ; FireLens F2 लार्ज फिट और 300mAh बैटरी के साथ; और FireLens F2 Pro लार्ज फिट और 390mAh बैटरी के साथ जो फुल AI कैपेबिलिटी देता है। ये चश्मे हल्के फ्रेम में हैं और स्प्लैश-रेसिस्टेंट हैं। अलग-अलग सिल्हूट और कलर में उपलब्ध हैं। मेटल हिंजेस टिकाऊ हैं और मैग्नेटिक चार्जिंग पिन आसान चार्जिंग के लिए हैं। LED स्टेटस इंडिकेटर कैमरा एक्टिव होने पर दिखता है। ग्लासेस में राइट टेम्पल पर टचपैड नेविगेशन है जिससे इसे आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। ये प्रिस्क्रिप्शन-रेडी हैं और इनडोर-आउटडोर के लिए ट्रांजिशन्स लेंस के साथ कंपैटिबल हैं। डुअल-माइक्रोफोन सिस्टम क्लियर ऑडियो क्वालिटी ऑफर करता है। ये फोन वॉयस असिस्टेंट्स जैसे Siri, Google Assistant, Bixby और ChatGPT इंटेलिजेंस को AI टास्क के लिए सपोर्ट करते हैं। 32GB स्टोरेज के साथ यूजर्स मीडिया लोकली सेव कर सकते हैं।\FireLens AI App ग्लासेस को स्मार्टफोन से कनेक्ट करता है। इसके जरिए सेटिंग्स मैनेज करना, फर्मवेयर अपडेट करना, मीडिया फाइल्स सिंक करना, रियल-टाइम ट्रांसलेशन एक्सेस करना और AI मीटिंग रिकॉर्ड्स रखना आसान होता है।





