First BJP Government in West Bengal

The new government in West Bengal, led by Chief Minister-elect, Mr. Shubhendu Bhuyan, is the first BJP government in the state. The state assembly elections were held in May 2021, and the BJP emerged victorious, ending the TMC's 34-year rule.
कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक शख्स को पहले गले लगा कर शाल ओढ़ा कर सम्मानित किया और फिर झुक कर उनके पांव छुए.
वो साल 1952 में डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की ऐतिहासिक कश्मीर यात्रा के दौरान उनके साथ रहे हैं. वो लंबे समय से राष्ट्रवादी आंदोलन से जुड़े रहे हैं और जेल भी जा चुके हैं. साल 1980 में बीजेपी की स्थापना के बाद उन्होंने बंगाल में पार्टी और संगठन के विस्तार में काफी अहम भूमिका निभाई थी.
सिलीगुड़ी में काम करने के दौरान तत्कालीन पश्चिम दिनाजपुर, दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी ज़िले में संगठन के संयोजक के तौर पर काम करते हुए उन्होंने महज एक साल के बीतर दस हजार नए सदस्य बनाए थे. माखन लाल सरकार उस समय से बंगाल में संगठन का काम कर रहे हैं जब राज्य में संघ या भाजपा का अस्तित्व लगभग नहीं के बराबर था.
प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष शमीक भट्टाचार्य ने बीते साल अध्यक्ष पद का कार्यभार संभालने के बाद सिलीगुड़ी में माखनलाल के घर जाकर उनको सम्मानित किया था. फिलहाल उनकी उम्र करीब 98 साल है.
शुभेंदु अधिकारी ने ली पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ, उनके साथ इन 5 लोगों ने ली मंत्री पद की शपथपश्चिम बंगाल में हार के बाद टीएमसी में अभिषेक बनर्जी के ख़िलाफ़ उठने लगी आवाज़ेंसिलीगुड़ी के एक बीजेपी नेता तरुण मंडल कहते हैं, "माखन लाल अस्सी के दशक से ही बंगाल में संगठन के सफ़र के गवाह रहे हैं और इसमें उनकी अहम भूमिका रही है. प्रचार की चकाचौंध से हमेशा दूर रहते हुए वो इलाके में संगठन की जड़ें सींचने और मजबूत करने में जुड़े रहे हैं.
"तब पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने दावा किया था कि सिलीगुड़ी में उन्होंने गो-हत्या बंद कराई थी. बंगाल में भाजपा की इस जीत से आप कितना खुश हैं? इस सवाल पर सरकार ने कहा था, "मैं बेहद खुश हूं. मेरे जीवन भर की मेहनत कामयाब हुई है.
"वो कहते हैं, "अगर मैं ऐसा नहीं करता तो सिलीगुड़ी में भाजपा की जीत संभव नहीं थी. "शनिवार, नौ मई को शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षामंत्री राजनाथ सिंह समेत भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के कई नेताओं की मौजूदगी में बांग्ला भाषा में शपथ ली.
उनके साथ दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू और निशिथ प्रमाणिक ने भी मंत्री पद की शपथ ली. ये राज्य में पहली बीजेपी सरकार है
West Bengal BJP Shubhendu Bhuyan First BJP Government State Assembly Elections
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
बंगाल में सुवेंदु के PA की हत्या: 2 गोलियां सीने के आर-पार, एक पेट में लगी; अपराधियों की कार का नंबर फर्जी,...West Bengal BJP Suvendu Adhikari Personal Assistant (PA) Chandranath Rath Murder Story Explained; Follow Chandranath Rath Journey, Bengal Post-Poll Violence, West Bengal Election Result 2026, Mamata Banerjee, BJP, TMC Latest News On Dainik Bhaskar.
Read more »
TMC के गुंडों से भिड़े, क्या इसलिए PA का मर्डर: नंदीग्राम-भवानीपुर में ममता को हरवाया, कौन थे सुवेंदु के शैड...West Bengal BJP Suvendu Adhikari PA Chandranath Rath Murder Case; Follow Chandranath Rath Political Role, Bengal Post-Poll Violence, West Bengal Election Result 2026, Mamata Banerjee, BJP, TMC Latest News, Ground Reports On Dainik Bhaskar.
Read more »
First BJP Government in West Bengal, Amit Shah to Decide on Ministerial Appointments and CM NameAmit Shah, the Central Observer for the election of the legislative party leader in West Bengal, will chair the Legislative Party meeting today. The main agenda of his visit is to finalize the name of the Chief Minister after the meeting with the newly elected MLAs.
Read more »
Donald Trump's Victory Parades, Capitol Hill Attack, and Mamata Banerjee's Bengal VictoryA roundup of recent events, including Donald Trump's illegitimate election claims, the Capitol Hill attack, and the stunning victory of Modi's BJP in West Bengal
Read more »
Historic Inauguration in West Bengal: First BJP Govt, Swearing-in Ceremony Held on Br Parade GroundThe swearing-in ceremony of West Bengal's first BJP government is set to take place at Brigade Parade Ground, Kolkata. The ceremony marks a significant chapter in the state's political history and will be held in the memory of the BJP workers who lost their lives in political turmoil. It will be led by BJP's leader, Suvendu Mookerjee, who is expected to become the first BJP Chief Minister of the state.
Read more »
मोदी ने 98 साल के कार्यकर्ता के पैर छुए: योगी ने सुवेंदु अधिकारी को गमछा ओढ़ाया; कोलकाता में भाजपा सरकार के ...West Bengal CM Suvendu Adhikari Shapath Grahan Moments Photos Videos Update.
Read more »