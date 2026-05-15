First clash over namaz in Kolkata after West Bengal government formation

The first clash over namaz in Kolkata has occurred after the formation of the new government in West Bengal. A clash erupted on Friday when people gathered at the mosque to perform namaz. The police had to take action after the protestors refused to leave the premises.

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन के बाद पहली बार नमाज को लेकर टकराव सामने आया है। शुक्रवार को सड़क पर नमाज पढ़ने के लेकर विवाद हो गया। इसके बाद हंगामा हुआ और फिर पुलिस को एक्शन लेना पड़ा। जानकारी के अनुसार नामाजियों ने दावा कि वे सालों से सड़क पर नमाज पढ़ने आ रहे हैं। हालांकि पुलिस के कड़े रुख के बाद नामाजियों ने सड़क खाली कर दी। यह घटना कोलकाता के राजा बाजार में हुई। कोलकाता में यह घटना ऐसे वक्त पर सामने आई है जब राज्य के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी साफ कर चुके हैं कि सड़क पर नामाज नहीं पढ़ने दी जाएगी।बीजेपी सरकार ने लगा दी है रोकबंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद मुख्यमंत्री बने शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई वाली सरकार ने सड़क पर धार्मिक गतिविधियों पर रोक लगा दी है। राज्य सरकार ने कहा है कि सड़क पर कोई भी धार्मिक कार्यक्रम नहीं होगा। मंदिर या फिर मस्जिद कहीं भी तेज आवाज में लाउडस्पीकर नहीं बजेगा। शुक्रवार को जब राजा बाजार में सड़क पर जुमे की नमाज पढ़ने के लिए जब लोग जमा हुए थे तो उन्हें पुलिकस के कड़े रुख के बाद वापस लौटना पड़ा। नामाजियों की पुलिस से नोंकझोंकपुलिस ने जब सड़क पर नमाज पढ़ने से लोगों को रोक तो उन्होंने इसका विरोध किया। बड़ी संख्या में पुलिस की मौजूदगी के बाद हंगामा हुआ। सरकार ने आदेश जारी किया है कि सड़क पर धार्मिक गतिविधि नहीं हो सकती है। चाहे वो किसी मजहब के हों। शुक्रवार को जब पुलिस ने मना किया तो मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नारेबाजी की। बंगाल में 9 मई को शुभेंदु अधिकारी ने शपथ ली थी। इसके बाद नमाज को लेकर हंगामे की यह पहली घटना है.

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन के बाद पहली बार नमाज को लेकर टकराव सामने आया है। शुक्रवार को सड़क पर नमाज पढ़ने के लेकर विवाद हो गया। इसके बाद हंगामा हुआ और फिर पुलिस को एक्शन लेना पड़ा। जानकारी के अनुसार नामाजियों ने दावा कि वे सालों से सड़क पर नमाज पढ़ने आ रहे हैं। हालांकि पुलिस के कड़े रुख के बाद नामाजियों ने सड़क खाली कर दी। यह घटना कोलकाता के राजा बाजार में हुई। कोलकाता में यह घटना ऐसे वक्त पर सामने आई है जब राज्य के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी साफ कर चुके हैं कि सड़क पर नामाज नहीं पढ़ने दी जाएगी।बीजेपी सरकार ने लगा दी है रोकबंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद मुख्यमंत्री बने शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई वाली सरकार ने सड़क पर धार्मिक गतिविधियों पर रोक लगा दी है। राज्य सरकार ने कहा है कि सड़क पर कोई भी धार्मिक कार्यक्रम नहीं होगा। मंदिर या फिर मस्जिद कहीं भी तेज आवाज में लाउडस्पीकर नहीं बजेगा। शुक्रवार को जब राजा बाजार में सड़क पर जुमे की नमाज पढ़ने के लिए जब लोग जमा हुए थे तो उन्हें पुलिकस के कड़े रुख के बाद वापस लौटना पड़ा। नामाजियों की पुलिस से नोंकझोंकपुलिस ने जब सड़क पर नमाज पढ़ने से लोगों को रोक तो उन्होंने इसका विरोध किया। बड़ी संख्या में पुलिस की मौजूदगी के बाद हंगामा हुआ। सरकार ने आदेश जारी किया है कि सड़क पर धार्मिक गतिविधि नहीं हो सकती है। चाहे वो किसी मजहब के हों। शुक्रवार को जब पुलिस ने मना किया तो मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नारेबाजी की। बंगाल में 9 मई को शुभेंदु अधिकारी ने शपथ ली थी। इसके बाद नमाज को लेकर हंगामे की यह पहली घटना है





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