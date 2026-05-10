Former RAW Agent L.K. Advani Accuses Pakistan Army & ISI of Plotting 'Folks Flag' Ops in Balochistan

Former RAW agent L.K. Advani has accused Pakistan's Army and ISI of plotting a 'Folks Flag' operation in Balochistan, targeting officials who support Baloch rights and raise voice against Pakistan. Advani further claimed that Pakistan Army, in its internal 'cleansing' operation, is trying to frame these officials as terrorist operatives.

नई दिल्ली: पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसी ISI को लेकर पूर्व RAW एजेंट लकी बिष्ट के दावों ने सोशल मीडिया और रणनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। लकी बिष्ट ने एक्स पर पोस्ट कर दावा किया कि रावलपिंडी स्थित GHQ में पाकिस्तान सेना प्रमुख आसिम मुनीर और ISI चीफ आसिम मलिक के बीच हाई-लेवल मीटिंग हुई है। उनके अनुसार यह बैठक सेना के भीतर बढ़ रहे असंतोष और बलूच समर्थक अधिकारियों को लेकर बुलाई गई थी।‘फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन’ की तैयारी का दावालकी बिष्ट ने आरोप लगाया कि ISI एक कथित ‘फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन’ की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि योजना के तहत उन अधिकारियों को निशाना बनाया जा सकता है जो बलूच अधिकारों के पक्ष में आवाज उठा रहे हैं। बिष्ट के मुताबिक इन घटनाओं के बाद पूरा दोष तहरीक-ए-तालिबान (TTP) या बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA) पर डालने की तैयारी की जा रही है।सेना के भीतर ‘खूनी सफाई अभियान’ का आरोपपूर्व RAW एजेंट ने इसे पाकिस्तान सेना के भीतर चल रहे 'खूनी सफाई अभियान' का हिस्सा बताया। उन्होंने दावा किया कि रावलपिंडी सत्ता प्रतिष्ठान अपने ही अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर उसे आतंकी हमला बताने की रणनीति पर काम कर रहा है। उनके बयान के बाद सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति और बलूचिस्तान में जारी तनाव को लेकर बहस तेज हो गई है। हालांकि इन दावों की अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।बलूचिस्तान को लेकर पहले भी लगते रहे हैं आरोपबता दें कि बलूचिस्तान लंबे समय से हिंसा, अलगाववाद और सैन्य कार्रवाई को लेकर चर्चा में रहा है। बलूच संगठनों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की ओर से पाकिस्तान सेना पर दमनात्मक कार्रवाई और जबरन गायब करने जैसे आरोप लगाए जाते रहे हैं। वहीं पाकिस्तान सरकार और सेना लगातार इन आरोपों को खारिज करती रही है। ऐसे में लकी बिष्ट के ताजा दावों ने पाकिस्तान की सुरक्षा और राजनीतिक स्थिति को लेकर नई चर्चा छेड़ दी है.

नई दिल्ली: पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसी ISI को लेकर पूर्व RAW एजेंट लकी बिष्ट के दावों ने सोशल मीडिया और रणनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। लकी बिष्ट ने एक्स पर पोस्ट कर दावा किया कि रावलपिंडी स्थित GHQ में पाकिस्तान सेना प्रमुख आसिम मुनीर और ISI चीफ आसिम मलिक के बीच हाई-लेवल मीटिंग हुई है। उनके अनुसार यह बैठक सेना के भीतर बढ़ रहे असंतोष और बलूच समर्थक अधिकारियों को लेकर बुलाई गई थी।‘फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन’ की तैयारी का दावालकी बिष्ट ने आरोप लगाया कि ISI एक कथित ‘फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन’ की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि योजना के तहत उन अधिकारियों को निशाना बनाया जा सकता है जो बलूच अधिकारों के पक्ष में आवाज उठा रहे हैं। बिष्ट के मुताबिक इन घटनाओं के बाद पूरा दोष तहरीक-ए-तालिबान (TTP) या बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA) पर डालने की तैयारी की जा रही है।सेना के भीतर ‘खूनी सफाई अभियान’ का आरोपपूर्व RAW एजेंट ने इसे पाकिस्तान सेना के भीतर चल रहे 'खूनी सफाई अभियान' का हिस्सा बताया। उन्होंने दावा किया कि रावलपिंडी सत्ता प्रतिष्ठान अपने ही अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर उसे आतंकी हमला बताने की रणनीति पर काम कर रहा है। उनके बयान के बाद सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति और बलूचिस्तान में जारी तनाव को लेकर बहस तेज हो गई है। हालांकि इन दावों की अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।बलूचिस्तान को लेकर पहले भी लगते रहे हैं आरोपबता दें कि बलूचिस्तान लंबे समय से हिंसा, अलगाववाद और सैन्य कार्रवाई को लेकर चर्चा में रहा है। बलूच संगठनों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की ओर से पाकिस्तान सेना पर दमनात्मक कार्रवाई और जबरन गायब करने जैसे आरोप लगाए जाते रहे हैं। वहीं पाकिस्तान सरकार और सेना लगातार इन आरोपों को खारिज करती रही है। ऐसे में लकी बिष्ट के ताजा दावों ने पाकिस्तान की सुरक्षा और राजनीतिक स्थिति को लेकर नई चर्चा छेड़ दी है





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Balochistan Pakistan Army ISI Alienation Security Concerns

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