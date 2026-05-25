Former WHO Chief Scientist Dr Soumya Swaminathan Warns of Heatwave Crisis in India

Dr Soumya Swaminathan, the former WHO Chief Scientist, has warned of a heatwave crisis in India, stating that the rising temperatures are now a serious health threat. She emphasized that the heatwave is no longer just a weather phenomenon but a health emergency that requires a multi-sectoral response.
जानलेवा गर्मी को लेकर पूर्व WHO चीफ साइंटिस्ट ने दी चेतावनी, कहा- भारत हीट हेल्थ इमरजेंसी की ओर बढ़ रहा देशभर में लगातार बढ़ती गर्मी अब केवल मौसम की समस्या नहीं रह गई है, बल्कि यह गंभीर स्वास्थ्य संकट का रूप लेती जा रही है। सौम्या स्वामीनाथन ने चेतावनी देते हुए कहा है कि भारत में तापमान इंसानी शरीर की सहन क्षमता की सीमा के बेहद करीब पहुंच चुका है। देशभर में लगातार बढ़ती गर्मी अब केवल मौसम की समस्या नहीं रह गई है, बल्कि यह गंभीर स्वास्थ्य संकट का रूप लेती जा रही है। सौम्या स्वामीनाथन ने चेतावनी देते हुए कहा है कि भारत में तापमान इंसानी शरीर की सहन क्षमता की सीमा के बेहद करीब पहुंच चुका है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हीटवेव अब सिर्फ असुविधा नहीं, बल्कि जानलेवा खतरा बनती जा रही है। एक वीडियो संदेश में डॉ.
सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि देश के कई हिस्सों में तापमान खतरनाक स्तर तक पहुंच रहा है। लगातार बढ़ती गर्मी शरीर की प्राकृतिक संतुलन क्षमता को प्रभावित कर रही है, जिससे हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और कई गंभीर बीमारियों का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में थोड़ी सी लापरवाही भी जानलेवा साबित हो सकती है। खासतौर पर बुजुर्ग, बच्चे, गर्भवती महिलाएं और पहले से बीमार लोग सबसे ज्यादा जोखिम में हैं
