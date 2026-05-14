Four young men die in a road accident in Kararia, Madhya Pradesh

A tragic road accident occurred in Kararia, Madhya Pradesh, on Thursday night. Four young men, including two cousins and two relatives, died in a road accident caused by an uncontrolled tractor. The accident took place near the village of Maharajganj in Kararia. The four young men were on their way to a wedding in Deraipur when the accident occurred. The driver of the tractor was also injured in the accident and is being treated at a hospital.
जागरण संवाददाता, कौशांबी। करारी क्षेत्र के महाराजगंज गांव के समीप गुरुवार रात भीषण सड़क हादसा हुआ। अनियंत्रित ट्रैक्टर ने बाइक सवारों को कुचल दिया। हादसे में एक ही बाइक पर सवार चाचा-भतीजों समेत चार युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि, एक अन्य रिश्तेदार की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। सभी वैवाहिक समारोह में शामिल होने जा रहे थे। घटना से पीड़ित परिवार में कोहराम मच गया है। करारी के धनपरा गांव निवासी 26 वर्षीय आकाश पुत्र पृथ्वी अपने भतीजों 21 वर्षीय राहुल पुत्र महेश, 19 वर्षीय अमन पुत्र केशन, थांभा निवासी रिश्तेदार एक रिश्तेदार व मध्य प्रदेश के कौढ़ियारा निवासी कृष कैथवास के साथ किसी अन्य रिश्तेदार के यहां एक ही बाइक पर सवार होकर दरियापुर जा रहे थे। वहां पर वैवाहिक कार्यक्रम था। ट्रैक्टर ने बाइक को मारी टक्कर। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही एसपी सत्यनारायण प्रजापत, डीएसपी क्राइम शिवांक सिंह, इंस्पेक्टर संजय सिंह पुलिस फोर्स के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। जानकारी पाकर स्वजन वाले भी बदहवास हालत में वहां पहुंच गए। स्वजन ने मृतकों की शिनाख्त की। डीएसपी ने आनन फानन एंबुलेंस बुलाकर घायल कृष को इलाज के लिए मेडिकल कालेज भेजवाया। वहां उसकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है। वहीं, करारी पुलिस ने मृतकों का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एक ही परिवार में हुई इस अनहोनी से स्वजन के आंसू थामे नहीं थम रहे हैं। एसपी का कहना है कि स्वजन की तहरीर के आधार पर मुकदमा कायम कराया जाएगा। ट्रैक्टर को कब्जे में ले लिया गया है। चालक भी पुलिस के करीब ही है। रील बनाने के शौक में गंवा दी बाइक सवारों ने जा.
