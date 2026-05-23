Free Coaching Facility In Bihar: Guthrie Coaching For Bihar Public Service Commission (BPSC) Aspirants

Auxiliary Welfare Department of Bihar has a very good news for the BPSC aspirants in Bihar belonging to SC, ST, backward classes, minorities, Pulliyas, etc. The department of Bihar Welfare for minorities has started the free residential coaching facility in Patna Haj Bhavan. The applicants who are eligible are required to fill in the online application form if you want to avail this opportunity. Better conducting, learning, and guidance will be facilitated with the free residential coaching facility from the department.
Free Coaching In Bihar: Bihar Lok Adalat Commission की 72 वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे अल्पसंख्यक वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी!
Patna के Haj Bhavan में मुफ्त आवासीय कोचिंग के साथ रहने-खाने की सुविधा Free Coaching Facility In Bihar: Bihar के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने 72 वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा (प्रारंभिक) के नोटिफिकेशन जारी होने के बाद छात्र-हित में एक बड़ा कदम उठाया है। विभाग की ओर से संचालित Haj Bhavan कोचिंग एंड गाइडेंस सेल में अल्पसंख्यक समुदाय के मेधावी छात्र-छात्राओं के लिए नि:शुल्क आवासीय कोचिंग की व्यवस्था की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन समुदाय के होनहार युवाओं को उच्च स्तरीय मार्गदर्शन और संसाधन उपलब्ध कराना है। योग्य उम्मीदवार Bihar राज्य हज समिति की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर तय समय सीमा के भीतर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। Detail: दरअसल, Bihar Lok Adalat Commission ने 72 वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा (प्रारंभिक) के लिए नोटिफिकेशन जारी की है। इसके लिए अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की ओर से Haj Bhavan में मुफ्त आवासीय कोचिंग चलाया जा रहा है। इच्छुक अल्पसंख्यक अभ्यर्थी इस कोचिंग में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी Bihar hz committee की आधिकारिक वेबसाइट www.biharstatehajcommittee पर विजिट कर सकते हैं। broo
