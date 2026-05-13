France: President Elizabeth defends husband, dismisses claims of slapping fight 'made up'

In a new book, journalist Florence Tardeif claims that Brigitte Macron, the president's wife, slapped her husband Emanuel Macron out of anger over messages to an Iranian actress, Golshifteh Farahan...
2025 में वियतनाम में विमान से उतरते समय ब्रिगिट मैक्रों ने अपने पति इमैनुएल मैक्रों को धक्का दिया था। नई किताब के अनुसार, यह घटना इमैनुएल द्वारा एक ईरानी अभिनेत्री को भेजे गए संदेशों के कारण हुई थी। दंपती ने इसे मजाक बताकर खारिज कर दिया था। ब्रिगिट मैक्रों ने पति इमैनुएल को क्यों मारा धक्का?
ब्रिगिट, इमैनुएल के निर्वासित ईरानी-फ्रांसीसी अभिनेत्री गोल्शिफतेह फराहानी को भेजे गए संदेशों से नाराज थीं। पेरिस मैच पत्रिका के राजनीतिक संवाददाता टार्डिफ ने खुलासा किया कि ब्रिगिट को डर था कि उनके 48 वर्षीय पति अभिनेत्री के लिए उन्हें छोड़ सकते हैं। फराहानी ने पत्रकारों के सवालों पर अफेयर की अफवाहों से इन्कार किया है। संदेशों की सामग्री काफी आगे बढ़ गई थी। इसमें 'आप बहुत सुंदर लगती हैं' जैसी टिप्पणियां थीं। दंपती के एक करीबी व्यक्ति ने टार्डिफ को यह जानकारी दी। फ्रांस के राष्ट्रपति ब्रिगिट की नाराजगी ब्रिगिट ने एक ऐसे संदेश पढ़ा था जो उन्हें कभी नहीं पढ़ना चाहिए था। बाद में उनका बीच में लंबा और कठोर विवाद हुआ। दावों का खंडन हालांकि, सब कुछ तथ्य, तथ्य और केवल तथ्य हैं। ब्रिगिट के एक करीबी सूत्र ने टार्डिफ द्वारा साक्षात्कार किए जाने पर इन दावों का स्पष्ट रूप से खड़ा किया। ब्रिगिट ने कभी अपने पति का फोन नहीं देखती हैं। टार्दिफ ने जोर देकर कहा है कि 'किताब में सब कुछ तथ्य, तथ्य और केवल तथ्य हैं'। इमैनुएल ने स्वीकार किया कि वे 'झगड़ रहे थे' और इस पर ध्यान देना उन्हें आश्चर्यजनक लगा
France Politics Presidential Wife Slap Emanuel Macron Brigitte Macron Message Iranian Actress
