प्रमुख नेता अभिषेक बनर्जी पर चुनाव में दिए गए गाली-गलौज भाषण और अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी को लेकर TMC सांसद का यह मामला सबसे पहले 2026 में चुनाव होने के बाद दर्ज किया गया है, जब उनकी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। मामले की जांच की जिम्मेदारी सब-इंस्पेक्टर सोमनाथ सिन्हा राय को सौंपी गई है। TMC सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ FIR, चुनाव के दौरान अमित शाह पर भड़काऊ बयानबाजी के आरोप में यह एफआईआर आई और उन्हें घायल होने का सामना करना पड़ा है। हालांकि अन्य विपक्षी नेताओं को भी इस मामले में FIR दर्ज की गई है।
FIR against Abhishek Banerjee : प्रमुख नेता अभिषेक बनर्जी पर चुनाव में दिए गाली-गलौज भाषण और अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी को लेकर TMC सांसद Abhishek Banerjee के खिलाफ आईसीटीसी थाने में FIR दर्ज की गई है। मामले की जांच शुरू हुई है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में हार के बाद TMC के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कोलकाता में मामला दर्ज किया गया है। उनके खिलाफ एफआईआर में भड़काऊ भाषण, सार्वजनिक शांति बिगाड़ने वाले बयान और सार्वजनिक सभाओं में विपक्षी कार्यकर्ताओं के खिलाफ आक्रामक भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप है। *हालाँकि, मामले में किसी भी गंभीर सांप्रदायिक नफरत के मुद्दे पर कोई संदेह नहीं है, क्योंकि इसके लिए धारा स्पष्ट रूप से लागू नहीं की गई है। हालांकि, मामले में कानून-व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने और सार्वजनिक शांति के साथ सांप्रदायिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाने का इरादा साफ़ दिखता है।*.
FIR against Abhishek Banerjee: प्रमुख नेता अभिषेक बनर्जी पर चुनाव में दिए गाली-गलौज भाषण और अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी को लेकर TMC सांसद Abhishek Banerjee के खिलाफ आईसीटीसी थाने में FIR दर्ज की गई है। मामले की जांच शुरू हुई है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में हार के बाद TMC के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कोलकाता में मामला दर्ज किया गया है। उनके खिलाफ एफआईआर में भड़काऊ भाषण, सार्वजनिक शांति बिगाड़ने वाले बयान और सार्वजनिक सभाओं में विपक्षी कार्यकर्ताओं के खिलाफ आक्रामक भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप है। *हालाँकि, मामले में किसी भी गंभीर सांप्रदायिक नफरत के मुद्दे पर कोई संदेह नहीं है, क्योंकि इसके लिए धारा स्पष्ट रूप से लागू नहीं की गई है। हालांकि, मामले में कानून-व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने और सार्वजनिक शांति के साथ सांप्रदायिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाने का इरादा साफ़ दिखता है।*
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