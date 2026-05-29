FSSAI ने IRCTC को नोटिस जारी किया: सोशल मीडिया वीडियो में बर्तन धोने की मांग पर जवाब

फूड रेगुलेटर FSSAI ने आईआरसीटीसी को स्वच्छता उल्लंघन के आरोप में नोटिस जारी किया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में खानपान के बर्तनों को ट्रेन के टॉयलेट में धोए जाने के दौरान दिखाई गई। IRCTC ने घटना की पुष्टि की और तत्काल कार्रवाई के बारे में बताया। IRCTC का दावा है कि उन्हें FSSAI से कोई नोटिस नहीं मिला और मोबाइल कैटरिंग यूनिट्स रेलवे अधिकारियों के तहत संचालित होते हैं।

एफएसएसएआई ने आईआरसीटीसी को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस स्वच्छता और सफाई की जरूरतों के उल्लंघन को लेकर है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2011 के शेड्यूल 4 के तहत नोटिस जारी किया गया है। रेगुलेशन के अनुसार, खाद्य व्यवसाय संचालकों को भोजन प्रोसेसिंग, संभालना, धोना और सफाई के दौरान स्वच्छता के उचित तरीकों का पालन करना आवश्यक है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो के बारे में FSSAI ने जानकारी प्राप्त की। वीडियो में ट्रेन नंबर 12223 LTT ERS दुरंतो में खानपान के बर्तनों को टॉयलेट के अंदर धोए जाने का दृश्य था। इस कारण नोटिस जारी किया गया। IRCTC ने कहा कि उन्हें FSSAI से कोई नोटिस नहीं मिला। IRCTC ने बताया कि यह घटना 24 मई, 2026 की है और उस समय तत्काल कार्रवाई की गई थी, सेवा प्रदाता पर जुर्माना लगाया गया और संबंधित कर्मचारियों को ड्यूटी से हटा दिया गया। IRCTC का कहना है कि मोबाइल कैटरिंग यूनिट्स FSSAI लाइसेंस से नहीं बल्कि रेलवे अधिकारियों द्वारा जारी FSSAI लाइसेंस के तहत संचालित होते हैं। FSSAI स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत आता है जबकि IRCTC रेलवे मंत्रालय के तहत आती है। IRCTC ने अपनी स्वच्छता प्रोटोकॉल का पालन करने का दावा किया। यह जानकारी नवभारत टाइम्स के असिस्टेंट एडिटर अमित शुक्ला द्वारा दी गई है। अमित शुक्ला की पत्रकारिता में 20 साल से अधिक का अनुभव है और उन्होंने विभिन्न विषयों को कवर किया है। उनके पास पत्रकारिता और जनसंचार में डॉक्टरेट डिग्री है। वह टाइम्स इंटरनेट लिमिटेड में जनवरी 2018 से जुड़े हुए हैं। इससे पहले वह इकनॉमिक टाइम्स और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। अमित शुक्ला लिंग्विस्ट के रूप में भी पहचाने जाते हैं और कई भाषा से संबंधित संगठनों के साथ काम करते हैं। उन्हें ET एक्स硅लेंस अर्वाड्स 2019 और अन्य अच्छाई के लिए सम्मानित किया गया है। नवभारत टाइम्स की ताजा खबरें, ब्रेकिंग न्यूज और विश्लेषण देश की सबसे लोकप्रिय और भरोसेमंद हिंदी में उपलब्ध हैं.

एफएसएसएआई ने आईआरसीटीसी को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस स्वच्छता और सफाई की जरूरतों के उल्लंघन को लेकर है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2011 के शेड्यूल 4 के तहत नोटिस जारी किया गया है। रेगुलेशन के अनुसार, खाद्य व्यवसाय संचालकों को भोजन प्रोसेसिंग, संभालना, धोना और सफाई के दौरान स्वच्छता के उचित तरीकों का पालन करना आवश्यक है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो के बारे में FSSAI ने जानकारी प्राप्त की। वीडियो में ट्रेन नंबर 12223 LTT ERS दुरंतो में खानपान के बर्तनों को टॉयलेट के अंदर धोए जाने का दृश्य था। इस कारण नोटिस जारी किया गया। IRCTC ने कहा कि उन्हें FSSAI से कोई नोटिस नहीं मिला। IRCTC ने बताया कि यह घटना 24 मई, 2026 की है और उस समय तत्काल कार्रवाई की गई थी, सेवा प्रदाता पर जुर्माना लगाया गया और संबंधित कर्मचारियों को ड्यूटी से हटा दिया गया। IRCTC का कहना है कि मोबाइल कैटरिंग यूनिट्स FSSAI लाइसेंस से नहीं बल्कि रेलवे अधिकारियों द्वारा जारी FSSAI लाइसेंस के तहत संचालित होते हैं। FSSAI स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत आता है जबकि IRCTC रेलवे मंत्रालय के तहत आती है। IRCTC ने अपनी स्वच्छता प्रोटोकॉल का पालन करने का दावा किया। यह जानकारी नवभारत टाइम्स के असिस्टेंट एडिटर अमित शुक्ला द्वारा दी गई है। अमित शुक्ला की पत्रकारिता में 20 साल से अधिक का अनुभव है और उन्होंने विभिन्न विषयों को कवर किया है। उनके पास पत्रकारिता और जनसंचार में डॉक्टरेट डिग्री है। वह टाइम्स इंटरनेट लिमिटेड में जनवरी 2018 से जुड़े हुए हैं। इससे पहले वह इकनॉमिक टाइम्स और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। अमित शुक्ला लिंग्विस्ट के रूप में भी पहचाने जाते हैं और कई भाषा से संबंधित संगठनों के साथ काम करते हैं। उन्हें ET एक्स硅लेंस अर्वाड्स 2019 और अन्य अच्छाई के लिए सम्मानित किया गया है। नवभारत टाइम्स की ताजा खबरें, ब्रेकिंग न्यूज और विश्लेषण देश की सबसे लोकप्रिय और भरोसेमंद हिंदी में उपलब्ध हैं





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