Faryadabad News: Electric Scooter Containers Supply Scam, FIR Against Maharashtra-based Firm and Directors

A case of a scam where a company and its directors are accused of defrauding a local business owner of over 60 lakh rupees has been registered by Palla Police Station. The complainant alleged that she was conned through false promises to provide containers for electric scooters.

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। इलेक्ट्रिक स्कूटर के कंटेनर सप्लाई करने का झांसा देकर 60 लाख रुपये से अधिक की ठगी करने का मामला सामने आया है। पल्ला थाना पुलिस ने महाराष्ट्र स्थित चित्रांश ई-व्हीकल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और उसके निदेशकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ग्रीन फील्ड कालोनी निवासी पूजा मिश्रा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह अपने पति मोहित बजाज के साथ ग्रीनफाक्स मोबिलिटी नाम से एजेंसी चलाती हैं। उनकी एजेंसी इलेक्ट्रिक स्कूटरों की असेंबली और आयात का काम करती है। शिकायत के अनुसार जनवरी 2026 में महाराष्ट्र निवासी अभिजीत साल्वे ने मोहित बजाज से संपर्क कर बताया कि उसके पास इलेक्ट्रिक स्कूटरों के छह कंटेनर हैं, जिन्हें पहले एक अन्य ग्राहक ने बुक किया था, लेकिन बाद में लेने से मना कर दिया। आरोप है कि अभिजीत साल्वे ने 18 जनवरी को प्रोफार्मा इनवाइस भेजी और लगातार वॉट्सऐप पर कंटेनरों की जानकारी साझा किया। 22 लाख 40 हजार रुपये कंपनी के खाते में जमा कराए गए आरोप है कि अभिजीत साल्वे ने 18 जनवरी को प्रोफार्मा इनवाइस भेजी और लगातार वॉट्सऐप पर कंटेनरों की जानकारी साझा किया। सात फरवरी को एक कंटेनर सप्लाई किया गया, जिसके बदले 22 लाख 40 हजार रुपये कंपनी के खाते में जमा कराए गए। पीड़ितातराफ है कि पूरी रकम लेने के बावजूद आरोपितों ने कंटेनर सप्लाई नहीं किए। बार-बार संपर्क करने पर केवल तारीखें दी जाती रहीं और बाद में फोन उठाना भी बंद कर दिया। शिकायतकर्ता के अनुसार उन्होंने यह माल अपने ग्राहकों को बेचा था, लेकिन सप्लाई नहीं होने पर उन्हें ग्राहकों के पैसे लौटाने पड़े, जिससे भारी आर्थिक नुकसान और प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची। पल्ला थाना पुलिस ने शिकायत और जांच के आधार पर कंपनी और उसके निदेशकों अभिजीत साल्वे और अनीता भानुदास साल्वे के खिलाफ धोखाधड़ी से संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह भी पढ़ें- फरीदाबाद में ड्रीम प्रोजेक्ट के नाम पर करोड़ों की ठगी का आरोप, बिल्डर दंपती समेत कई पर मुकदमा.

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। इलेक्ट्रिक स्कूटर के कंटेनर सप्लाई करने का झांसा देकर 60 लाख रुपये से अधिक की ठगी करने का मामला सामने आया है। पल्ला थाना पुलिस ने महाराष्ट्र स्थित चित्रांश ई-व्हीकल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और उसके निदेशकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ग्रीन फील्ड कालोनी निवासी पूजा मिश्रा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह अपने पति मोहित बजाज के साथ ग्रीनफाक्स मोबिलिटी नाम से एजेंसी चलाती हैं। उनकी एजेंसी इलेक्ट्रिक स्कूटरों की असेंबली और आयात का काम करती है। शिकायत के अनुसार जनवरी 2026 में महाराष्ट्र निवासी अभिजीत साल्वे ने मोहित बजाज से संपर्क कर बताया कि उसके पास इलेक्ट्रिक स्कूटरों के छह कंटेनर हैं, जिन्हें पहले एक अन्य ग्राहक ने बुक किया था, लेकिन बाद में लेने से मना कर दिया। आरोप है कि अभिजीत साल्वे ने 18 जनवरी को प्रोफार्मा इनवाइस भेजी और लगातार वॉट्सऐप पर कंटेनरों की जानकारी साझा किया। 22 लाख 40 हजार रुपये कंपनी के खाते में जमा कराए गए आरोप है कि अभिजीत साल्वे ने 18 जनवरी को प्रोफार्मा इनवाइस भेजी और लगातार वॉट्सऐप पर कंटेनरों की जानकारी साझा किया। सात फरवरी को एक कंटेनर सप्लाई किया गया, जिसके बदले 22 लाख 40 हजार रुपये कंपनी के खाते में जमा कराए गए। पीड़ितातराफ है कि पूरी रकम लेने के बावजूद आरोपितों ने कंटेनर सप्लाई नहीं किए। बार-बार संपर्क करने पर केवल तारीखें दी जाती रहीं और बाद में फोन उठाना भी बंद कर दिया। शिकायतकर्ता के अनुसार उन्होंने यह माल अपने ग्राहकों को बेचा था, लेकिन सप्लाई नहीं होने पर उन्हें ग्राहकों के पैसे लौटाने पड़े, जिससे भारी आर्थिक नुकसान और प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची। पल्ला थाना पुलिस ने शिकायत और जांच के आधार पर कंपनी और उसके निदेशकों अभिजीत साल्वे और अनीता भानुदास साल्वे के खिलाफ धोखाधड़ी से संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह भी पढ़ें- फरीदाबाद में ड्रीम प्रोजेक्ट के नाम पर करोड़ों की ठगी का आरोप, बिल्डर दंपती समेत कई पर मुकदमा





Dainik Jagran / 🏆 10. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Electric Scooter Containers Scam Palla Police Station Mumbai-Based Company Exempted Vehicles Plant Pvt Ltd Administrators And Directors Prized Asset Of Prisoner Of Imprisonment Act Certificate Of Registered Persons Exempted Vehicles Plant And Company Exempted V

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Electric Scooter Range: सिंगल चार्ज में भरपूर चलेगा आपका इलेक्ट्रिक स्कूटर, रेंज बढ़ाने के लिए अपनाएं ये कारगर तरीकेHow to Maximise Electric Scooter Range: इलेक्ट्रिक स्कूटरों की रेंज सबसे ज्यादा मायने रखती है। कई बार लोग कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, जिनसे इलेक्ट्रिक स्कूटरों की रेंज पर असर पड़ता है। अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखें तो बैटरी की रेंज बढ़ा सकते हैं। इससे आपको बार-बार अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर को चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए आपको बताते हैं कि...

Read more »

Toyota बदलेगा टू-व्हीलर मार्केट! ला रहा हाइड्रोजन स्कूटर, जानें क्या होगा ख़ासToyota hydrogen scooter: टोयोटा और सुजुकी मिलकर एक हाइड्रोजन स्कूटर लाने की तैयारी में हैं जो Burgman पर बेस्ड होगा.

Read more »

JJM Scam: सुबह-सुबह दबे पांव पूर्व मंत्री के घर पहुंची ACB, सुबोध अग्रवाल के बाद अब महेश जोशी गिरफ्तारJal Jeevan Mission Scam : राजस्थान के पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉ.

Read more »

EV Sales: अप्रैल में बिकीं रिकॉर्ड 2.39 लाख से अधिक इलेक्ट्रिक गाड़ियां, कारों की बिक्री में 73% का उछालElectric Vehicle Sales India April 2026: अप्रैल 2026 में भारत में 2.

Read more »

TVS iQube S: नए 4.7 kWh वेरिएंट के साथ इस टॉप सेलिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर के कुल 5 मॉडल, सभी के दाम और बैटरी रेंज देखेंTVS iQube S Electric Scooter: टीवीएस मोटर कंपनी ने इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट में अपने आईक्यूब मॉडल के जरिये अपनी धाक जमा ली है और हाल ही में इसने iQube S 4.

Read more »

Maharashtra Board 10h Topper List 2026: 10वीं क्लास टॉपर लिस्ट आएगी?MSBSHSE SSC Result 2026 Live Updates, Check Direct Link sscresult.mahahsscboard.in: महाराष्ट्र बोर्ड दसवीं परिणाम घोषित होने का इंतजार कर रहे 16 लाख से अधिक स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी है। महाराष्ट्र बोर्ड एसएससी रिजल्ट जारी करने वाला है। ऑफिशियल वेबसाइट mahahsscboard.

Read more »