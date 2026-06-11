Facebook पर मांगे वोट, अगले ही दिन उठ गई अर्थी... गैंगस्टर वरुण लुहारी के अधूरे रह गए प्रधान बनने के सपने बागपत के व्यापारी पिता-पुत्र हत्याकांड में मारे गए हिस्ट्रीशीटर वरुण लुहारी के बारे में बड़ा खुलासा हुआ है.

वरुण लुहारी, जो बागपत के व्यापारी पिता-पुत्र हत्याकांड में मारा गया, अपराध की दुनिया से निकलकर राजनीति में नई पहचान बनाने की तैयारी कर रहा था. उसने वारदात से महज एक दिन पहले सोशल मीडिया पर ग्राम प्रधान चुनाव लड़ने का ऐलान किया था और गांव की सेवा का वादा किया था. लेकिन राजनीति में नई शुरुआत का उसका सपना खूनी रंजिश की भेंट चढ़ गया.
Facebook पर मांगे वोट, अगले ही दिन उठ गई अर्थी... गैंगस्टर वरुण लुहारी के अधूरे रह गए प्रधान बनने के सपने बागपत के चर्चित व्यापारी पिता-पुत्र हत्याकांड में मारे गए हिस्ट्रीशीटर वरुण लुहारी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है.
वारदात से महज एक दिन पहले उसने सोशल मीडिया पर ग्राम प्रधान चुनाव लड़ने का ऐलान किया था और गांव की सेवा का वादा किया था. लेकिन राजनीति में नई शुरुआत का उसका सपना खूनी रंजिश की भेंट चढ़ गया. उत्तर प्रदेश के बागपत में हुए चर्चित व्यापारी बाप-बेटे की हत्या के बाद सामने आई एक जानकारी ने हर किसी को हैरान कर दिया है.
जिस हिस्ट्रीशीटर वरुण लुहारी ने दिनदहाड़े दो लोगों की हत्या कर पूरे इलाके में सनसनी फैला दी, वही अपराध की दुनिया से निकलकर राजनीति में नई पहचान बनाने की तैयारी कर रहा था. उसकी मौत के बाद सोशल मीडिया अकाउंट की पड़ताल में कई ऐसे तथ्य सामने आए हैं, जो उसके बदलते इरादों की कहानी बयां करते हैं
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