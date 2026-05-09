Global Oil Price Hike: Rise in Crude Oil Prices Causes Hike in Petrol and Diesel Prices

The recent surge in oil prices due to tensions between Iran and the US has led to a steep increase in petrol and diesel prices. In fact, the prices of oil have climbed from $70 to close to $126 per barrel, but oil prices remain stable both in Iran and India. As a result, the price hike is expected within the next few days.
ईरान से बढ़ता तनाव और होर्मुज के बंद होने से कच्चे तेल के दाम में भारी उछाल देखने को मिली है. कुछ ही समय में कच्चे तेल के दाम 70 डॉलर से 126 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गए हैं.
पेट्रोल और डीजल के दाम में हफ्ते भर के दौरान बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है. सरकारी तेल कंपनियों (OMCs) को हर दिन भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, जिसका पूरा भार या तो कंपनी के ऊपर या सरकार के खजाने पर पड़ रहा है. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की समस्या का असर वैश्विक ऊर्जा संकट पर पड़ा है. कई देशों में ईंधन की समस्या आई है और कीमतों में तेज उछाल देखने को मिल रहा है.
बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान और दक्षिण कोरिया ने आपातकालीन उपाय लागू किए हैं. हालांकि, भारत ने तेजी से कदम उठाए. घरेलू एलपीजी उत्पादन को बढ़ाया गया और पेट्रोल पर 24 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 30 रुपये प्रति लीटर उत्पाद शुल्क में कमी की गई. लेकिन, अन्य देशों की समस्यायें हैं.
इटली में पेट्रोल की कीमत लगभग 210 रुपये प्रति लीटर और हंगकांग में पेट्रोल की कीमत लगभग 295 रुपये प्रति लीटर है
