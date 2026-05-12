Gmail और Google Search के सर्वर पक्ष एरर से रुकावट हुई, लाखों यूजर्स का सामना

अल्फाबेट के गूगल सर्च और Gmail में सर्वर पक्ष एरर की वजह से वैश्विक स्तर पर रुकावट हुई। यूजर्स को Cooked प्रोसेसिंग नहीं होने और सर्वर एरर दिखाई दिया। समस्या का समाधान नहीं हो पाया है।

नई दिल्ली, 12 मई (आईएएनएस)। अमेरिकी टेक कंपनी अल्फाबेट के गूगल सर्च में मंगलवार की सुबह वैश्विक स्तर पर यूजर्स को रुकावट का सामना करना पड़ा। यह भारत के साथ अमेरिका और अन्य रीजन में भी देखने को मिला। गूगल सर्च लॉग इन करने वाले कई यूजर्स को स्क्रीन पर एक मैसेज दिखाई दिया, जिसमें लिखा था कि हमें खेद है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि आपके अनुरोध को प्रोसेस करते समय इंटरनल सर्वर एरर आ गई है। हमारे इंजीनियरों को सूचित कर दिया गया है और वे समस्या का समाधान करने के लिए काम कर रहे हैं। कृपया बाद में पुनः प्रयास करें.

नई दिल्ली, 12 मई (आईएएनएस)। अमेरिकी टेक कंपनी अल्फाबेट के गूगल सर्च में मंगलवार की सुबह वैश्विक स्तर पर यूजर्स को रुकावट का सामना करना पड़ा। यह भारत के साथ अमेरिका और अन्य रीजन में भी देखने को मिला। गूगल सर्च लॉग इन करने वाले कई यूजर्स को स्क्रीन पर एक मैसेज दिखाई दिया, जिसमें लिखा था कि हमें खेद है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि आपके अनुरोध को प्रोसेस करते समय इंटरनल सर्वर एरर आ गई है। हमारे इंजीनियरों को सूचित कर दिया गया है और वे समस्या का समाधान करने के लिए काम कर रहे हैं। कृपया बाद में पुनः प्रयास करें





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Google Gmail Server Error User Inconvenience International Users Google Search Interconnected Servers Gmail Server

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