Gold Silver Price Today: Indian Silver Market Sees Heavy Decline, Relief for Those Planning to Buy

The Indian silver market experienced a significant decline on Friday, with prices dropping heavily, particularly in Delhi. The price of 99.9% pure silver plummeted by ₹21,600, or approximately 7.3%, to ₹2,75,000 per kg. The price of 99.9% pure gold also saw a substantial decline, dropping by ₹3,200, or 1.93%, to ₹1,62,000 per 10 grams. The strong dollar, profit booking, and inflation concerns are believed to be the main factors contributing to the decline.

भारतीय सर्राफा बाजार में सोना और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई है, खासकर दिल्ली में चांदी ₹21,600 और सोना ₹3,200HighLightsमजबूत डॉलर, मुनाफावसूली, महंगाई चिंताएं गिरावट के कारणअगर आप सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे थे, तो आपके लिए बड़ी खबर है। वैश्विक बाजारों में मची उथल-पुथल के बीच भारतीय सर्राफा बाजार में शुक्रवार को सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट (चांदी में ₹21600 की भारी गिरावट शुक्रवार को दिल्ली के सर्राफा बाजार में चांदी की कीमतों में जोरदार गिरावट आई। चांदी 21,600 रुपए यानी करीब 7.

3 फीसदी (silver price crash) टूटकर 2,75,000 रुपए प्रति किलोग्राम (silver price today) पर आ गई। आपको बता दें कि पिछले कारोबारी सत्र में चांदी 2,96,600 रुपए पर बंद (silver rate today) हुई थी। एक ही दिन में इतनी बड़ी गिरावट ने निवेशकों को हैरान कर दिया है।सोने की कीमतों में भी बड़ी गिरावट देखी गई। 99.9% शुद्धता वाला सोना 3,200 रुपए यानी 1.93 फीसदी सस्ता (gold price crash) होकर 1,62,000 रुपए (gold price today) प्रति 10 ग्राम पर आ गया। गुरुवार को बाजार बंद होने के समय इसकी कीमत 1,66,000 रुपए (gold rate today) थी। यह गिरावट उन लोगों के लिए राहत की खबर है, जो शादियों के सीजन के लिए खरीदारी का इंतजार कर रहे थे





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