Gold Silver Price Today: Latest Updates on Gold and Silver Prices

The news text provides information on the latest updates on gold and silver prices. It highlights the increase in gold prices due to the import duty hike and the decrease in silver prices. The text also mentions the current rates of gold and silver and the impact of these price changes on various sectors.

Gold Silver Price Today: सोना और चांदी दो ऐसी धातुएं जो प्राचीन काल से लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रही हैं. लेकिन बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से की गई अपील कि 1 साल तक सोना खरीदने से बचें और उसके बाद आयात शुल्क में बढ़ोतरी करने के फैसले ने सोने की कीमतों में रॉकेट स्तर पर बढ़ोतरी का काम किया है.

जी हां बीते कुछ वक्त में सोने की कीमतों में कमी देखने को मिली थी, लेकिन अब लगातार दो दिन से सोने के दाम बढ़ रहे हैं. बीते दिन यानी बुधवार को तो सोने के दाम में 10 हजार रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी. जो एक दिन के हिसाब से बहुत ज्यादा थी, लेकिन खास बात यह है कि दूसरे दिन यानी गुरुवार को भी गोल्ड के रेट में इजाफा हुआ है.

आइए जानते हैं कि अब सोने की कीमतें क्या हैं? Advertisment क्या है गोल्ड का ताजा रेट गोल्ड खरीदना हर कोई चाहता है. फिर चाहे वो निवेश की बात हो या फिर आभूषण खरीदने के लिहाज से. ऐसे में सोने की कीमतों में हर किसी की नजरें बनी रहती हैं.

आपको बता दें कि गुरुवार 14 मई को भी सोने की कीमतों में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है. हालांकि बीते दिन के मुकाबले यो वृद्धि नहीं हुई है लेकिन ताजा रेट की बात करें तो 24 कैरेट 10 ग्राम सोना खरीदने के लिए आपको 1,62,330 रुपए खर्च करना पड़ेंगे. जबकि बीते दिन गोल्ड की कीमत 1,62,000 रुपए थी यानी लगातार दूसरे दिन सोने की कीमतों में इजाफा देखने को मिला है.

हालांकि ये वृद्धि 330 रुपए प्रति तोला है. वहीं 22 कैरेट गोल्ड की बात की जाए तो गुरुवार को एक तोला सोने की कीमत 1,48,800 रुपए दर्ज की गई है. जो बीते दिन 1,48,500 रुपए थी. यानी इसमें भी 300 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. 18 कैरेट गोल्ड खरीदना हो तो आपको 14 मई को 1,21,750 रुपए खर्च करना होंगे.

जो बीते दिन 121500 रुपए थे. इसमें 250 रुपए का इजाफा हुआ है. यानी कुल मिलाकार लगातार दूसरे दिन भी सोने की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली है. ये बढ़ोतरी उन लोगों के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है जिनके घर में या तो शादी-ब्याह नजदीक हैं या हो रहे हैं.

वहीं लेन-देन वालों के लिए भी इस वक्त अपनी जेब को ज्यादा ढीला करना पड़ रहा है. क्या है चांदी का ताजा भाव सोने के बाद इन दिनों जिस धातु की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वह है चांदी. जी हां सिल्वर को लेकर भी लोगों की नजरें बनी हुई हैं. क्योंकि सिल्वर के रेट भी बीते कुछ वक्त में काफी बढ़ चुके हैं.

चांदी के ताजा रेट की बात की जाए तो बीते दिन के मुकाबले चांदी के रेट कम हुए हैं. 14 मई गुरुवार को 1 किलो चांदी का रेट 300000 रुपए है. जो बीते दिन 310000 रुपए था. यानी एक दिन में 10 हजार रुपए की गिरावट दर्ज की गई है. मौजूदा वक्त में चेन्नई, हैदराबाद , केरल में चांदी सबसे महंगी मिल रही है.

यहां पर प्रति किलो चांदी का रेट 315000 रुपए है. जबकि अन्य शहरों जैसे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बैंगलूरु, पुणे और वडोदरा में सिल्वर प्रति किलो 3 लाख रुपए ही मिल रही है. यह भी पढ़ें - पोर्टफोलियो लॉस में हो तो घबराए नहीं, अपनाएं ये जबरदस्त तरीक





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Gold Prices Silver Prices Import Duty Hike Gold And Silver Prices Impact On Sectors

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