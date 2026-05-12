Good news for India: Rajasthan to be a big help in overcoming the oil crisis and energy security challenges

The Balotara refinery in Rajasthan, which has been facing delays due to a fire incident, is expected to start producing petrol and diesel in May or June. The refinery, owned by HPCL Rajasthan Refinery Limited, is the first of its kind in India that will produce environmentally friendly BS-VI standard petrol and diesel from the beginning. It is also the first integrated project in India where the refinery and petrochemical complex are located in the same place.

जयपुर: दुनिया भर में चल रहे तेल संकट और ऊर्जा सुरक्षा की बढ़ती चुनौतियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन और अपील की है। खाड़ी देशों में चल रहे युद्ध के चलते आए संकट को लेकर पीएम मोदी ने लोगों से पेट्रोल और डीज़ल की खपत कम करने, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनाने, अनावश्यक विदेश यात्राओं से बचने, एक साल तक सोना न खरीदने, घर से काम करने और किसानों से रासायनिक खाद का इस्तेमाल 50 फ़ीसदी तक कम करने की अपील की है। लेकिन इसी बीच एक अच्छी खबर यह भी है कि राजस्थान आने वाले दिनों में भारत को इस संकट से उबारने में बड़ा मददगार होगा। राजस्थान में बनने जा रहे हैं वर्ल्ड क्लास रिफाइनरी दरअसल, राजस्थान के बालोतरा पदपचरा में बनी अल्ट्रा मॉर्डन इंटीग्रेटेड रिफाइनरी को लेकर यह खबर है कि मई या जून के अंत तक यहां पेट्रोल डीजल का उत्पादन शुरू हो जाएगा। बालोतरा के पचपदरा में स्थित HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड (HRRL) अपने अंतिम पड़ाव पर है। बता दें कि पिछले महीने 20 अप्रैल को इसकी क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट (CDU) और वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट (VDU) के हीट एक्सचेंजर सर्किट में आग लग गई थी। 21 अप्रैल 2026 को प्रधानमंत्री इस रिफाइनरी का उद्घाटन करने वाले थे, लेकिन ठीक एक दिन पहले यहां आग लग गई।एक जुलाई से शुरू हो सकता है उत्पादन इस दुखद हादसे के बाद अब अपडेट यह है कि जिन यूनिट्स में आग लगी, उनका पुनरुद्धार और मरम्मत का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। इस मेगा प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू करने को लेकर इसकी तेल विपणन कंपनी यह बता चुकी है कि इसका व्यावसायिक उत्पादन 1 जुलाई, 2026 से शुरू हो सकता है। कंपनी ने पचपदरा रिफाइनरी से पेट्रोल और डीजल के उत्पादन का लक्ष्य जुलाई तक शुरू होने का रखा है।जानें क्या होगा रिफाइनरी का फायदा और खासियत विदेशी मुद्रा की बचत: रिफाइनरी शुरू होने से पेट्रोकेमिकल आयात बिल में सालाना करीब ₹26,000 करोड़ की कमी आएगी।BS-VI ईंधन: यह देश की पहली ऐसी रिफाइनरी होगी जो शुरुआत से ही पर्यावरण के अनुकूल BS-VI मानक वाले पेट्रोल और डीजल का उत्पादन करेगी।आधुनिक तकनीक: इसका नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स (NCI) 17 है, जो दुनिया के सबसे उन्नत रिफाइनरी मानकों में से एक है।कितना उत्पादन: इसमें सालाना लगभग 1 मिलियन मीट्रिक टन पेट्रोल और 4 मिलियन मीट्रिक टन डीजल का उत्पादन होगा। एकीकृत प्रोजेक्ट: यह भारत का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जहां रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स एक ही स्थान पर एकीकृत (Integrated) रूप में बनाए गए हैं.

जयपुर: दुनिया भर में चल रहे तेल संकट और ऊर्जा सुरक्षा की बढ़ती चुनौतियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन और अपील की है। खाड़ी देशों में चल रहे युद्ध के चलते आए संकट को लेकर पीएम मोदी ने लोगों से पेट्रोल और डीज़ल की खपत कम करने, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनाने, अनावश्यक विदेश यात्राओं से बचने, एक साल तक सोना न खरीदने, घर से काम करने और किसानों से रासायनिक खाद का इस्तेमाल 50 फ़ीसदी तक कम करने की अपील की है। लेकिन इसी बीच एक अच्छी खबर यह भी है कि राजस्थान आने वाले दिनों में भारत को इस संकट से उबारने में बड़ा मददगार होगा। राजस्थान में बनने जा रहे हैं वर्ल्ड क्लास रिफाइनरी दरअसल, राजस्थान के बालोतरा पदपचरा में बनी अल्ट्रा मॉर्डन इंटीग्रेटेड रिफाइनरी को लेकर यह खबर है कि मई या जून के अंत तक यहां पेट्रोल डीजल का उत्पादन शुरू हो जाएगा। बालोतरा के पचपदरा में स्थित HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड (HRRL) अपने अंतिम पड़ाव पर है। बता दें कि पिछले महीने 20 अप्रैल को इसकी क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट (CDU) और वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट (VDU) के हीट एक्सचेंजर सर्किट में आग लग गई थी। 21 अप्रैल 2026 को प्रधानमंत्री इस रिफाइनरी का उद्घाटन करने वाले थे, लेकिन ठीक एक दिन पहले यहां आग लग गई।एक जुलाई से शुरू हो सकता है उत्पादन इस दुखद हादसे के बाद अब अपडेट यह है कि जिन यूनिट्स में आग लगी, उनका पुनरुद्धार और मरम्मत का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। इस मेगा प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू करने को लेकर इसकी तेल विपणन कंपनी यह बता चुकी है कि इसका व्यावसायिक उत्पादन 1 जुलाई, 2026 से शुरू हो सकता है। कंपनी ने पचपदरा रिफाइनरी से पेट्रोल और डीजल के उत्पादन का लक्ष्य जुलाई तक शुरू होने का रखा है।जानें क्या होगा रिफाइनरी का फायदा और खासियत विदेशी मुद्रा की बचत: रिफाइनरी शुरू होने से पेट्रोकेमिकल आयात बिल में सालाना करीब ₹26,000 करोड़ की कमी आएगी।BS-VI ईंधन: यह देश की पहली ऐसी रिफाइनरी होगी जो शुरुआत से ही पर्यावरण के अनुकूल BS-VI मानक वाले पेट्रोल और डीजल का उत्पादन करेगी।आधुनिक तकनीक: इसका नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स (NCI) 17 है, जो दुनिया के सबसे उन्नत रिफाइनरी मानकों में से एक है।कितना उत्पादन: इसमें सालाना लगभग 1 मिलियन मीट्रिक टन पेट्रोल और 4 मिलियन मीट्रिक टन डीजल का उत्पादन होगा। एकीकृत प्रोजेक्ट: यह भारत का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जहां रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स एक ही स्थान पर एकीकृत (Integrated) रूप में बनाए गए हैं





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Balotara Refinery HPCL Rajasthan Refinery Limited BS-VI Standard Petrol And Diesel Integrated Project Petrochemical Complex Energy Security Challenges Oil Crisis

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