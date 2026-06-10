Good Rainfall Expected in Jharkhand Due to Monsoon Entry

The article discusses the possibility of monsoon entry in Jharkhand from 15th to 18th June, which is expected to bring good rainfall this year. It also mentions the favorable conditions for the monsoon entry and the possibility of pre-monsoon rainfall in the state.

झारखंड में 15 से 18 जून के बीच मानसून के प्रवेश की संभावना है, जिससे इस बार अच्छी वर्षा की उम्मीद है। समय से पूर्व प्री-मानसून वर्षा और अनुकूल परिस्थिति से पूर्व प्री-मानसून वर्षा, कृषि के लिए अनुकूल। राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में प्री-मानसून के दौरान हल्की व मध्यम दर्जे की वर्षा हुई है तो दूसरी ओर मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने अलर्ट जारी करते हुए बताया कि 15 से 18 जून तक राज्य के उत्तर पूर्वी क्षेत्र से मानसून झारखंड में प्रवेश करेगा। जारी एडवाइजरी में बताया गया है कि वर्तमान में मानसून के ससमय आने की सभी परिस्थितियां अनुकूल बनी हुईं हैं। राजधानी रांची समेत आसपास के जिलों में लगातार छिटपुट वर्षापात हो रहा है। झारखंड में मानसून के आगमन की सामान्य तिथि 10 से 12 जून है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में मेघगर्जन के साथ 40 से 50 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से तेज हवा बहने और आकाशीय बिजली गिरने को ले अलर्ट भी जारी किए जा रहे हैं। इन संभावनाओं के बीच बताया गया कि दक्षिण-पश्चिम मानसून केरल में दस्तक दे चुका है। दक्षिण-पश्चिम मानसून सामान्य तिथि से 8 दिन पूर्व केरल में दस्तक दे चुका है। मौसम विज्ञानी अभिषेक आनंद की माने तो वर्ष 2009 के बाद यह केरल में मानसून के आगमन की सबसे प्रारंभिक तिथि है, जब यह 23 मई 2009 को केरल में दस्तक दिया था। वर्ष 1975 से प्रारंभ तिथियों पर विचार करते हुए केरल में मानसून का सबसे प्रारंभिक आगमन 1990 (19 मई, 1990) में हुआ था, जो सामान्य प्रारंभ तिथि से 13 दिन पहले था। इन परिस्थितियों के बीच झारखंड में भी मानसून समय से पूर्व यानी चार दिन पूर्व प्रवेश करेगा। अभिषेक आनंद ने बताया कि इस बार झारखंड सहित कई मध्यवर्ती राज्यों में प्री-मानसून की वर्षा भी समय से पूर्व हो रही है। इसलिए मानसून के समय से पूर्व आने की सभी परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। उन्होंने कहा कि 15 से 18 जून तक मानसून झारखंड में दस्तक दे सकता है और अबकी बार झारखंड में मानसून अच्छा रहने वाला है। वहीं कृषि विज्ञानी कहते हैं कि यदि समय से पूर्व मानसून का प्रवेश होता है और अच्छी वर्षा होती है तो किसानी को भी बल मिलेगा।झारखंड में 80 प्रतिशत से अधिक खेती मानसून पर ही निर्भर है। यदि मानसून के दौरान अच्छी वर्षा न हो, तो कई क्षेत्रों में पेयजल संकट की भी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची की ओर से जारी रिपोर्ट में इस वर्ष अच्छी वर्षा होने के संकेत दिए गए हैं, लेकिन राज्य में पिछले 10 वर्षों के दौरान वर्षा के जो आंकड़े है, उससे साफ हो जाता है कि इस दौरान किसी भी वर्ष सामान्य वर्षापात नहीं हुए। हर वर्ष सामान्य से कम वर्षा रिकॉर्ड की गई। हालांकि 2013 में सामान्य वर्षा का जो आंकड़ा था, उसे पांच-पांच के अंतराल के बाद कम किया जाता रहा लेकिन उसके बावजूद सामान्य वर्षा के आंकड़े को छू पाने में सफलता नहीं मिली। आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2013 में 1091.

9 मिमी सामान्य वर्षा का अनुमान था लेकिन 844.9 मिमी वर्षा हुई। वर्ष 2014 में 930.3, 2015 में 951.9, 2016 में 1101.6, 2017 में 988.1 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई। जिसके बाद मौसम विभाग की ओर से राज्य में सामान्य वर्षा का अनुमान कम कर 1055.7 मिमी कर दिया गया, लेकिन वर्ष 2018 में 785 मिमी वर्षा हुई। इसके बाद वर्ष 2019 में 858.9, 2020 में 902.4, 2021 में 1041.5 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई। पांच वर्ष के बाद राज्य में एक बार फिर सामान्य वर्षा का अनुमान और कम कर 1022.9 मिमी कर दिया गया लेकिन वर्ष 2022 में सिर्फ 817.6 मिमी वर्षा हुई। वर्ष 2023 में सामान्य से 27 प्रतिशत कम वर्षा हुई और राज्य में 1022.9 मिमी सामान्य वर्षा की जगह 751.6 मिमी वर्षा हुई। वहीं, वर्ष 2024 में मानसून सामान्य रहा था। एक जून से लेकर 30 सितंबर तक राज्य में 1011.6 मिमी वर्षा हुई थी। यह मानसून के दौरान होने वाली सामान्य वर्षा से एक प्रतिशत ही कम थी। वर्ष 2025 में मानसून 17 जून को सामान्य से पांच दिनों की देरी से प्रवेश किया था। देरी के बावजूद पिछले वर्ष मानसून के दौरान अच्छी वर्षा हुई थी और विशेष रूप से जून माह में 348.9 मिमी वर्षापात हुआ था जो दीर्घकालिक औसत से 84 प्रतिशत अधिक रहा





Dainik Jagran / 🏆 10. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Jharkhand Monsoon Rainfall Agriculture Climate Weather

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MP में मानसून की एंट्री अगले हफ्ते...इंदौर-जबलपुर से एंट्री: आज 18 जिलों में आंधी-बारिश; कल से 2 दिन हीटवेव चलेगीMadhya Pradesh weather update: 18 districts thunderstorm rain alert. Follow MP weather news, monsoon entry forecast, heatwave warning, latest updates on Dainik Bhaskar.

Read more »

झारखंड के 14 जिलों में ऑरेंज अलर्ट: आज से बदलेगा मौसम, आंधी-बारिश के आसार, 15-17 जून के बीच मानसून प्रवेश के संकेतJharkhand weather update: Monsoon entry expected mid-June. Orange alert for 14 districts. Follow Dainik Bhaskar Latest Updates.

Read more »

Jharkhand Monsoon: झारखंड में उमस और तपती गर्मी से जल्द मिलेगी निजात, 4-5 दिनों में मानसून दे सकता है दस्तक - jharkhand monsoon relief from heat expected in 4 to 5 daysझारखंड में अगले चार से पांच दिनों में दक्षिण-पश्चिम मानसून दस्तक दे सकता है, जिससे तपती गर्मी से राहत मिलेगी। मानसून के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन रही हैं, जिससे हल्की से मध्यम बारिश और कुछ क्षेत्रों में तेज हवाएं व बिजली गिरने की संभावना है।

Read more »

Monsoon 2026 को लेकर बड़ा अपडेट, अच्छी बारिश को तरसेंगे एमपी के 45 से ज्यादा जिले | Mp Monsoon 2026 Update Imd Weather Forecast Over 45 District Below Average RainfallMP Monsoon 2026 Update: कमजोर पड़ा मानसूनी सिस्टम, मध्य प्रदेश में Monsoon 2026 को लेकर नया पूर्वानुमान, इस बार सामान्य से कम बारिश के आसार, 45 से ज्यादा जिलों को लेकर मौसम विभाग की नयी चेतावनी

Read more »

Kolkata Monsoon Entry: कोलकाता में कब होगी मॉनसून की एंट्री, बारिश के साथ चलेंगी तेज हवाएंपश्चिम बंगाल में मॉनसून ने एंट्री ले ली है। मॉनसून की एंट्री के साथ ही राज्य के कई इलाकों में बारिश हो रही है। जल्द ही मॉनसून कोलकाता में एंट्री करने वाला है।

Read more »

सबसे पहले एमपी के इन जिलों में दस्तक देगा मानसून, जानें आपके शहर में कब मारेगा एंट्री | Monsoon 2026 In Mp District Wise Rain Alert Imd Latest Weather ForecastMonsoon 2026 District wise rainfall: मानसून की आहट तेज हो चली है। प्री मानसून एक्टिविटीज (Pre Monsoon Activities) जारी हैं, तो बारिश (Rain), आंधी का दौर भी। लेकिन असल में दक्षिण-पश्चिम मानसून (SW Monsoon 2026) की एंट्री 14-18 जून को होने की उम्मीद जताई जा रही है। अगर आप भी सोच रहे हैं कि आपके शहर या जिले में मानसून कब एंट्री करेगा, तो जरूर पढ़ें...

Read more »