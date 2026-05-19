Google Unveils AI-Powered Update for Workspace, Search, YouTube

Dubai: Google has unveiled a new range of AI-powered features for its Workspace, Search, and YouTube platforms at the Google I/O 2026 event, held in Dubai this week. As the name suggests, the new features focus on empowering users and businesses with advanced AI capabilities. Key highlights of the updates include the launch of next-generation AI models, a smarter version of Google Docs, a personalized AI inbox for Gmail, and a new Visual Creation Tool called Google Pics. Additionally, Google has revamped its core products, Google Search and YouTube, by integrating the AI-infused Gemini AI.
Google IO 2026 Updates: गूगल ने Google I/O 2026 में एजेंटिक जेमिनी एरा की शुरुआत करते हुए Gemini 3.5 सीरीज (Flash और Pro) और वीडियो-ऑडियो प्रोसेसिंग क्षमता वाला Gemini Omni मॉडल लॉन्च किया है। इसके तहत Google Search , YouTube और Workspace को पूरी तरह री-डिजाइन किया गया है। गूगल ने Google I/O 2026 में एजेंटिक जेमिनी एरा की शुरुआत करते हुए Gemini 3.
5 सीरीज (Flash और Pro) और वीडियो-ऑडियो प्रोसेसिंग क्षमता वाला Gemini Omni मॉडल लॉन्च किया है। इसके तहत Google Search, YouTube और Workspace को पूरी तरह री-डिजाइन किया गया है। दिग्गज टेक कंपनी गूगल का सालाना इवेंट Google I/O 2026 बुधवार को आयोजित हुआ, जो पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के रंग में रंगा नजर आया
