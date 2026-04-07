Google Pixel 10a जापान में Isai Blue रंग में लॉन्च, जानें कीमत और फीचर्स

Google ने जापान में Pixel 10a को नए Isai Blue रंग में लॉन्च किया है, जो जापानी लाइफस्टाइल ब्रांड Heralbony के साथ साझेदारी में बनाया गया है। इसमें 5,100mAh की बैटरी और 48MP का रियर कैमरा सहित वैश्विक संस्करण के समान ही स्पेसिफिकेशन्स हैं। फोन अब प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध है और 20 मई से बिक्री शुरू होगी।

तकनीक डेस्क, नई दिल्ली। Google ने मंगलवार को घोषणा की कि Google Pixel 10a अब जापान में प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध है। यह घोषणा भारत सहित कुछ चुनिंदा वैश्विक बाजारों में हैंडसेट लॉन्च होने के एक महीने बाद की गई है। कंपनी ने जापान में Pixel 10a को खास तौर से एक नए ' Isai Blue ' रंग में लॉन्च किया है, जो केवल एक स्टोरेज वेरिएंट में उपलब्ध है। इस नए रंग संस्करण को लॉन्च करने के लिए कंपनी ने जापान ी जीवनशैली और फैशन ब्रांड ' Heralbony ' के साथ साझेदारी की है। विशिष्टताओं की बात करें तो, इसमें वही

हार्डवेयर है जो इसके वैश्विक संस्करण में है, जिसमें 5,100mAh की बैटरी और 48-मेगापिक्सल का रियर कैमरा शामिल है।\Google Pixel 10a Isai Blue Edition: कीमत और उपलब्धता Google Pixel 10a के Isai Blue रंग संस्करण की कीमत एकमात्र 256GB स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन के लिए JPY 94,900 (लगभग 55,000 रुपये) तय की गई है। इसके साथ ही, जापान में उपलब्ध रंगों की कुल संख्या बढ़कर चार हो गई है, जिसमें बेरी, फॉग, लैवेंडर और ओब्सीडियन रंग शामिल हैं। ये सभी रंग वैश्विक स्तर पर भी उपलब्ध हैं। वहीं, 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत JPY 79,900 (लगभग 46,000 रुपये) रखी गई है। X (पहले Twitter) पर कंपनी की एक पोस्ट के मुताबिक, Pixel 10a अब प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध है। Google Pixel 10a का Isai Blue शेड जापान में 20 मई से Google ऑनलाइन स्टोर के जरिए बिक्री के लिए उपलब्ध होगा।\Google Pixel 10a के विशिष्टताएँ और विशेषताएं Google Pixel 10a Android 16 पर चलता है, और कंपनी इस हैंडसेट के लिए सात साल तक OS अपग्रेड और सात साल तक सुरक्षा अपडेट देने का वादा करती है। इसमें 6.3-इंच (1,080x2,424 पिक्सल) का Actua (pOLED) डिस्प्ले दिया गया है, जो 120Hz तक का रिफ्रेश रेट, 3,000 nits तक की पीक ब्राइटनेस और Corning Gorilla Glass 7i की सुरक्षा प्रदान करता है। Google के अपने Tensor G4 चिपसेट के साथ Google Pixel 10a में Titan M2 सुरक्षा कोप्रोसेसर भी लगा है। इसमें 8GB RAM और 256GB तक की ऑनबोर्ड स्टोरेज दी गई है। Google का दावा है कि Pixel 10a में धूल और पानी प्रतिरोध के लिए IP68 रेटिंग दी गई है। इस स्मार्टफोन में 5,100mAh की बैटरी है, जो 30W वायर्ड और 10W वायरलेस फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। इसका आकार 153.9x73x9mm है और इसका वजन लगभग 183g है। कैमरे की बात करें तो Google Pixel 10a में डुअल रियर कैमरा सिस्टम दिया गया है। इसमें 48-मेगापिक्सल (f/1.7) का प्राइमरी शूटर है, जिसमें 1/2.0-इंच का सेंसर और ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन (OIS) मिलता है। इसके साथ ही, इसमें 13-मेगापिक्सल (f/2.2) का अल्ट्रावाइड कैमरा भी है, जिसका फील्ड ऑफ़ व्यू 120 डिग्री और सेंसर 1/3.1-इंच का है। इसके अलावा, इस हैंडसेट के फ्रंट में सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 13-मेगापिक्सल (f/2.2) का कैमरा भी दिया गया है





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